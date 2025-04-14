Аферисты напугали жителя Алтая, рассказав о доверенности на гражданина Украины

Мужчина поверил и двумя переводами перечислил деньги незнакомцу

14 апреля 2025, 14:15, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 46-летнего жителя Алейска и убедили его перевести на "безопасный счет" более 90 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

Накануне неизвестный позвонил мужчине и сказал, что он стал жертвой мошенников и от его имени оформлена доверенность на некоего гражданина Украины.

"После чего злоумышленник убедил мужчину, под предлогом сбережения денежных средств, перевести накопления на "безопасный счет". Он поверил и двумя переводами перечислил деньги незнакомцу", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители вновь обратились к жителям края с просьбой не верить звонкам, особенно если они касаются денег.

Ранее врач из Новоалтайска перевел на "безопасный счет" 350 тысяч рублей "для сохранения денег от преступных посягательств".