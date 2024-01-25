Адвокат владельцев кота Твикса подтвердил возбуждение уголовного дела
Защитник добавил, что вчера владельца кота Эдгара Гайфулина опросили в качестве потерпевшего
25 января 2024, 20:23, ИА Амител
Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили после гибели кота Твикса. Об этом сообщил адвокат Сергей Егоров, представляющий интересы владельцев животного – видео с обращением опубликовали в Telegram-канале владельцев кота.
"Уголовное дело было возбуждено 24 января следователем Следственного комитета по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 245 УК РФ", – заявил он.Адвокат добавил, что вчера владельца кота Эдгара Гайфулина опросили в качестве потерпевшего. Защитник также поговорил по телефону со следователем и сообщил, что сторона потерпевших считает необходимым квалифицировать действия виновного лица по статье 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").
Напомним, что Твикс пропал 11 января по пути из Екатеринбурга в Петербург. Животное в поезде вез родственник хозяина кота, но по пути питомец выбрался из специальной переноски и попался проводнице во время стоянки в Кирове. Спустя несколько дней поисков кота нашли мертвым, а владелец погибшего животного пообещал сделать все, чтобы виновные понесли наказание.
21:04:53 25-01-2024
шизофрения нарастала
02:42:03 26-01-2024
Гость (21:04:53 25-01-2024) шизофрения нарастала... Народу хлеба и зрелищь, отвлекать надо от насущных проблем и пар чтобы выпускали, то на голую вечеринку то на проводницу.
21:09:08 25-01-2024
Выкинула кота, потому что не нашла его хозяина. Да если бы он был ничей, тем более нельзя его было выбрасывать. Значит была животному какая-то угроза из внешнего мира. Короче, проводница - урод на чувства.
02:02:40 26-01-2024
Гость (21:09:08 25-01-2024) Выкинула кота, потому что не нашла его хозяина. Да если бы о... Просто люди разделились на любителей животных и любителей проводниц
04:51:51 26-01-2024
Гость (21:09:08 25-01-2024) Выкинула кота, потому что не нашла его хозяина. Да если бы о... У нас в подъезде такая же больная на голову душа решила сделать доброе дело - котейку приютить - мисочки там, тряпочки поспать. Только котик-то не только ест, но и какает. А вот убирать за ним добрая душа почему-то не хотела. Итог очевиден. Через два дня котик вместе с мисочками, тряпочками отправился в свободное плавание. Вы, конечно, абсолютно ничего не поймете в этой истории, поэтому подытожу - Вы в ответе за своих питомцев. И только Вы. Уроды в этой истории хозяин кота, прощёлкавший питомца и та зоошиза, что наезжает на проводницу.
21:11:48 25-01-2024
Кот гастаррбайтерский ?
22:08:21 25-01-2024
все внимательно прочитали чем считает потерпевшая сторона объект ваших страданий?
22:51:23 25-01-2024
Родственника в специальную переноску... следить нужно за животным. ст. 9 ч. 2, ст. 11 ч. 2 п. 3 ФЗ об обращении с животными — это разновидность жестокого обращения с животным. Если хозяин бросит питомца, а тот в результате получит травму или умрет, то хозяина могут привлечь к уголовной ответственности.
00:58:53 26-01-2024
Верно! Привлекут за гибель кота и уничтожение ценного имущества. И понесется - начнут догхантеров привлекать и др. нечисть. И поделом!
07:58:04 26-01-2024
Коты, кстати, могут переносить смертельные для человека инфекции. На Западе уже открыто пишут, что эпидемия детских лейкозов, от чего дети умирают в дичайших муках, имеет своим источником вирусные лейкозы кошек и коров. А токсоплазмоз - это кошачьи паразиты, которые заживо поедают мозг человека. А все ветерианрные справки сейчас запросто покупаются, как и всё остальное.
08:29:20 26-01-2024
Гость (07:58:04 26-01-2024) Коты, кстати, могут переносить смертельные для человека инфе... " Так вот от чего (кого) пострадали зоофилы!!!
08:18:35 26-01-2024
Зачем? Зачем это хозяину/хозяйке кота? От того что проводницу, и без того не самую обеспеченную женщину, обложат штрафом/уволят/посадят в зиндан - что улучшится? Кот воскреснет? Просветление божественное случится? Материальное положение кардинально изменится? Нет. Не будет ничего такого. Я в детстве жил в Барнауле в частном доме, у нас были собаки и кошки, в не единственном количестве. И я с детства видел как бабушка забирала новорожденных котят от кошки, принесшей их с улицы) Ничего со мной плохого не случилось) Сейчас дома и кот есть, и пес. Дети с ними играют, все довольны. Но и я прекрасно понимал в детстве, что нам каждый год по плюс 7-8 кошек в доме - никчему.
09:07:18 26-01-2024
Гость (08:18:35 26-01-2024) Зачем? Зачем это хозяину/хозяйке кота? От того что проводниц... А чего не понятного? Всё просто - в следующий раз подумает сделать так или нет. Ну если мозги там есть конечно. А если сделать вид, что ни чего не случилось, ещё кого-нибудь выкинет.
10:26:20 26-01-2024
Гость (08:18:35 26-01-2024) Зачем? Зачем это хозяину/хозяйке кота? От того что проводниц... Просто хозяин кота решил деньжат срубить , вот и вся причина.
09:28:36 26-01-2024
Проводнице просто надо было сказать, что кот сам выбежал и нет проблем. Интересно, что бы сделал хозяин кота с тем кому он его доверил, раз он с таким рвением пытается пытается наказать проводницу.
16:42:10 26-01-2024
1111 (09:28:36 26-01-2024) Проводнице просто надо было сказать, что кот сам выбежал и н... там видео было
18:12:27 26-01-2024
Гость (16:42:10 26-01-2024) там видео было... а на видео видно что это именно проводница выпускало кота?
10:02:52 26-01-2024
Проводнице нужно было на перегоне выкинуть эту блохастую тварь, чтобы камер не было. Все остальные теперь так и будут делать и не только проводницы.
11:14:40 26-01-2024
Удивляют наши зоошизы,там же прямым текстом указанно---сторона потерпевших считает необходимым квалифицировать действия виновного лица по статье 167 УК РФ("Умышленное уничтожение и повреждение ИМУЩЕСТВА"),вот и вылезла вся правда,нет не каких высоких чувств,живая душа-член семьи,простая бездушная вещь,имеющая свою цену,И вывод какой,весь ваш вой имеет чисто меркантильная цель-в будущем(если будет возможность)заработать на животных
13:52:41 26-01-2024
раз есть такой резонанс- грех не воспользоваться и не поднять бабла на выйгранном деле. Обяжут выплатить моральный ущерб, почему бы и нет. А те , кто думает что котейками отвлекают от чего то более серьезного - так вы не расслабляйте булки, будьте в курсе всего и фильтруйте новости. Всем добра!