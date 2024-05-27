"Абсолютный трудоголик". Песков рассказал, во сколько Путин заканчивает рабочий день
График у президент очень плотный, отметил его пресс-секретарь
27 мая 2024, 13:00, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин ежедневно заканчивает рабочий день далеко за полночь, а рано утром снова уже "функционирует", сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью жврналисту Павлу Зарубину.
"Он в хорошем смысле этого слова абсолютный трудоголик. График действительно очень плотный", – сказал он.
Дмитрий Песков на днях рассказал, что в России не планируется новая волна мобилизации, поскольку сейчас в стране на ежедневной основе "очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников", да и Владимир Путин неоднократно говорил, что потребности в этом нет.
13:15:14 27-05-2024
заканчивает работу далеко уже за полночь, а рано утром снова --- так вредно
16:22:37 27-05-2024
Похоже, что нашему Президенту свою ношу разделить не с кем. Один он так и надорваться может. Бог ему в помощь.