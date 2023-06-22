Аэропорт Барнаула не смог найти подрядчика для строительства временного терминала

Строить аэровокзал должны были осенью 2023 года, но теперь сроки могут измениться

22 июня 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

Компания АО "Авиапредприятие "Алтай" не смогла с первой попытки найти подрядчика для строительства временного терминала прилета и выдачи багажа. Как следует из данных на сайте госзакупок, все заявки были отклонены.

Тендер на поиск подрядчика объявили в апреле. Организация должна была построить временное сооружение: одноэтажное здание с зоной для прилетевших пассажиров. Там же планировалась зона досмотра с санитарно-бытовыми и техническими помещениями. Терминал должен быть временным объектом и сделан из сэндвич-панелей. Павильон площадью около 700 кв. м расположится слева от основного терминала по адресу Павловский тракт, 226а, по всей видимости, возле автобусной остановки. На эти цели руководство аэропорта намеревалось направить около 69 миллионов рублей, а работы завершить в ноябре 2023 года. Теперь, видимо, условия конкурса будут пересмотрены и аукцион объявят вновь.

Изначально планировалось, что новый терминал аэропорта Барнаула начнут строить в 2023 году. Завершат работы в 2026 году. При реконструкции придется полностью разрушить зал для прилета. Часть территории аэровокзала огородят. Однако строительство нового терминала по соседству со "старым" не отразится на качестве обслуживания пассажиров. На первом этапе на вокзале разделят потоки прилетающих и улетающих пассажиров.

Площадь здания увеличится в два раза, у аэропорта появится новый трехэтажный терминал. На первом этаже будет зона входного досмотра, регистрации и получения багажа, на втором – зона прилета и камера хранения, а на третьем – зона вылета.

Будет три телескопических трапа, все три этажа будут соединены эскалаторами и лифтами. Меняется вся схема организации дорожного движения. Предполагается краткосрочная парковка с использованием парковочной автосистемы по времени пребывания. Сохранится долгосрочная парковка на 200 машин и служебная парковка на 70 мест.

Общие инвестиции в проект могут превысить 7 миллиардов рублей.