Проводницу, высадившую кота из поезда, отстранили от работы
РЖД меняет параметры перевозки животных, чтобы подобное не повторялось
23 января 2024, 15:20, ИА Амител
Проводницу, высадившую кота Твикса из поезда, отстранили от работы, пишет ТАСС. Об этом рассказал замглавы компании Иван Колесников на круглом столе "Правила перевозки домашних животных общественным транспортом" в Госдуме.
По его словам, сотрудница временно отстранена от работы с пассажирами, а в РЖД работают над изменением правил перевозки животных, чтобы подобное не повторялось.
Напомним, Твикс пропал 11 января по пути из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Животное в поезде вез родственник хозяина кота, но по пути питомец выбрался из специальной переноски и попался проводнице во время стоянки в Кирове.
Проводница пояснила, что она не смогла найти хозяина гулявшего по вагону кота, решила, что он случайно забрел во время стоянки, и выпустила на улицу.
15:34:13 23-01-2024
не смогла найти хозяина - или не хотела
15:44:43 23-01-2024
Гость (15:34:13 23-01-2024) не смогла найти хозяина - или не хотела ... Она и не обязана была его искать, хозяин должен следить за своим имуществом. Найдите хоть какой-то пункт в ее должностной инструкции который она нарушила, а зоошизы ?
16:15:51 23-01-2024
Гость (15:44:43 23-01-2024) Она и не обязана была его искать, хозяин должен следить за с... Обязана была искать и она выкинула чужое имущество, за которое оплачено. Надеюсь когда если вы поедете поездом то "случайно" вкинут ваш багаж.
16:34:16 23-01-2024
Гость (16:15:51 23-01-2024) Обязана была искать и она выкинула чужое имущество, за котор... А вы что у нас царь и бог раз решаете кто что обязан?Так вам не сюда,есть другая организация которая занимается людьми с манией величия
03:14:49 25-01-2024
Гость (16:34:16 23-01-2024) А вы что у нас царь и бог раз решаете кто что обязан?Так вам... Сегодня кота завтра твое дитя потому что тебя не нашли отлучился в ресторан .
05:40:25 26-01-2024
Андрей (03:14:49 25-01-2024) Сегодня кота завтра твое дитя потому что тебя не нашли отлуч... Животное должно находится в переноске - это РАЗ (как самостоятельно оттуда выбраться кошка смогла - это очень интересно! Видимо кошка не просто умная, а ещё и "рукастая" Животное должно находится под присмотром - это два (видимо не очевидное правило, но за ваше имущество ответственность несёте ВЫ САМИ)
12:09:53 26-01-2024
Гость (05:40:25 26-01-2024) Животное должно находится в переноске - это РАЗ (как самосто... Переноски есть разные. Если на молнии, то животное головой запросто могло открыть. А людям не мешало бы быть головастыми и мозгастыми. Какого бы рожна кот заскочил бы в поезд? Просто проводница противная попалась. Вот и всё. Что она сейчас ещё скажет? Что она назло сделала? Нет конечно.
22:27:59 25-01-2024
Гость (16:34:16 23-01-2024) А вы что у нас царь и бог раз решаете кто что обязан?Так вам... Мания величая по моему у вас, вы сдесь уже о царях и богах пишите,но бог я думаю все видет, а человек просто поделился мнением, а вы защищая проводницу человека, неадекватно отвечаете такому же человеку, просто со своим мнением, несовпадающим с вашим!
21:53:30 23-01-2024
Гость (16:15:51 23-01-2024) Обязана была искать и она выкинула чужое имущество, за котор... Она выкинула пассажира, у которого был билет и это уголовная статья
23:12:28 23-01-2024
Гость (21:53:30 23-01-2024) Она выкинула пассажира, у которого был билет и это уголовная... Какая уголовная статья??? Если бы кот сам выпрыгнул? Или кто-то его бы выкинул, а не проводник?? Это же не чемодан. Он говорит не умеет! И без разницы, что был билет. Вы бы поработали проводником, тогда бы и осуждали!! Это очень трудная работа,, особенно на дальнее следование!! В данной ситуации виноват только хозяин кота! Точнее лицо, которому он его доверил!!! 100 процентов, он отвечает за то, что кот сбежал. Проводница поступила неосмотрительно, бездушно, но своих обязанностей не нарушила!!! Травля проводника необоснована совсем(((
18:38:11 24-01-2024
Гость (23:12:28 23-01-2024) Какая уголовная статья??? Если бы кот сам выпрыгнул? Или кто... Бред пишите! Работа как работа, не тяжелее других. Я работала проводником, и постоянно в вагоне для животных они ездили с хозяевами. И по вагону бегали, и в другие убегали, но мне и моим напарникам в голову не приходило выкинуть животных на мороз в незнакомом для него месте. И нельзя ничего самолично выкидывать из вагона, по закону мы обязаны были сообщать о всех найденных вещах начальнику поезда и сдавать их под роспись. А она нарушила закон.
22:34:30 24-01-2024
Правда (18:38:11 24-01-2024) Бред пишите! Работа как работа, не тяжелее других. Я работал... Я сто раз ездила в поездах, и не разу не видела котов, гуляющих по вагону! А если бы увидела- было бы странно!!! Почему коты чужие должны гулять по вагону Это бред
22:31:26 25-01-2024
Гость (22:34:30 24-01-2024) Я сто раз ездила в поездах, и не разу не видела котов, гуля... Так же странно как увидеть гуляющую проводницу, выкидывающую котов, Кота могла выпустить та же проводница, или ребёнок чей то, ваши аргументы с нее ответственности не снимают
15:48:01 27-01-2024
Гость (22:34:30 24-01-2024) Я сто раз ездила в поездах, и не разу не видела котов, гуля... возможно, вы сто раз ездили в вагонах, в которых нельзя перевозить животных? я прошлом году 4 раза ездила на поездах дальнего следования и все 4 раза в вагонах с животными. у нас не только коты иногда ходили по вагону, но и собакены заглядывали в гости в соседнее купе. это если с хозяевами едут, а если едут одни (у РЖД есть такая опция "перевозка животных"), то их везут в штабном вагоне и проводники за ними присматривают и ухаживают)
22:20:39 25-01-2024
Правда (18:38:11 24-01-2024) Бред пишите! Работа как работа, не тяжелее других. Я работал... Мне кажется вы лукавите, Если говорите что работать проводником несложно. Я работал в РЖД и ездил механиком в поездки. Проводников не хватает, они ночью бедные даже поспать не могут, а днем надо весь вагон убрать, все матрасы собрать, разложить и вымыть полы. А зимой вообще слов нет, как их жалко! Женщина с ломом отбивает лед под вагоном, топит котел, еще и должна следить за вашим имуществом. У них зарплата 25 тысяч. Жалко что РЖД пошла на поводу этого резонанса и уволила женщину! Кота очень жаль, но женщину тоже очень жаль, они туда идут не от хорошей жизни, в основном потому что жить не на что, есть дети, а муж либо пьет, либо его нет. И кота жалко, его не вернуть и женщину жалко, потому что ей теперь негде работать и возможно не на что содержать семью.
21:26:51 24-01-2024
Гость (23:12:28 23-01-2024) Какая уголовная статья??? Если бы кот сам выпрыгнул? Или кто... Ты та самая жаба проводница? Уработалась бедная. Устала? Сиди дома.
