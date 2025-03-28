Падающие дома и водопады из бассейнов на крышах. Видео сильного землетрясения в Бангкоке
В городе прекратило работу подземное и надземное метро
28 марта 2025, 15:00, ИА Амител
В соцсетях публикуют видео сильного землетрясения в Бангкоке. Эпицентр находился в Мьянме, где мощность толчков достигала 7,7 балла.
На кадрах недостроенный высотный дом, который "сложился" как карточный домик. В небоскребах вода из бассейнов выливается наружу, создавая большие водопады. В городе прекратило работу подземное и надземное метро, объявлена эвакуация из высотных домов.
"Эвакуация высотных зданий необходима для проведения немедленной инспекции их состояния в целях безопасности населения", – уточняет РИА Новости со ссылкой на мэрию города.
15:38:49 28-03-2025
Будут тысячи жертв.
В самой Мьянме много чего разрушено.
15:46:08 28-03-2025
Цунами возможно опять будет
20:22:23 28-03-2025
Гость (15:46:08 28-03-2025) Цунами возможно опять будет... Цунамии бывает после землетрясения в океане
16:09:23 28-03-2025
ужасно.
в Тае в январе был там супер гуд.
на пенсии хотел бы туда на пмж перебраться
16:56:47 28-03-2025
Гость (16:09:23 28-03-2025) ужасно.в Тае в январе был там супер гуд.на пенсии хо... Тогда уж Вьетнам советую, близкий менталитет , социализм. Всё-таки невозможно привыкнуть когда деды за ручки ходят с малолетними.
18:29:54 28-03-2025
Вот Греф сейчас руки потирает, оттого что все испугаются и на манжерок поедут.
00:11:44 30-03-2025
П у нас а городке есть бассейны на крышах? В квартирах - да, видал.