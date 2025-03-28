Аэропорты Таиланда из-за мощного землетрясения приостановили работу

Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке

28 марта 2025, 15:55, ИА Амител

В Таиланде временно ограничили полеты по всей стране из-за землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Nation.

"Авиарегулятор издал общенациональный указ о запрете полетов во всех аэропортах Таиланда", – сказано в сообщении.

Также после мощного сейсмособытия в Бангкоке объявили режим чрезвычайного положения. По данным Shot, власти предупредили о риске повторного землетрясения. Все экстренные службы приведены в режим готовности.

Известно, в результате обрушения строящейся высотки под завалами оказалось 43 человека, как минимум один из них погиб.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде, где в результате сейсмособытия обвалился строящийся небоскреб. Со слов очевидцев, в высотках вода из бассейнов выливается наружу, сами здания дрожат и качаются.