14:57:04 27-01-2024
Акс (21:26:51 24-01-2024) Ты та самая жаба проводница? Уработалась бедная. Устала? Си... Иди поработай проводником. Сидеть в кабинете перебирать бумажки или печатать на компьютере в теплом кабинете легко. А ты попробуй угоди всем пассажирам и чтобы ненарушить при этом должностную инструкцию. Только мне сообщи где будешь работать, я специально в твой вагон куплю билет и мозг тебе взорву как пассажир. Потом посмотрю тяжелая работа или нет.
22:18:43 24-01-2024
Гость (23:12:28 23-01-2024) Какая уголовная статья??? Если бы кот сам выпрыгнул? Или кто... Она бездушная, св... Чь. Каким нужно быть человеком выкинуть пять килограммов тельца на мороз. Каким? Кем нужно быть? Мне везло и сколько училась попадались хорошие проводница, а не такие как вы жабы и та с.... Чь что выбросила живое существо на мороз.
14:23:11 25-01-2024
Гость (23:12:28 23-01-2024) Какая уголовная статья??? Если бы кот сам выпрыгнул? Или кто... Ещё как нарушала. Не зря РЖД меняет правила и отстранила её от работы. А работа с людьми везде трудная, но не всё такие св.. Чи.
14:34:56 25-01-2024
Гость (23:12:28 23-01-2024) Какая уголовная статья??? Если бы кот сам выпрыгнул? Или кто... Если ей так трудно, то пусть ищет работу на которой она сможет работать, а здесь ей не место
00:09:35 24-01-2024
Гость (21:53:30 23-01-2024) Она выкинула пассажира, у которого был билет и это уголовная... Ты хоть раз видел как выглядит билет на кота? Это просто багаж
09:02:13 25-01-2024
Гость (00:09:35 24-01-2024) Ты хоть раз видел как выглядит билет на кота? Это просто баг... Вы не правы, у любого животного, которое перевозят есть специальный билет и не только в поездах дальнего следования, но и в любых пригородных.
05:47:41 26-01-2024
Ирина (09:02:13 25-01-2024) Вы не правы, у любого животного, которое перевозят есть спец... Специальный билет - называется "багажная квитанция" и когда я вожу свою собаку в переноске, я всегда за ней слежу и не выпускаю по вагону! На станциях больших выгуливаю, но всегда под присмотром. Вина и ответственность тут только на сопровождающем этого кота
05:38:44 26-01-2024
Гость (21:53:30 23-01-2024) Она выкинула пассажира, у которого был билет и это уголовная... А Вы откуда знаете, что на кота был куплен билет? Если бы был добросовестный хозяин, то следил бы за своим питомцев. Почему хозяин обратился только через 6 часов после того, как проводница высадила кота? Почему хозяин не забрал кота, когда проводница несколько мимо него пробегала с питомцем? Может хозяину так сильно был нужен этот кот? Проводница своих должностных инструкций не нарушила. Хватит уже мусолить эту тему. Да, жалко питомца. Но хозяин сам в ответе за это, следить нужно было за котом.
23:14:50 23-01-2024
Гость (16:15:51 23-01-2024) Обязана была искать и она выкинула чужое имущество, за котор... А она что, милиционер??? За сохранность имущества отвечает хозяин, он у кота был. Ржд за имущество ответственности не несёт!!! Не травите проводника!
21:57:53 24-01-2024
Гость (23:14:50 23-01-2024) А она что, милиционер??? За сохранность имущества отвечает х... Проводник несёт ответственность за вошедших. Проводники должны знать кого они сопровождают. Просто бесчеловечно и бессердечно выкинуть живое существо на мороз, что скорее всего шансов выжить очень мало. Для меня животные члены семьи, соболезную хозяевам котика.
00:17:18 25-01-2024
Ирина (21:57:53 24-01-2024) Проводник несёт ответственность за вошедших. Проводники долж... Она же видела , что к ней в вагон зашел пассажир с переноской для животного. И что там кот находится. Что теперь под дурочку то косить. Жалко Твикса.
14:27:20 25-01-2024
Гость (23:14:50 23-01-2024) А она что, милиционер??? За сохранность имущества отвечает х... Ещё как несёт. Он ответственный за багаж. Надеюсь ваш багаж выбросят из поезда.
23:51:21 23-01-2024
Гость (16:15:51 23-01-2024) Обязана была искать и она выкинула чужое имущество, за котор... Хозяин был обязан своё имущество держать при себе!
14:33:20 25-01-2024
Гость (23:51:21 23-01-2024) Хозяин был обязан своё имущество держать при себе! ... Кот живое существо и мог выбраться из переноски, а +сопровождающий ночью мог заснуть, он тоже живой. Проводница бездушная т... Арт. Мне такие не попадались. Таких надо увольнять без сожаления.
06:55:47 24-01-2024
Гость (16:15:51 23-01-2024) Обязана была искать и она выкинула чужое имущество, за котор... В Вашу квартиру забежала кошка/собака/кролик. Вы что будете делать? Бегать и искать хозяина? А если животное дикое и заразное?
22:12:17 25-01-2024
Иван (06:55:47 24-01-2024) В Вашу квартиру забежала кошка/собака/кролик. Вы что будете ... Ну вы сравнили квартиру и поезд, проезд кота был оплачен,споезда можно и сразу под колеса, необоснованное сравнение,
20:59:24 26-01-2024
Гость (16:15:51 23-01-2024) Обязана была искать и она выкинула чужое имущество, за котор... Фантазеры! Кот должен быть под присмотром хозяина и в переноске. На остановках хозяин должен выносить кота в переноске с лотком для естественных нужд, но надо иметь и поводок. Коты боятся шума. Заболеваний, передающихся от кошки человеку большое количество, отметим шесть самых распространенных из них: Бешенство. Является одним из наиболее опасных заболеваний, которое поражает и животных, и людей. ... Глистные инвазии. ... Фелиноз (болезнь кошачьих царапин). ... Хламидиоз и токсоплазмоз. ... Сальмонеллез.
16:11:53 27-01-2024
Гость (20:59:24 26-01-2024) Фантазеры! Кот должен быть под присмотром хозяина и в перено... у вас уже глистные инвазии головного моска. как же вы с этим живете?
17:06:56 23-01-2024
Гость (15:44:43 23-01-2024) Она и не обязана была его искать, хозяин должен следить за с... то есть если ваш чемодан будет стоять в тамбуре, то его можно выкинуть на станции?
21:59:59 23-01-2024
Гость (17:06:56 23-01-2024) то есть если ваш чемодан будет стоять в тамбуре, то его можн... Правильно, пусть выкинет, ничего оставлять в тамбуре. Свои вещи нужно держать при себе, тем более кота, если он для тебя так драгоценен.
23:16:59 23-01-2024
Валя (21:59:59 23-01-2024) Правильно, пусть выкинет, ничего оставлять в тамбуре. Свои в... Поддерживаю!!! Виноват тут только хозяин кота. 100%
22:36:09 25-01-2024
Валя (21:59:59 23-01-2024) Правильно, пусть выкинет, ничего оставлять в тамбуре. Свои в... Правильно надо неспать сидеть дёргаться как бы у тебя ничего не выкинули, когда вокруг такие работники ходят, хорошо судить со стороны и когда тебя это никаким боком не задело, надеюсь у вас животных нет
23:15:36 23-01-2024
Гость (17:06:56 23-01-2024) то есть если ваш чемодан будет стоять в тамбуре, то его можн... На это есть инструкции. Вдруг там бомба???
