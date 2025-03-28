Падающие дома и водопады из бассейнов на крышах. Видео сильного землетрясения в Бангкоке

В городе прекратило работу подземное и надземное метро

28 марта 2025, 15:00, ИА Амител

В соцсетях публикуют видео сильного землетрясения в Бангкоке. Эпицентр находился в Мьянме, где мощность толчков достигала 7,7 балла.

На кадрах недостроенный высотный дом, который "сложился" как карточный домик. В небоскребах вода из бассейнов выливается наружу, создавая большие водопады. В городе прекратило работу подземное и надземное метро, объявлена эвакуация из высотных домов.