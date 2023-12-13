Доставка оборудования затянулась из-за накрывших регион морозов

13 декабря 2023, 07:26, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" до сих пор не установили аэратор, который должен помочь обитающим в пруду карпам пережить зиму. Как сообщил amic.ru управляющий парком Владислав Вакаев, доставка оборудования затянулась из-за накрывших регион аномальных морозов.

"Аэратор пока не пришел, поставка ожидается в ближайшее время. В четверг попробуем установить, если все нормально, закажем второй", – сообщил Вакаев.

Устройство, которое обеспечит рыбам доступ к кислороду, планируют установить под мостом. При этом ранее Владислав Вакаев подчеркивал, что "цели отдавать карпам большую часть пруда нет, поскольку зимой он должен использоваться прежде всего как каток".

Отметим, что в последние дни в краевой столице установились 30-градусные морозы. По словам Вакаева, лед в пруду промерз уже на 25 сантиметров. Ранее сообщалось, что средняя глубина пруда составляет 1,2 метра, максимальная – 1,4. Есть и более мелкие участки, не превышающие метра.

На вопрос о том, что известно о состоянии рыбы с учетом установившихся в регионе морозов, Вакаев выразил надежду, что она жива.

Напомним, карпов в барнаульском пруду "Изумрудный" должны были выловить еще в октябре, но сделать это не удалось из-за неподходящего оборудования. Затем регион раньше срока накрыли холода, и спасательной операции уже помешал лед. Как рассказывал amic.ru Владислав Вакаев, он возлагал большие надежды на оттепель. Предполагалось, что лед растает, и рыб смогут высвободить из "паркового" заточения. Однако этого так и не произошло. И тогда было решено оставить рыб зимовать в пруду. Аmic.ru выяснял у экспертов, есть ли шансы у карпов пережить сибирскую зиму в таких условиях. Почитать о них можно в материале: "Смертный приговор. Эксперты оценили шансы карпов выжить зимой в пруду "Изумрудного".