23:16:36 23-01-2024
Гость (17:06:56 23-01-2024) то есть если ваш чемодан будет стоять в тамбуре, то его можн... При нахождении любого предмета без хозяина, тем более оставленного в общественном транспорте, его нельзя выкидывать - этим можно спровоцировать взрыв подложенной бомбы. Необходимо оповестить начальника поезда и МЧС для вызова саперов .
23:26:50 23-01-2024
Гость (17:06:56 23-01-2024) то есть если ваш чемодан будет стоять в тамбуре, то его можн... Стоящий в тамбуре предмет без хозяина должен проверить наряд полиции с саперами. А "забывшего" нужно штрафовать за ложный вызов полиции и за угрозу взрыва в общественном транспорте.
19:59:38 24-01-2024
Гость (17:06:56 23-01-2024) то есть если ваш чемодан будет стоять в тамбуре, то его можн... Чемодан заблудшим не бывает. И козе понятно, что его туда поставил пассажир. А кот мог с улицы запрыгнуть. Твикса очень жалко! Его участь ужасна. Но ответственность за это лежит на том кому был поручен этот кот. Извините, где он был 10 часов?! Очень жаль хозяина - потерял члена семьи!
18:37:31 23-01-2024
Гость (15:44:43 23-01-2024) Она и не обязана была его искать, хозяин должен следить за с... Отвечает за багаж. Кот с билетом. Ну и чисто по человечески - на мороз прооперированного кота
03:38:40 24-01-2024
Гость (15:44:43 23-01-2024) Она и не обязана была его искать, хозяин должен следить за с... А что мы все следуем инструкции прям от А до Я??? Можно подумать она примерный работник.Бессердечная ,пусть живёт с таким грехом.Как можно было в мороз животное на улицу выгнать(шок.Я хожу уличных бездомышей кормлю по несколько раз в день,ношу коробки,чтоб им было где укрыться,а тут своими руками обрекла кота на смерть.Нет ей оправдания.
06:01:21 26-01-2024
Гость (03:38:40 24-01-2024) А что мы все следуем инструкции прям от А до Я??? Можно поду... А что ж ты сердечная котов бездомных к себе домой не заберёшь или в приют не отдашь? Ты по факту оставляя их на улице только продолжаешь их мучить и издеваться над бездомными!!! Вот ты и есть т...рь
12:35:58 24-01-2024
Гость (15:44:43 23-01-2024) Она и не обязана была его искать, хозяин должен следить за с... Пассажир имеет право доехать до места назначения согласно купленного билета!!!
13:20:12 24-01-2024
Гость (15:44:43 23-01-2024) Она и не обязана была его искать, хозяин должен следить за с... Ну вообще-то она изначально не могла не знать, что кот едет в вагоне, чё под дуру-то косить теперь...
18:23:00 24-01-2024
Гость (15:44:43 23-01-2024) Она и не обязана была его искать, хозяин должен следить за с... Дело не в том, исполняла она свою инструкцию или нет, а в полном бездушии, проявленной ею! Ни за что не поверю, что она верила в то, что на таком морозе домашний кот может выжить!
21:03:49 24-01-2024
Гость (15:44:43 23-01-2024) Она и не обязана была его искать, хозяин должен следить за с... Хотя бы на вокзале где то на станции если уж высаживала, человек понимала что обрекает по факту на смерть его, здесь не зоошизы,а здесь человечность,доброта, сочувствие, хотя бы в мозге своем включила что нибудь из этого,высадила хотя бы в тепло,как то можно было найти выход,где его шансы на выживание были бы гораздо выше,а ты тоже бы выкинул животное в лютый мороз,на погибель как она?
22:13:56 24-01-2024
Гость (15:44:43 23-01-2024) Она и не обязана была его искать, хозяин должен следить за с... А человеческое все отменили? Она не человек, нелюдь. Даже если это безломное животное забежал погреться в 30 градусов мороза. Что нужно иметь вместо сердца, выставить животное сново на мороз. Надеюсь в старости за ней так же присмлтрят родственники.
11:03:12 25-01-2024
Гость (15:44:43 23-01-2024) Она и не обязана была его искать, хозяин должен следить за с... У неё есть билет на хозяина и на кота,а точнее на кота выдаётся оплаченная квитанция.Значит хозяин едет и кот едет.Поэтому,она не должна была выращивать кота.И,да конечно хозяин должен следить за животным.
20:03:13 25-01-2024
Гость (15:44:43 23-01-2024) Она и не обязана была его искать, хозяин должен следить за с... Я не понимаю почему находятся люди которые её защищают, друзья что ли или знакомые? Такие же садисты или недобросовенные работники, незнающие не своих должосных обязанностей, не права пассажиров, не статей уголовного кодекса? Что значит временно отстранён? Уволить и все, пусть подъезды убирает и мусор выкидывает если выбрасывать все любит, а то сначала кот, а потом и кто нибудь покрупнее будет, например пассажира выкинет, а вдруг бомж прокрался? И вообще легко таких людей защищать, когда сам там ни ехал, и у вас ничего и ни кого не выкинули, а травма психологическая, у людей, а еслиб дети переживали, например ребёнок ждёт животное, а ты приезжаешь и говоришь, дочь да нашего котика проводница выкинула с поезда? Люди опомнитесь, вы вообще люди или как?
15:53:56 23-01-2024
Не высадила, а выкинула кота из поезда (на камере все видно). Называйте вещи своими именами. И если бы у нее хватил ума опросить пассажиров, как она утверждает, этого бы всего не произошло, тем более у нее в вагоне ехал пассажир с животным, просто надо найти этого пассажира по билету и спросить! Она что забыть это успела? И не настолько же она тупа, чтобы не отличить уличного кота от домашнего. Удивительно, что у РЖД не было раньше ведомственных инструкций по перевозке животных. Ведь РЖД перевозит и животных без хозяев.
16:14:49 23-01-2024
Гость (15:53:56 23-01-2024) Не высадила, а выкинула кота из поезда (на камере все видно)... Ну да,у нас есть мнение зоошизанутых и оно выше принятых норм и правил.Вот что делают деньги
03:45:39 24-01-2024
Гость (16:14:49 23-01-2024) Ну да,у нас есть мнение зоошизанутых и оно выше принятых нор... Это живое существо.У животных тоже есть сердце,почки,душа итд,они тоже испытывают боль,страх.А ещё они как дети .Всем кто не испытывает чувство сострадания к животным,хуже зоошизанутых!
06:31:47 24-01-2024
Гость (16:14:49 23-01-2024) Ну да,у нас есть мнение зоошизанутых и оно выше принятых нор... А где вы конкретно прочитали оправлателтные нормы для проводницы? Эти иеюнструкции только заявили нам. Я тоже могу что угодно нести и выдавать за правду, но зачем это делать?
