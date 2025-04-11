В Барнауле учительница перечислила аферистам 890 тысяч для замены денег на новые купюры
Женщине позвонил "правоохранитель" и для убедительности показал фальшивое удостоверение
11 апреля 2025, 10:14, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули сотрудницу одной из барнаульских школ, запугав ее тем, что она якобы сотрудничает с недружественным государством, сообщает региональное МВД.
Сначала 55-летней женщине в мессенджере позвонил "директор" одного из учебных заведений. А после поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов.
"Для убедительности показал даже фальшивое удостоверение. Он начал запугивать тем, что, по его сведениям, женщина переводит деньги в помощь недружественному государству, что может грозить ей уголовным последствием", – рассказали в ведомстве.
Затем с женщиной связалась "сотрудница" Центробанка, которая предложила заменить ее деньги, а взамен пообещала выдать новые пронумерованные купюры. Она заявила, что это нужно для отслеживания мошенников, которые дистанционно управляют счетами.
"Доверчивая женщина следовала всем указаниям звонивших, в результате со своей банковской карты перевела 890 тысяч рублей", – отметили в МВД.
Ранее другая барнаульская учительница безвозвратно перевела на "безопасный счет" более миллиона рублей.
10:17:00 11-04-2025
А говорят, что учителя мало получают.
21:34:50 20-04-2025
Гость (10:17:00 11-04-2025) А говорят, что учителя мало получают.... Говорят кур доят, учителя получают по разному от категории зависит, нагрузки, и т.д. в 55 учителя уже еще и пенсию получают.
10:27:09 11-04-2025
учительница --- она детей учит
10:32:09 11-04-2025
Гость (10:27:09 11-04-2025) учительница --- она детей учит... чему?
10:38:25 11-04-2025
Гость (10:27:09 11-04-2025) учительница --- она детей учит... преподает предмет. Учит ваших детей смартфон.
10:37:00 11-04-2025
Горжусь земляками!
10:40:02 11-04-2025
ну и чему она научит?
11:51:49 11-04-2025
Гость (10:40:02 11-04-2025) ну и чему она научит?... как голосования проводить правильно
21:32:31 20-04-2025
Гость (10:40:02 11-04-2025) ну и чему она научит?... Ну например истории или географии, она навряд ли учитель по финансовой грамотности или информационной безопасности.
11:37:12 11-04-2025
Он начал запугивать тем, что, по его сведениям, женщина переводит деньги в помощь недружественному государству, ---- ну значит переводила, иначе как можно запугать этим)
11:46:35 11-04-2025
Вот наверное ее ученики поржали.
12:03:57 11-04-2025
Все мошенничества основаны как правило, на запугивании - "она якобы сотрудничает с недружественным государством" .. Как поступать, бояться или не бояться или до последнего хитрить и выкручиваться?
13:37:28 11-04-2025
doc_СФ (12:03:57 11-04-2025) Все мошенничества основаны как правило, на запугивании - "он... Все мошенничества основаны на том, что жертвы эти любят со всеми подряд по телефону разговаривать.
12:57:39 11-04-2025
Пора уже слабоумных "переводчиков" наказывать за финансирование врагов, работы у мошенников и правоохранителей сразу станет меньше
19:44:09 11-04-2025
Гость (12:57:39 11-04-2025) Пора уже слабоумных "переводчиков" наказывать за финансирова... Ширялись бы в ковидобесие всяким г.. меньше, может и ума не убавилось. Хотя...