Адвокат владельцев кота Твикса подтвердил возбуждение уголовного дела

Защитник добавил, что вчера владельца кота Эдгара Гайфулина опросили в качестве потерпевшего

25 января 2024, 20:23, ИА Амител

Кот Твикс / Фото: t.me/twix_poisk

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили после гибели кота Твикса. Об этом сообщил адвокат Сергей Егоров, представляющий интересы владельцев животного – видео с обращением опубликовали в Telegram-канале владельцев кота.

"Уголовное дело было возбуждено 24 января следователем Следственного комитета по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 245 УК РФ", – заявил он.Адвокат добавил, что вчера владельца кота Эдгара Гайфулина опросили в качестве потерпевшего. Защитник также поговорил по телефону со следователем и сообщил, что сторона потерпевших считает необходимым квалифицировать действия виновного лица по статье 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

Напомним, что Твикс пропал 11 января по пути из Екатеринбурга в Петербург. Животное в поезде вез родственник хозяина кота, но по пути питомец выбрался из специальной переноски и попался проводнице во время стоянки в Кирове. Спустя несколько дней поисков кота нашли мертвым, а владелец погибшего животного пообещал сделать все, чтобы виновные понесли наказание.