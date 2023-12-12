Когда откроется каток на месте пруда в барнаульском парке "Изумрудный"

Пока лед для заливки катка недостаточно толстый

12 декабря 2023, 14:50, Антон Дегтярев

Озеро в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

Каток на месте пруда в парке "Изумрудный" могут залить до 20 декабря. Пока рабочие не могут его обустроить и ждут, когда толщина льда будет достаточной для запуска спецтехники. Об этом рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.

"Погодные условия пока не позволяют открыть каток. Инфраструктура готова, коньки завезены, нам нужно почистить лед и залить. Пока лед не выдерживает технику. Мы вчера загнали трактор, лед начал трещать, поэтому мы пока ждем. Толщина льда 25 см уже, людей туда пускать можно, но технику он пока не держит. Кроме того, в такой мороз работы невозможны", – пояснил Вакаев.

Он отметил, что пункт проката уже готов, есть резиновые коврики, подготовлено освещение и осталось только сделать каток. Возможно, его обустройство начнется уже на следующей неделе.

Запустить каток хотят сначала в тестовом режиме, затем руководство "Изумрудного" планирует провести его торжественное открытие.

Кроме того, в парке сделали дополнительную иллюминацию на площади возле визит-центра, украсили елки (первую и последнюю в аллее), а также подготовили "Домик сказок", где будут проводить новогодние программы. Вакаев подчеркнул, что елки в парке уже почти наряжены, процесс продолжится, когда спадут морозы.

Снежные фигуры ставить не планируют из-за недостатка снега, отметил Вакаев.

Напомним, что катки в Барнауле также появятся в парках "Эдельвейс", "Экстрим", "Арлекино", "Центральный", также два катка (открытый и закрытый) будут в Парке спорта Алексея Смертина. Катки уже открылись и у торговых центров "Галактика" и "Огни".