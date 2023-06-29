Каким будет новый терминал барнаульского аэропорта и сколько на него потратят

Построить новый объект планируется менее чем за два года

29 июня 2023, 12:46, Антон Дегтярев

Проект нового терминала / Фото: портал госзакупок

Управляющая организация барнаульского аэропорта – авиапредприятие "Алтай" – намерена потратить 4,5 млрд рублей на строительство нового терминала аэропорта. Это будет здание с тремя надземными этажами и одним подземным, близ него обновится привокзальная площадь, рядом с терминалом запланирован аванперрон. Соответствующий лот появился на портале госзакупок. Каким станет новый терминал и что построит подрядчик – в материале amic.ru.

Каким будет новый терминал?

Новое здание аэровокзала будет "близким к квадратному, с выступающим справа объемом посадочной галереи", сказано в документации, приложенной к закупке. Со стороны перронного фасада к основному объему здания будут примыкать три лестнично-лифтовых узла для устройства выходов на посадку, входа в комплекс прилетевших пассажиров, а также для эвакуации.

Здание будет разделено на несколько зон: это зоны контроля, пути перемещения пассажиров и персонала, служебные и технические помещения, залы вылета и прилета, зоны коммерции, кухни, медпункт, зона регистрации и выдачи багажа, санитарно-бытовые помещения, система обработки багажа, служебные помещения и комната матери и ребенка.

Все входы в здание сделают в один уровень с землей для обеспечения беспрепятственного доступа всех групп населения.

Проектируемый терминал будет иметь три надземных и один подземный этаж, все они будут соединены эскалаторами и лифтами.

На минус первом этаже будет камера хранения багажа и инженерно-технические помещения. На первом сделают зону входного досмотра, общедоступную зону, зоны коммерции, общественного питания с помещениями кухни, обработки багажа, выдачи багажа на внутренних рейсах, регистрации пассажиров, там будут санузлы для пассажиров, медпункты, зоны послеполетного досмотра внутренних линий, помещения розыска багажа, служебные пункты досмотра, группы помещений по оформления оружия пассажиров, служебные, санитарно-бытовые, инженерно-технические и вспомогательные помещения.

На втором этаже будут галерея прилета внутренних рейсов, общедоступная зона, зал длительного ожидания вылетов, зона предполетного досмотра, служебное помещение военной комендатуры, санитарно-бытовые, служебные, инженерно-технические и вспомогательные помещения, а также санузлы.

На третьем этаже расположится еще одна общедоступная зона, комната матери и ребенка, зона повышенной комфортности внутренних линий, служебные и инженерно-технические помещения, зона ожидания внутренних линий, санузлы, коммерческие зоны, зона общественного питания с кухней.

Доля коммерческих и сдаваемых в аренду помещений составит 8% от общей площади. В документации сказано, что в дизайне фасадов и витрин арендуемой зоны не рекомендуется использовать стилизации к этническим мотивам или историческим эпохам. Дизайн должен быть минималистичным и обеспечить 70% сквозной просматриваемости от общего объёма.





















































Проект нового терминала барнаульского аэропорта / Фото: портал госзакупок

Новый терминал будет высотой 22,7 метра от средней планировочной отметки и площадью почти 9,8 тысячи квадратных метров. Площадь первого этажа – 3,9 тысячи кв. м, второго – 2,5 тысячи кв. м, третьего – почти 2,5 тысячи кв. м, а подвального – около 752 кв. м.

Образ терминала будет сформирован идеей движения космического тела по орбите, сказано в документах.

"Тема орбиты прослеживается в общей концепции визуального облика терминала. Контрастные ребра с активной цветовой подсветкой опоясывают здание, подчеркивая его бионическую форму и олицетворяя траектории движения полета космического корабля. Витражное остекление, интегрированное в структуру навесного вентилируемого фасада, позволяет создать визуально легкий образ терминала, формы световых проемов создают ассоциации с высокотехнологичными решениями космической индустрии. Аэродинамичная форма терминала также является визуальной отсылкой к тематике космических полетов и позволяет создать уникальный, запоминающийся облик для аэропорта Барнаула", – сказано в технических требованиях к подрядчику.

