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Падающие дома и водопады из бассейнов на крышах. Видео сильного землетрясения в Бангкоке

В городе прекратило работу подземное и надземное метро

28 марта 2025, 15:00, ИА Амител

В соцсетях публикуют видео сильного землетрясения в Бангкоке. Эпицентр находился в Мьянме, где мощность толчков достигала 7,7 балла.

На кадрах недостроенный высотный дом, который "сложился" как карточный домик. В небоскребах вода из бассейнов выливается наружу, создавая большие водопады. В городе прекратило работу подземное и надземное метро, объявлена эвакуация из высотных домов.

"Эвакуация высотных зданий необходима для проведения немедленной инспекции их состояния в целях безопасности населения", – уточняет РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Землетрясения

Комментарии 7

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Гость

15:38:49 28-03-2025

Будут тысячи жертв.
В самой Мьянме много чего разрушено.

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Гость

15:46:08 28-03-2025

Цунами возможно опять будет

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Гость

20:22:23 28-03-2025

Гость (15:46:08 28-03-2025) Цунами возможно опять будет... Цунамии бывает после землетрясения в океане

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Гость

16:09:23 28-03-2025

ужасно.
в Тае в январе был там супер гуд.
на пенсии хотел бы туда на пмж перебраться

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Гость

16:56:47 28-03-2025

Гость (16:09:23 28-03-2025) ужасно.в Тае в январе был там супер гуд.на пенсии хо... Тогда уж Вьетнам советую, близкий менталитет , социализм. Всё-таки невозможно привыкнуть когда деды за ручки ходят с малолетними.

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Russkiy

18:29:54 28-03-2025

Вот Греф сейчас руки потирает, оттого что все испугаются и на манжерок поедут.

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Musik

00:11:44 30-03-2025

П у нас а городке есть бассейны на крышах? В квартирах - да, видал.

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