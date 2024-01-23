Проводницу, высадившую кота из поезда, отстранили от работы

РЖД меняет параметры перевозки животных, чтобы подобное не повторялось

23 января 2024, 15:20, ИА Амител

Кот Твикс / Фото: t.me/twix_poisk

Проводницу, высадившую кота Твикса из поезда, отстранили от работы, пишет ТАСС. Об этом рассказал замглавы компании Иван Колесников на круглом столе "Правила перевозки домашних животных общественным транспортом" в Госдуме.

По его словам, сотрудница временно отстранена от работы с пассажирами, а в РЖД работают над изменением правил перевозки животных, чтобы подобное не повторялось.

Напомним, Твикс пропал 11 января по пути из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Животное в поезде вез родственник хозяина кота, но по пути питомец выбрался из специальной переноски и попался проводнице во время стоянки в Кирове.

Проводница пояснила, что она не смогла найти хозяина гулявшего по вагону кота, решила, что он случайно забрел во время стоянки, и выпустила на улицу.