09:55:55 24-01-2024
Гость (06:31:47 24-01-2024) А где вы конкретно прочитали оправлателтные нормы для провод... Не знание законов не освобождает от ответственности и если вы не читаете их,это не значит что они не существуют(спросите у тех кто часто перевозят животных)
22:22:47 25-01-2024
Гость (16:14:49 23-01-2024) Ну да,у нас есть мнение зоошизанутых и оно выше принятых нор... Здесь все делятся своим мнением и не надо людей обзывать зоошизанутыми, и про какие нормы в данном случае вы говорите, вам их ещё учить и учить
18:35:58 24-01-2024
Гость (15:53:56 23-01-2024) Не высадила, а выкинула кота из поезда (на камере все видно)... Инструкция есть. Животное весь путь следования должно находиться в переноске а не бегать по вагону. Мало ли чем оно болеет или агрессивное. Виноват хозяин. Хозяева животных сами нарушают правила провоза животных, а потом ищут виноватых.
15:57:16 23-01-2024
Зоошизы вообще с ума посходили,вы еще на проводницу в суд подайте за не соблюдение прав.... Вполне правдоподобное объяснение:местный бродячий кот заскочил в вагон-высадила
13:34:02 24-01-2024
Гость (15:57:16 23-01-2024) Зоошизы вообще с ума посходили,вы еще на проводницу в суд по... Мы зоошизы горазда человечнее таких психопатов как ты и проводница. Вы сами друг друга переубиваете и засудите. Так как нравственность и человечность у вас не заложена природой
16:01:12 23-01-2024
Очередной бред зоошизов"Как может выглядеть памятник замерзшему коту Твиксу, который установят в Кирове" А вам в голову не приходит,что будет человечнее поставить в Кирове памятник погибшим на Донбассе?
16:43:21 23-01-2024
Гость (16:01:12 23-01-2024) Очередной бред зоошизов"Как может выглядеть памятник замерзш... Погляди как зоошизанутые палятся,вот кого надо из страны высылать оказывается,как ону минусуют когда заговорили за установку памятников участникам СВО.Вот где их гнилая натура где повылазила
23:28:20 23-01-2024
Гость (16:43:21 23-01-2024) Погляди как зоошизанутые палятся,вот кого надо из страны выс... ну и ... Мои дети тоже воюют , но это не делает нас недочеловеками по отношению к животным. Жестокость - это порок, трус всегда обижает слабых. На войне парни животных подбирают , в блиндажах с ними живут. Между прочим, твикс это котик, спасённый на Донбассе. Он был после операции, ему нашли нового хозяина.
03:53:02 24-01-2024
Гость (16:43:21 23-01-2024) Погляди как зоошизанутые палятся,вот кого надо из страны выс... А причем тут СВО?Если вы бессердечный и так хотите поставить памятник погибшим на СВО вперёд!Чё мешает?Скинтесь и поставь.Тут речь идёт о животном ,которое погибло страшной смертью из за халатности,лени ,тупости не знаю из за чего именно,но самое главное из за бессердечности.
22:43:58 25-01-2024
Гость (16:43:21 23-01-2024) Погляди как зоошизанутые палятся,вот кого надо из страны выс... Вас вот как раз надо вывести, как раз на войне такие жестокие и бессердечные убивают,
22:06:03 23-01-2024
Гость (16:01:12 23-01-2024) Очередной бред зоошизов"Как может выглядеть памятник замерзш... Ух ты, сравнить домашнего питомца, и типов, которые всегда могут уехать в другое место, класс
09:17:34 25-01-2024
Гость (16:01:12 23-01-2024) Очередной бред зоошизов"Как может выглядеть памятник замерзш... А почему нужно выбирать? Оба памятника должны быть. Парням отдавший жизни за Россию и нашу с вами спокойную жизнь и Твиксу, что бы люди помнили, что любая жизнь имеет значение.
16:06:49 23-01-2024
Если она не смогла найти хозяина, то грош цена ей, как проводнице. Она должна была знать, что в вагоне перевозится животное. Или не знала, или просто решила поднагадить человеку. В обоих случаях она должна быть уволена с занимаемой должности, как неспособная работать с людьми.
20:27:25 23-01-2024
Гость (16:06:49 23-01-2024) Если она не смогла найти хозяина, то грош цена ей, как прово... Кот должен был быть с хозяином и билеты у них были в другом вагоне, а вот почему и как он пропал В другой вагон это загадка, а про наличие у кота проездных документов проводница не знала и поступила как ей предписывает инструкция. Тем более что кот появился во время стоянки а не движения поезда.
16:10:21 23-01-2024
Сочувствую проводнице
16:11:06 23-01-2024
Все более интересно, кто же хозяин этого кота, которого искала целая толпа, и которым заинтересовался даже Бастрыкин) у нас детей из окон родители выбрасывают и то такой реакции не бывает...
16:17:56 23-01-2024
Гость (16:11:06 23-01-2024) Все более интересно, кто же хозяин этого кота, которого иска... Может быть Шувалов?
06:16:04 24-01-2024
Гость (16:11:06 23-01-2024) Все более интересно, кто же хозяин этого кота, которого иска... Так похоже начинает просыпаться коллективная мораль. И вы увы правы. На улице может умирать человек, а отдельные личности пройдут и не остановятся. И хорошо хоть пострадал только в этот раз котик, а не очередной ребёнок.
21:35:31 24-01-2024
Гость (06:16:04 24-01-2024) Так похоже начинает просыпаться коллективная мораль. И вы ув... Задолбали вы своими дитачками
16:13:54 23-01-2024
Если она не смогла найти хозяина, то грош цена ей, как проводнице.---- она что, каждой бегающей крысе должна хозяина искать?! Приперли кота в ОТ, так и следите за ним сами!
17:45:03 23-01-2024
Гость (16:13:54 23-01-2024) Если она не смогла найти хозяина, то грош цена ей, как прово... ДА ВСЁ ОНА ЗНАЛА ПРО КОТА ! Перевозивший животное рассказывал, что при проводницах садился в вагон с переноской. При них же менял пеленки в переноске. Просто решила выбросить, когда пассажир заснул, да и всё!
23:14:10 23-01-2024
Гость (17:45:03 23-01-2024) ДА ВСЁ ОНА ЗНАЛА ПРО КОТА ! Перевозивший животное рассказыва... Теперь уже не при именно этой проводнице, а "при проводницах..."Что ещё расскажет блогер, выпустивший "прооперированного" кота гулять по поезду и хайпанувший на зоошизе?
06:18:01 24-01-2024
Гость (17:45:03 23-01-2024) ДА ВСЁ ОНА ЗНАЛА ПРО КОТА ! Перевозивший животное рассказыва... Вот реально, не может кот сам открыть переносу. Они не так устроены, и даже там бывают шлейки. Так что кто-то спецом устроил ему побег.
16:15:01 23-01-2024
Сюрреализм какой-то с этим котом. История приобретает вселенский масштаб. Хотя сейчас почему-то не удивляет.
16:19:04 23-01-2024
Сочувствую проводнице------ ну да, сглупила она, конечно. Надо было сказать - не видела никаких котов, все ваши коты сидят под вашим неусыпным надзором в ваших переносках!
16:30:03 23-01-2024
Гость (16:19:04 23-01-2024) Надо было сказать - не видела.. она так и рассчитывала сделать. а тут опа - видео есть
16:19:49 23-01-2024
Свободу Юрию Деточкину!
