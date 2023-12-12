Когда откроется каток на месте пруда в барнаульском парке "Изумрудный"
Пока лед для заливки катка недостаточно толстый
12 декабря 2023, 14:50, Антон Дегтярев
Каток на месте пруда в парке "Изумрудный" могут залить до 20 декабря. Пока рабочие не могут его обустроить и ждут, когда толщина льда будет достаточной для запуска спецтехники. Об этом рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.
"Погодные условия пока не позволяют открыть каток. Инфраструктура готова, коньки завезены, нам нужно почистить лед и залить. Пока лед не выдерживает технику. Мы вчера загнали трактор, лед начал трещать, поэтому мы пока ждем. Толщина льда 25 см уже, людей туда пускать можно, но технику он пока не держит. Кроме того, в такой мороз работы невозможны", – пояснил Вакаев.
Он отметил, что пункт проката уже готов, есть резиновые коврики, подготовлено освещение и осталось только сделать каток. Возможно, его обустройство начнется уже на следующей неделе.
Запустить каток хотят сначала в тестовом режиме, затем руководство "Изумрудного" планирует провести его торжественное открытие.
Кроме того, в парке сделали дополнительную иллюминацию на площади возле визит-центра, украсили елки (первую и последнюю в аллее), а также подготовили "Домик сказок", где будут проводить новогодние программы. Вакаев подчеркнул, что елки в парке уже почти наряжены, процесс продолжится, когда спадут морозы.
Снежные фигуры ставить не планируют из-за недостатка снега, отметил Вакаев.
Напомним, что катки в Барнауле также появятся в парках "Эдельвейс", "Экстрим", "Арлекино", "Центральный", также два катка (открытый и закрытый) будут в Парке спорта Алексея Смертина. Катки уже открылись и у торговых центров "Галактика" и "Огни".
14:59:54 12-12-2023
Что с карпами стало, кто знает?
17:58:44 12-12-2023
А (14:59:54 12-12-2023) Что с карпами стало, кто знает?... Кто им лунки бурить будет? Там же теперь КАТОК!
14:59:58 12-12-2023
то есть, рыбы всё, усопли?
15:32:26 12-12-2023
Карпов видно местами, можно рассматривать это как дополнительное украшение к празднику
02:09:06 13-12-2023
Гость (15:32:26 12-12-2023) Карпов видно местами, можно рассматривать это как дополнител... Вмерзшие карпы украшение? Скорее жестокое обращение с животными...
15:33:30 12-12-2023
Варварство в 21 веке. Весь город любовался карпами в пруду, заморозили на глазах у всех. Росприроднадзор ОБЯЗАН привлечь Вакаева к ответственности.
18:03:16 12-12-2023
гость (15:33:30 12-12-2023) Варварство в 21 веке. Весь город любовался карпами в пруду, ... Это закрытый водоём, заполненный покупной рыбой. Хозяин рыбы может её хоть электротоком бить, хоть динамитом глушить. Это его собственность, не имеющая к биоразнообразия региона никакого отношения
15:35:53 12-12-2023
Зачем заливать то что залито природой? Как же наши прадеды катались на реке на коньках без заливных машин?
18:05:32 12-12-2023
Гость (15:35:53 12-12-2023) Зачем заливать то что залито природой? Как же наши прадеды к... Никак наши прадеды на реке не катались. Они работали 24/7. А детей с реки дрыном по горбу гнали.
15:56:14 12-12-2023
Убийцы, рыбов загубили
16:29:10 12-12-2023
как и изначально было: парк на кладбище ( карпов), судьбу не обманешь
16:30:56 12-12-2023
Что с карпами? Вмёрзли в лёд? Как смогут весёлые отдыхающие кататься над печальными трупами рыб? Или кладбище во всём кладбище?
17:09:26 12-12-2023
Я вот тут хихикал по поводу этих карпов. Но вот публичность этого безобразия как-то заставила меня призадуматься. Полюбовались карпами, чем-то там покормить их пытались, потом заморозили, потом покатушки на братской могиле. А весной всплывут вверх брюхом.
18:14:36 12-12-2023
его обустройство начнется уже на следующей неделе ------- На следующей неделе обещают оттепель - спасайте карпов!!!!!!!!!!!!
19:34:56 12-12-2023
Гость (18:14:36 12-12-2023)На следующей неделе обещают оттепель - спасайте карпов!!!!!!!!!!!! - Вы думаете, там будет кого спасать? Сильно сомневаюсь.