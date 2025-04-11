В Барнауле учительница перечислила аферистам 890 тысяч для замены денег на новые купюры

Женщине позвонил "правоохранитель" и для убедительности показал фальшивое удостоверение

11 апреля 2025, 10:14, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули сотрудницу одной из барнаульских школ, запугав ее тем, что она якобы сотрудничает с недружественным государством, сообщает региональное МВД.

Сначала 55-летней женщине в мессенджере позвонил "директор" одного из учебных заведений. А после поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов.

"Для убедительности показал даже фальшивое удостоверение. Он начал запугивать тем, что, по его сведениям, женщина переводит деньги в помощь недружественному государству, что может грозить ей уголовным последствием", – рассказали в ведомстве.

Затем с женщиной связалась "сотрудница" Центробанка, которая предложила заменить ее деньги, а взамен пообещала выдать новые пронумерованные купюры. Она заявила, что это нужно для отслеживания мошенников, которые дистанционно управляют счетами.

"Доверчивая женщина следовала всем указаниям звонивших, в результате со своей банковской карты перевела 890 тысяч рублей", – отметили в МВД.

Ранее другая барнаульская учительница безвозвратно перевела на "безопасный счет" более миллиона рублей.