16:25:35 23-01-2024
У нас страна реально зоошизанулась, все заняты спасением животных, а не людей, страна социофоб.
06:34:53 24-01-2024
Гость (16:25:35 23-01-2024) У нас страна реально зоошизанулась, все заняты спасением жив... А вы пытались людей спасать? Под Новый год сотрудник метро выгонял гревшихся бездомных на холод. И написал, что они плохо пахнут и мешают нормальным людям! Ему начните что-то говорить скорее.
22:10:17 24-01-2024
Гость (06:34:53 24-01-2024) А вы пытались людей спасать? Под Новый год сотрудник метро в... Тот у кого есть сострадание к животным, доброе сердце ко всему сущему. Такая могла и людей выкинуть, будь ее воля. Миром правит любовь
01:55:26 25-01-2024
Гость (16:25:35 23-01-2024) У нас страна реально зоошизанулась, все заняты спасением жив... Чтобы не быть голословным, расскажите каким людям и как вы помогаете?! Ну поделитесь личным опытом!!! А то такие как вы, кто насмехается над «зоошизой» в интернете, в жизни не помогают ни животным, ни людям…
16:31:41 23-01-2024
все заняты спасением животных, а не людей - А кто их насильно выкидывает в снег? давайте разберемся.
16:35:22 23-01-2024
Так она даже не соизволила выйти из вагона и пройти хотя бы 10метров, чтобы оставить котёнка в более безопасном месте, а прямо швырнула его под колёса поезда. Мало её отстранить от работы, посадить на 10 лет
17:03:31 23-01-2024
Гость (16:35:22 23-01-2024) Так она даже не соизволила выйти из вагона и пройти хотя бы ... И тебе за одно 10 лет дать,за жестокое обращение к людям
21:33:46 24-01-2024
Гость (17:03:31 23-01-2024) И тебе за одно 10 лет дать,за жестокое обращение к людям... Пригорает у тебя?
22:16:22 25-01-2024
Гость (17:03:31 23-01-2024) И тебе за одно 10 лет дать,за жестокое обращение к людям... Все у нас такие гуманные, вот только жестокое обращение к людям начинается с жестокого обращения с животными
00:11:05 24-01-2024
Гость (16:35:22 23-01-2024) Так она даже не соизволила выйти из вагона и пройти хотя бы ... Вас надо посолить на двадцать лет. Это не её работа, может другой пассажир в это время нуждался в других услугах померить давлени ит. Д. А она с какой то кошкой будет носится по перону может и сома отстать и замёрзнуть, упасть под колёса поезда, и кино может отрезать ноги.
00:14:54 24-01-2024
Гость (16:35:22 23-01-2024) Так она даже не соизволила выйти из вагона и пройти хотя бы ... Совсем дура, ща беспризорного кота 19 лет, тут за убийство человека столько не дают, а она просто отправила котейку по гулять
08:46:56 24-01-2024
Гость (16:35:22 23-01-2024) Так она даже не соизволила выйти из вагона и пройти хотя бы ... Без права переписки.Уж мы этих проводниц душили-душили,душили-душили...
17:32:26 23-01-2024
Когда РЖД собирается решить существующую проблему питания в поездах дальнего следования? Уму непостижимо, 4 суток в пути, а в поезде нет ни вагона-ресторана, ни даже буфета даже в поезде, в котором есть СВ. Кто это издевательство над пассажирами придумал и объявил геноцид больным, которым противопоказано сухоедение? Придумали какую-то хрень с доставкой пищи на определенных станциях по пути следования по предварительному заказу, при этом первые блюда невозможно заказать. Это вообще что??? На рекламно-информационных баннерах на вокзале написано, что в разработке меню для пассажиров принимали участия диетологи, интересно, эти диетологи где обучались и обучались ли вообще в медвузе, а не с купленными дипломами или краткосрочными месячными курсами какой-нибудь "академии"?
17:52:30 23-01-2024
Интересная шумиха с этим котом... Да большинство при встрече просто пропнули бы его и сказали: "низко пошёл - к дождю!"
19:48:02 23-01-2024
Гость (17:52:30 23-01-2024) Интересная шумиха с этим котом... Да большинство при встрече... Вы мерзость, а не человек, когда нибудь и вы пойдете низко и вам скажут к дождю, все возвращается, это закон вселенной!
23:23:32 23-01-2024
Гость (19:48:02 23-01-2024) Вы мерзость, а не человек, когда нибудь и вы пойдете низко и... По закону вселенной, вами приведенный, и вам того же пожелают,.... Теперь видимо и мне
02:22:32 24-01-2024
Гость (19:48:02 23-01-2024) Вы мерзость, а не человек, когда нибудь и вы пойдете низко и... Правда глаза режет? Человек по факту сказал. На улице куча бездомных животных - большинству плевать. А тут человека сгноить хотите. Почему же вот никто не винит перевозчика кота, который его профукал? Ах да, он же спал, ему можно забить болт на надзор доверенного ему животного. Женщина не выкинула кота, а именно что высадили и на видео это видно. Но все блин раскричались.. А у кота был паспорт с собой? На нем написано чей он? Да даже в билете он был прописан как бога, животное, даже не кот. Вы были свидетелями как женщина опрашивала поезд? А если животное из другой вагона, то весь поезд бежать? А вариант, что когда она спрашивала - перевозчик даже не отриагировал - быть не может? Так что нечего винить женщину не зная всей ситуации или иначе а ну живо по приютам всех животных забирать к себе
18:11:27 23-01-2024
Надо любить животных, что он ей плохого сделал, тем более она точно знала,что в поезде животное, значит оно не самостоятельно попало в вагон,она просто не опросила людей чей кот. Безответственное отношение к животным,правильно, что сняли с работы.
23:24:24 23-01-2024
Наталья (18:11:27 23-01-2024) Надо любить животных, что он ей плохого сделал, тем более он... Никто не обязан кого-то любить. Вы же, как и ваши сторонники, не любите людей, и вас никто не осуждает за это
19:01:45 23-01-2024
Мы в ответе за тех, кого приручили - эта мысль крайне противна зоошизе. Хозяин кота прохлопал животное и ищет виноватых. Тьфу на него и тех людишек, которые его поддерживают
19:13:59 23-01-2024
Люди совсем умом тронулись... Нет слов
19:37:49 23-01-2024
Больше всего жалко котейку! Безвременно ушедшему! И все по человеческой глупости! Один недоглядел, а другому все равно было! Смахнула в мороз!
21:30:32 23-01-2024
Твикс (19:37:49 23-01-2024) Больше всего жалко котейку! Безвременно ушедшему! И все по ч... Проводница знала что выбрасывая животное на мороз убьет его. Ее надо судить за жестокое обращение с животными. И не важно был у кота хозяин или билет. Он просто был живой.
19:41:11 23-01-2024
Больше всего жалко котейку! Безвременно ушедшему! И все по человеческой глупости! Один недоглядел, а другому все равно было! Смахнула в мороз!
23:19:34 23-01-2024
Елена (21:00:31 23-01-2024) Проводник при посадке обязана проверять билеты и багаж, если... В соседнем вагоне или во всех?
