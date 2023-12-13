Аэраторы, которые должны спасти карпов в "Изумрудном" от гибели, пока не установили
Доставка оборудования затянулась из-за накрывших регион морозов
13 декабря 2023, 07:26, ИА Амител
В барнаульском парке "Изумрудный" до сих пор не установили аэратор, который должен помочь обитающим в пруду карпам пережить зиму. Как сообщил amic.ru управляющий парком Владислав Вакаев, доставка оборудования затянулась из-за накрывших регион аномальных морозов.
"Аэратор пока не пришел, поставка ожидается в ближайшее время. В четверг попробуем установить, если все нормально, закажем второй", – сообщил Вакаев.
Устройство, которое обеспечит рыбам доступ к кислороду, планируют установить под мостом. При этом ранее Владислав Вакаев подчеркивал, что "цели отдавать карпам большую часть пруда нет, поскольку зимой он должен использоваться прежде всего как каток".
Отметим, что в последние дни в краевой столице установились 30-градусные морозы. По словам Вакаева, лед в пруду промерз уже на 25 сантиметров. Ранее сообщалось, что средняя глубина пруда составляет 1,2 метра, максимальная – 1,4. Есть и более мелкие участки, не превышающие метра.
На вопрос о том, что известно о состоянии рыбы с учетом установившихся в регионе морозов, Вакаев выразил надежду, что она жива.
Напомним, карпов в барнаульском пруду "Изумрудный" должны были выловить еще в октябре, но сделать это не удалось из-за неподходящего оборудования. Затем регион раньше срока накрыли холода, и спасательной операции уже помешал лед. Как рассказывал amic.ru Владислав Вакаев, он возлагал большие надежды на оттепель. Предполагалось, что лед растает, и рыб смогут высвободить из "паркового" заточения. Однако этого так и не произошло. И тогда было решено оставить рыб зимовать в пруду. Аmic.ru выяснял у экспертов, есть ли шансы у карпов пережить сибирскую зиму в таких условиях. Почитать о них можно в материале: "Смертный приговор. Эксперты оценили шансы карпов выжить зимой в пруду "Изумрудного".
08:16:27 13-12-2023
У них что-нибудь вообще получается?
08:33:52 13-12-2023
да там уже не нужны аэраторы..... рыбки явно в лед вмерзли... весной можно собирать и на сковородку
08:41:38 13-12-2023
Да сдохнут ваши золотые караси. Изначально идея была утопичная. Так что не носитесь с ними. Весной оттают. Запустите лучше по весне обычного озерного карася, а летом сделайте платную рыбалку. Ну например с 5 утра до 7 утра и вечером с 21 до 23.
08:43:14 13-12-2023
А смысл их сейчас устанавливать? Им уже без интереса воздух)
09:05:57 13-12-2023
Выловили давно бы, и в лесную сказку на корм зверем. Весной новых привезли и так каждый сезон. А то что щас делают полный бред...
18:37:57 13-12-2023
Гость (09:05:57 13-12-2023) Выловили давно бы, и в лесную сказку на корм зверем. Весной ... Слишкой дорогой корм выходит. Эти декоративные карпы стоят ОТ 1 тыс. руб. за штуку.
09:38:36 13-12-2023
Короновирус и коллективный запад не смогли помешать, так мороз вмешался, ну что тут поделаешь
10:28:35 13-12-2023
Носитесь со своими карасями, нашли проблему. На фронт всех вас, бездельников, и баб тоже, чтобы бегали по полю с санитарными сумками.
10:32:54 13-12-2023
Гость (10:28:35 13-12-2023) Носитесь со своими карасями, нашли проблему. На фронт всех в... вы оттуда видимо строчите?
10:58:41 13-12-2023
Погубили рыб в увеселительном парке на старом кладбище. Очень символично.
11:02:08 13-12-2023
Можно книгу написать как спасали карпов .
11:36:01 13-12-2023
Ошибка в заголовке - аэраторы, которые должны были спасти...
12:37:44 13-12-2023
Как же им служить в очистке?
13:08:11 13-12-2023
Вакаев пусть теперь оплачивает из своего кармана покупку карпов. Его надо привлечь к ответственности за жестокое обращение к животным. Это же надо: карпов купили за счёт бюджета, а что делать с ними зимой - подумать мозгов не хватило.
13:08:33 13-12-2023
просверлите лунки.