Большую часть поверхности фасадов здания отделают декоративными панелями на основе композитного алюминия. Светопрозрачные участки фасада сделают с применением стоечно-ригельной витражной системы и стеклопакетов.

В новом терминале планируется создание безбарьерной среды. Там будут четкие указатели путей движения, беспрепятственный доступ в здание комплекса, комфортная среда внутри объекта и так далее. Участки пола на путях движения перед дверными проемами и лестницами оборудуют предупредительными рифлеными и контрастно окрашенными поверхностями.

Все знаки обозначения будут тактильно-визуальными.

Что еще построят на территории?

Подрядчик также должен будет построить и одноэтажный контрольно-пропускной пункт с насосной станцией пожаротушения. В документации написано, что геометрия фасадов и зданий КПП, и насосной станции подчеркнет функцию и дополнит общую композицию аэровокзального комплекса. Фасады будут плоскими и комбинированными, большая часть поверхности предусмотрена из вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями.









































Проект нового терминала барнаульского аэропорта / Фото: портал госзакупок

Кроме нового терминала, в состав комплекса также входят привокзальная площадь (подъездные пути, стоянки для транспорта, подъезды в зоны посадки и высадки, благоустройство и озеленение территории), дополнительные здания и сооружения (например, котельная), сети инженерного и технического обеспечения, ограждение.

А еще между зданием терминала и пассажирским перроном сделают аванперрон, предназначенный для размещения переходных галерей – с пассажирскими телескопическими трапами, сервисной дорогой, зонами посадки-высадки пассажиров в перронные автобусы, а также с возможностью размещения спецтехники и средств наземного обслуживания самолетов. Перед зданием терминала расположится зона посадки и высадки пассажиров из личного и общественного транспорта.

На новой привокзальной площади должно быть не менее 176 машино-мест для краткосрочной парковки, не менее 193 мест для долгосрочной парковки и служебная парковка на 90 мест.

Подрядчик должен предусмотреть на парковке дорожную разметку, установку знаков и оборудования (искусственные неровности, барьеры, отбойники и так далее) для регулировки движения транспорта. Количество полос движения по привокзальной площади увеличится, а транспортные потоки разделятся. Существующие здания и сооружения, попадающие в пятно застройки, демонтируют.

План участка с новым терминалом/ Фото: портал Госзакупок

Когда закончатся работы?

Все работы должны завершиться до 10 июля 2025 года. Начаться они должны уже осенью 2023-го. Подрядчику необходимо мобилизоваться и до 31 октября этого года завершить дорожные работы. В 2024-м он сделает монолитные конструкции, смонтирует металлоконструкции, завершит работы по кровле и по закрытию теплового контура, построит наружные сети в полном объеме, а в 2025 году закончит монтажные работы инженерных систем и сопутствующей инфраструктуры, проведет отделочные и пусконаладочные работы, выполнит благоустройство и пройдет все необходимые проверки.

Договор с подрядчиком будет действовать с даты подписания и до полного выполнения работ. Закупка появилась на портале 28 июня. Желающие принять участие в аукционе могут подавать заявки до 16 августа, итоги подведут 28 августа.

Отметим, что "Авиапредприятие "Алтай" не смогло с первой попытки найти подрядчика для строительства временного терминала прилета и выдачи багажа. Это одноэтажное здание с зоной для прилетевших пассажиров, которое должно быть временным объектом, сделанным из сэндвич-панелей. На работы планировалось направить около 69 миллионов рублей.

Напомним, что в барнаульском аэропорту также скоро реконструируют взлетно-посадочную полосу. Это обойдется в 14 млрд рублей. Ее реконструкция должна начаться осенью 2023 года и продлится до 2026-го.