19:46:07 23-01-2024
Читаю комменты и в ужасе, сколько мерзких жестоких людей среди нас, не способных к жалости и оскорбляющих каким то дурацким словом , тех кто является настоящими людьми!Котик был после операции, слабый ещё, как можно было этой тётке так жестоко поступить. Мне вспомнилась девочка из Костромы, которую убили нелюди, и тогда все охали и ахали , что много людей видели и не помогли ребенку. И это не удивительно, судя по комментариям, что большинство бы помогли добить, убить, растерзать, а не спасти ребенка, животное или человека. Только запомните те, кто оправдывает жестокость- когда нибудь и вам будет плохо и вам все вернётся, подобные вам тоже скажут, что вам так и надо и вы сами виноваты!
20:15:26 23-01-2024
Гость (19:46:07 23-01-2024) Читаю комменты и в ужасе, сколько мерзких жестоких людей сре... кто громче всех кричит держи вора
20:16:07 23-01-2024
Гость (19:46:07 23-01-2024) Читаю комменты и в ужасе, сколько мерзких жестоких людей сре... Только зоошиза может сравнивать жизнь ребенка и жизнь человека. Человек так никогда не поступит.
06:23:45 24-01-2024
Гость (20:16:07 23-01-2024) Только зоошиза может сравнивать жизнь ребенка и жизнь челове... Вот именно в головах людей дети и животные равны часто. А вы наверное, не видели насколько жестоки люди. Могут и больного явно человека бросить, ребёнка выкинуть на мороз. И да иногда сами родители это делают. А соседи сидят по квартирам типа нам пофиг, пока нас не касается. Или когда подростки забивают кого угодно, а проходящих реально наплевать. И не их страха, просто это не их проблемы. Просто животные в цепочке потерпевших самые беспомощные, почти как младенцы. И только лишь.
23:21:03 23-01-2024
Гость (19:46:07 23-01-2024) Читаю комменты и в ужасе, сколько мерзких жестоких людей сре... В ужасе от вашего личного человеконенавистничества
17:53:02 24-01-2024
Гость (19:46:07 23-01-2024) Читаю комменты и в ужасе, сколько мерзких жестоких людей сре... Но она стопроцентно знала , кто едит с котом. Она же проверяет билеты перед тем как посадить пассажиров и знает кто едит.
19:52:30 23-01-2024
вот у живодеров от злости крышу сносит, аж захлебываются своей агрессией. И если раньше они прикрывались опасностью от собак, то теперь совершенно ясно, у них больная тяга к умерщвлению живых существ. Ведь кот опасности не представлял. Желаю всем, кто поддерживает проводницу, чтоб вас "пропнули", как тут один скудоумный написал.
20:16:54 23-01-2024
Гость (19:52:30 23-01-2024) вот у живодеров от злости крышу сносит, аж захлебываются сво... Лечить тебя надо принудительно. Тебя всё еще можно вернуть до состояния человека
21:38:30 24-01-2024
Гость (20:16:54 23-01-2024) Лечить тебя надо принудительно. Тебя всё еще можно вернуть д... А тебя уже нет
20:57:17 23-01-2024
Гость (19:52:30 23-01-2024) вот у живодеров от злости крышу сносит, аж захлебываются сво... умиляют зоовизгуны,а ответе на простой вопрос,вот вы такие защитники и любители животных(с пеной у рта),а сколько с вами сейчас проживает беспризорных животных?
14:56:50 24-01-2024
гость (20:57:17 23-01-2024) умиляют зоовизгуны,а ответе на простой вопрос,вот вы такие з... у меня, например, в доме 3 собаки, взятых с улицы и 5 кошек, также все подобранные с улицы и вылеченные, и у большинства как вы говорите "зоовизгунов" - также, не по одному хвосту бывшебездомных собак и кошек... а вот вы, уважаемый комментатор, скольким людям, детям, старикам в этой жизни помогли - просто так, бескорыстно, ничего не ожидая взамен???
16:34:00 27-01-2024
Гость (14:56:50 24-01-2024) у меня, например, в доме 3 собаки, взятых с улицы и 5 кошек,... вы очень хороший человек! будьте здоровы и счастливы)
18:27:27 24-01-2024
гость (20:57:17 23-01-2024) умиляют зоовизгуны,а ответе на простой вопрос,вот вы такие з... Я знаю несколько волонтёров, у всех дома по несколько собак и кошек. Так что со своей зоофобией мимо. Не позорься.
06:37:06 24-01-2024
Гость (19:52:30 23-01-2024) вот у живодеров от злости крышу сносит, аж захлебываются сво... Вот верно сказали. Просто не было уверенности, что так быстро найдётся новая цель у таких людей. Быстро однако.
06:34:18 26-01-2024
Гость (19:52:30 23-01-2024) вот у живодеров от злости крышу сносит, аж захлебываются сво... Вот тут явно адекватность сказала прощай.. теперь понятно что такое зоошиза. У вас явно социопатия и неадекватность. Надеюсь у вас работа не связана с людьми, т.к. вы опасны для людей
21:00:31 23-01-2024
Проводник при посадке обязана проверять билеты и багаж, если не знала кого посадила значит нарушила правила. Нечего искать ей оправдания, уволить и заставить оплатить компенсацию морального вреда,за жестокое обращение с животными.
21:33:30 23-01-2024
Гость (15:44:43 23-01-2024) Она и не обязана была его искать, хозяин должен следить за с... Елена .Как можно что-то обсуждать в этой ситуации ? Выкинуть животное на мороз из поезда, на верную смерть. Люди, бога побойтесь. За такие деяния нужно не увольнять эту так называемую женщину, а хотя бы административное наказание применять. А ещё лучше покажите фото этой проводница !!! Что бы знали с кем имеют дело если встретиться.
21:45:09 23-01-2024
Елена (21:33:30 23-01-2024) Елена .Как можно что-то обсуждать в этой ситуации ? Выкинуть... А может Ваше фото обнародовать, чтобы за километр обходить?
02:27:44 24-01-2024
Елена (21:33:30 23-01-2024) Елена .Как можно что-то обсуждать в этой ситуации ? Выкинуть... Да нет ни какого бога.
00:06:17 24-01-2024
Елена (21:00:31 23-01-2024) Проводник при посадке обязана проверять билеты и багаж, если... Вы знаете сколько сейчас работает проводников 50 процентов, в одно лицо едут до Владика с Москвы. Их самолётами туда сюда гоняют. Одна проверила другая пришла на смену с другого вагона не слухом не духом. Вы устройтесь и ездите в этом говне. Не хотите? Скоро зеки прийдут в ФПК и будут вас обслуживать.
21:32:35 23-01-2024
Гость (15:44:43 23-01-2024) Она и не обязана была его искать, хозяин должен следить за с... Проводница,работавшая в вагоне с животными,обнаружила кота!?Как мог кот попасть в этот вагон? Очень неожиданно! Он прибежал из города и кинулся в этот вагон по ступеням вверх сам! Такое ,наверно ,часто бывавет!
