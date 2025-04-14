Аферисты напугали жителя Алтая, рассказав о доверенности на гражданина Украины
Мужчина поверил и двумя переводами перечислил деньги незнакомцу
14 апреля 2025, 14:15, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 46-летнего жителя Алейска и убедили его перевести на "безопасный счет" более 90 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.
Накануне неизвестный позвонил мужчине и сказал, что он стал жертвой мошенников и от его имени оформлена доверенность на некоего гражданина Украины.
"После чего злоумышленник убедил мужчину, под предлогом сбережения денежных средств, перевести накопления на "безопасный счет". Он поверил и двумя переводами перечислил деньги незнакомцу", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители вновь обратились к жителям края с просьбой не верить звонкам, особенно если они касаются денег.
Ранее врач из Новоалтайска перевел на "безопасный счет" 350 тысяч рублей "для сохранения денег от преступных посягательств".
17:41:59 14-04-2025
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