00:49:51 24-01-2024
Гость (21:32:35 23-01-2024) Проводница,работавшая в вагоне с животными,обнаружила кота!?... проводник должен работать с пассажирами, а не с животными, если вы считаете пассажирский вагон, животными грош вам цена, вы сами животное
23:51:18 24-01-2024
Вадим (00:49:51 24-01-2024) проводник должен работать с пассажирами, а не с животными, е... Есть вагоны для проезда людей с животными. Данный был именно таким. В нем увидеть кота было очевидно. Убить кота пассажира это работать с пассажирами? Я не писала,что надо работать с животными,а не с пассажирами. И точно я не животное,а вполне приличный человек. И Вам того желаю)
21:46:05 23-01-2024
гость (20:57:17 23-01-2024) умиляют зоовизгуны,а ответе на простой вопрос,вот вы такие з... У меня 2 бездомные собаки и кошка бездомная. Уже наши). Ребенок приемный тоже. Он кошку и принес. Собак я. Хочу,чтоб он добрый был. И не обзывал людей зоошизами. Твикса жалко. Проводницу нет. Я ,когда была девченкой,стала свидетелем,когда проводница столкнула с поезда мужчину. Испугалась очень и не сказала об этом взрослым. Поймите,таких работников не надо допускать на работу с людьми и животными. Ведь можно ей с механизмами работать. Не ругайтесь люди! Уважайте себя и других!
22:39:32 23-01-2024
Гость (21:46:05 23-01-2024) У меня 2 бездомные собаки и кошка бездомная. Уже наши). Ребе... Таких как вы,единицы,основная масса покричать и показать свою значимость,по факту кроме слов не чего нет.Не знаю кто сказал,но слова правильные-не суди по словам,а судьи по делам
22:14:24 23-01-2024
Отстал от поезда, бывает. Он что глухой не слышал что поезд отправляется
22:54:24 23-01-2024
Alyexa (22:14:24 23-01-2024) Отстал от поезда, бывает. Он что глухой не слышал что поезд ... Он не отстал от поезда,а просто ночью ходил тихонько курить,не хлопал даже дверью. Может зуб болел,может переживал... проводница открыла дверь,он вышел на улицу и закрыла ключем. Он в тапках и раздетый в октябре ехал,уцеповшись за ручки на ступеньке,ночью. 2 остановки. Вторая проводница говорила:зачем ты так,он же спокойный ,первая:не фиг бродить ночью по вагону.Вторая:впусти-убьется,люди ведь услышат,проблемы будут. Другая: все спят и он сейчас меня убьет,милицию вызову ,заберут на узловой.Не знаю дотянул он до узловой или сорвался. Я рядом с купе продников ехала. Они потом тихо говорили. Я всю ночь не спала..боялась,что меня скинут тоже,как свидетеля. Лежала отвернувшись к стенке.
21:47:30 24-01-2024
Гость (22:54:24 23-01-2024) Он не отстал от поезда,а просто ночью ходил тихонько курить,... Спится нормально? Вы стали соучастником преступления. Овощ Вы безвольный. Позорище.
23:37:29 24-01-2024
Гость (21:47:30 24-01-2024) Спится нормально? Вы стали соучастником преступления. Овощ В... Я была ребенком. Было это в 90х. Страшное время.Не обо мне речь. Речь о том ,что не меняются проводницы.. Будете покрывать проводницу, рискуете пострадать от такой сами. Просто с людьми не всем можно работать. Она может больше заработать на другой работе и коты целее будут.
06:29:13 24-01-2024
Alyexa (22:14:24 23-01-2024) Отстал от поезда, бывает. Он что глухой не слышал что поезд ... На счёт отстал разные бывают истории. Давно это было брат сошёл Ростове-на - Дону. Остановка 15 минут. У своего вагона смотрит на него. Резко буквально через минуту трогает я поезд. Ребёнок на перонне. Его затянули солдаты в последний вагон. Иначе бы потерялся на пару дней точно, тогда не было мобильников. А ехать в пути 3 дня! Так что случаи разные бывают.
23:06:57 23-01-2024
Гость (16:15:51 23-01-2024) Обязана была искать и она выкинула чужое имущество, за котор... "Чужое имущество" находится в купе владельца, запертым, а не срущим по нескольким вагонам. Потерянное хозяином имущество ищет кто угодно, в первую очередь он сам, а не проводник.
23:07:57 23-01-2024
Проводница жестокий человек. Ее поступок характеризует ее как человека дрянного! Глупой совсем надо быть, чтобы не понять, что кот домашний, хозяйский. Видно столько злобы в ее душе, что решила на животине отыграться.
23:10:43 23-01-2024
Остаётся надеяться, что при перевозке животных будет запрещено выпускать их из переносок и из купе. А за нарушения и бродящих по вагону животных будет хороший штраф. Никто в вагоне не обязан следить за выпущенным на свободный выгул чужим животным. Ни проводник, ни соседи по купе, ни любые пассажиры, к которым оно залезет посрать в обувь.
23:53:52 23-01-2024
Тетка УБИЙЦА кровоюадная. Беззащитного кота выбросить. Рука поднялась же. Посмела бы она мужика здорового не то что вытолкнуть, а слово сказать. Желаю ей всего самого гадкого.
00:45:57 24-01-2024
Гость (15:44:43 23-01-2024) Она и не обязана была его искать, хозяин должен следить за с... Она была обязана подойти с котом к купе, где находился владелец переноски. На кота был куплен билет, о чем у них есть информация. Её обязанность выяснить, не его ли это питомец выбрался из купе... и в этом ее вина и профессиональная, и то, что она, будучи разумным человеком, выбросила животное на мороз... У нее нет сердца и души!
00:51:08 24-01-2024
Гость (21:53:30 23-01-2024) Она выкинула пассажира, у которого был билет и это уголовная... Ты дибил что ли кого она выкинула ,была квитанция на переноску с животным и всё, в ней он по правилам и должен быть всю дорогу, если хозяин счелкал клювом и дрых то с него и спрос
00:59:01 24-01-2024
В Свердловском резерве проводники противные. Эту проводницу не выгонят, премии только лишат и всё, будет и дальше работать. Нехорошая. Как только не жалко было когда кота выкидывала. Она всё врёт, изворачивается. Котик красивый, жалко. Не допустили бы её больше к работе проводника, пусть идёт под охрану вагонов, там ей место.
01:11:36 24-01-2024
Гость (16:15:51 23-01-2024) Обязана была искать и она выкинула чужое имущество, за котор... Она просто туповатая проводница,вот и весь сказ
01:50:31 24-01-2024
А проводница посидит посидит дома да и накатает заяву в прокуратуру . И будет права. Отстранить от работы её не имеют права. Как бы вы тут умники не вякали. У вас наверное на работе так можно . А у них нельзя. Трудовой кодекс чтут. Всем удачи в ваших безмозглых вяканиях.
09:53:39 24-01-2024
Гость (01:50:31 24-01-2024) А проводница посидит посидит дома да и накатает заяву в прок... И правильно сделает проводница. И всех кто призывает к насильственным действиям в ее сторону и тут на Амике и в других местах, надо тоже привлечь к ответственности, максимально жестко, вплоть до реальных посадок.
02:53:34 24-01-2024
Вот такие и детей высаживают на мороз из маршруток за гроши что дети не смогли оплатить проезд!
06:44:00 24-01-2024
Всегда думал вся это толерастия и зоошизофрения только забугром, но нет, добралась и до нас...
08:58:39 24-01-2024
Константин (06:44:00 24-01-2024) Всегда думал вся это толерастия и зоошизофрения только забуг... Даже на евроньюс упомянули этот вопиющий случай )
18:42:29 24-01-2024
Иван (06:55:47 24-01-2024) В Вашу квартиру забежала кошка/собака/кролик. Вы что будете ... Чистый домашний кот был найден в вагоне для перевозки животных. Ты знаешь, что у тебя в вагоне едет пассажир с животным. Мозгов не хватает соотнести эти 2 фактора и проверить список, А затем спросить, не его ли это животное? Да, проводники обязаны это делать по инструкции! Я работала проводником. И ты забываешь про милосердие. Животное на -30 на 100% гибель.
20:47:27 24-01-2024
Лала (18:42:29 24-01-2024) Чистый домашний кот был найден в вагоне для перевозки животн... умиляют визги ботов,вы хоть для приличия изучите поведение животных в незнакомой им среде,люди,сходите по соседям и попробуйте поймать их кота,если вы ему не знакомы,замучаетесь гонятся за ним.А тут,в не знакомом месте,чужой человек,испуганного кота,взял да поймал просто так и этот котик даже не стал сам себя защищать,как в этот бред верят люди что распространяют купленные боты
07:23:07 24-01-2024
Такими темами трудящимся специально забивают головы,отвлекая тем самым от классовой борьбы.Казалось бы,околел кот и шут с ним,ан нет.
09:20:59 24-01-2024
Гость (07:23:07 24-01-2024) Такими темами трудящимся специально забивают головы,отвлекая... Если голова пустая ее можно забить. стадом управлять проще. вот Вы например не стадо? не забили же?
16:08:39 24-01-2024
В прошлом году всё новости про лошадь были (измусолили лошадь вдоль и поперек) , в этом- про кота :)
18:06:30 24-01-2024
Вот так, в один момент, прославились обычный кот и обычная проводница.... И шумихи до космоса! Интересно, Путину уже написали письмо с требованием приговорить проводницу к смертельной казне через четвертование.... Люди! Вы в своём уме? Я что то не увидела здесь " Сопроваждающего кота в тюрьму на 10 лет!!!! " Он же не досмотрел за животным, которого перевозил.... Где был тот, кто этого кота взял с собой в поезд? Накинулись как стервятники на проводницу. Вы с того спросите для начала, кто вёз кота. Почему не обеспечил надлежащий уход.
21:31:18 24-01-2024
Гость (18:06:30 24-01-2024) Вот так, в один момент, прославились обычный кот и обычная п... Это не повод выкидывать кота на улицу. Лечись
15:54:57 26-01-2024
Гость (18:06:30 24-01-2024) Вот так, в один момент, прославились обычный кот и обычная п... Не надо путать не умышленно действие с умышленным поступком. Если вы случайно спокнулись и пролили кипяток на мужа это случайность. А если вы продумано огрели его утюгом по голове и убили это умышленно преступление. И наказание за произведённые действия будут соответсвенные. А как поступили бы вы на месте этой проводницы?
22:04:22 24-01-2024
Очень печальная история о двух бездушных людях, о перевозчике кота и о проводнице, которая выбросила животное из личной антипатии. Виноваты владельцы, что доверили питомца безответственному человеку, который даже не заметил пропажу кота.Очень жаль Твикса, который погиб от людской черствости и бездушия в 30 ° мороз.
22:09:09 24-01-2024
Ну да. Чемоданы то у нас все говорящие
22:11:03 24-01-2024
Что вы с эти идиотом разговариваете? У него чемоданы говорящие, вот уж точно шиза
22:59:28 24-01-2024
Есть законы и указы властей, а есть законы Божьи. Смешно рассуждать о славе кота и несчастной проводнице, когда ребенок(а он был хозяином котика) остался без своего любимца, таким варварским методом. Мы можем долго рассуждать какая она несчастная и все правильно сделала, но это была личная неприязнь этой проводницы к миру, животным и людям. Я вчера ехала на поезде с костылями, травмирована. На всем пути меня окружали заботливые работники РЖД. Зарплата у них ужасно низкая. Но в отличие от этой недочеловеки, они не озлоблены, добрые и адекватные. То ж была неадекватная баба-тварь.
03:59:38 25-01-2024
Выбрасывая живое существо на мороз, знала , что обрекает на медленную смерть. Это не человек, а монстр, и пусть ее смерть будет тоже мучительной.
04:08:07 25-01-2024
Контуженные люди, прости господи! Моë мнение - всех этих ушибленных актевиздов-защитников животных нужно принудительно привлекать к общественно-полезному труду. Например отлавливать бродячих животных и ухаживать за ними в содержащихся за их счëт приютах для таких животных.
15:47:50 25-01-2024
Андрюха (04:08:07 25-01-2024) Контуженные люди, прости господи! Моë мнение - всех этих уши... Ты не любишь животных.не любишь людей.
05:20:15 25-01-2024
Тут детей из автобусов на мороз высаживают. А вы тут за кота бредите. Хозяин должен был за имуществом своим бдеть, а не вату катать. В итоге вышло, что вышло. Нового заведёт.
13:40:10 25-01-2024
Здоровья этой проводнице и всей её семье! Если бог есть, то он услышит!
14:43:49 25-01-2024
Как кот мог выбраться из переноски, потом выйти из купе?! И такой бежал бедный 8 км за поездом. И памятник ему воздвигнуть... А проводницу на кол-сарказм. Билета у кота не было, сама ездила с животными и выкупала всё купе. И правда мало ли какой кот/кошка на остановке забежит. Смотрите за своими животными!
14:50:29 25-01-2024
Бред да и только. Виноват хозяин, нужно было лучше смотреть за котом!!! То что кот выбрался из переноски это проблема хозяина
15:41:43 25-01-2024
Прошу руководство РЖД уволить сотрудницу выкинувшию кота на мороз из вагона.Ей не место работать на поездах РЖД, у нее садистские наклонности.
15:50:16 25-01-2024
Наказать за жестокость и уволить
19:16:02 25-01-2024
Эта проводница бездушная скотина.Для нее статью ещё не придумали.
20:17:22 25-01-2024
Гость (15:34:13 23-01-2024) не смогла найти хозяина - или не хотела ... Алексей. А проводниц которые высадили 6 пассажиров за 50 км. на полустанке до г.Чернушка не уволили? Поезд Томск - Адлер. Бардак, РЖД понаберет проводниц с улицы. Им платить не надо как при МПС! При МПС проводник готовили от 1 до 3 лет!!!! И были 2 проводника на ОДИН вагон!!!!! А сейчас бывает 1 на вагон.
15:11:09 26-01-2024
Судить будут за жестокое обращение с животными! Любое живое существо выкинуть на мороз это преступление! В ней ничего человеческого нет. Хватит тут слюной брызгать о должностных обязанностях!
22:51:13 26-01-2024
проводница бездушная тв*рь, и это факт, никто права не дает жестоко обращаться с животными т.к. они беззащитны
16:45:01 27-01-2024
Гость (16:15:51 23-01-2024) Обязана была искать и она выкинула чужое имущество, за котор... Поезд не самолёт , и за весь багаж пассажира несёт ответственность пассажир . А если бы багаж украли . То проводник не несёт ответственности за эту кражу .