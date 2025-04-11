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В Барнауле учительница перечислила аферистам 890 тысяч для замены денег на новые купюры

Женщине позвонил "правоохранитель" и для убедительности показал фальшивое удостоверение

11 апреля 2025, 10:14, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули сотрудницу одной из барнаульских школ, запугав ее тем, что она якобы сотрудничает с недружественным государством, сообщает региональное МВД.

Сначала 55-летней женщине в мессенджере позвонил "директор" одного из учебных заведений. А после поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов. 

"Для убедительности показал даже фальшивое удостоверение. Он начал запугивать тем, что, по его сведениям, женщина переводит деньги в помощь недружественному государству, что может грозить ей уголовным последствием", – рассказали в ведомстве.

Затем с женщиной связалась "сотрудница" Центробанка, которая предложила заменить ее деньги, а взамен пообещала выдать новые пронумерованные купюры. Она заявила, что это нужно для отслеживания мошенников, которые дистанционно управляют счетами.

"Доверчивая женщина следовала всем указаниям звонивших, в результате со своей банковской карты перевела 890 тысяч рублей", – отметили в МВД.

Ранее другая барнаульская учительница безвозвратно перевела на "безопасный счет" более миллиона рублей.

Телефон в руках / Фото: unsplash.com / Marjan Grabowski

На Алтае мошенники обманули учительницу на 150 тысяч и заодно научили бдительности

Деньги у женщины выманили уже всем известным способом – переводом на "безопасный счет"
НОВОСТИПроисшествия

Алтайский край Криминал

Комментарии 15

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Гость

10:17:00 11-04-2025

А говорят, что учителя мало получают.

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гость

21:34:50 20-04-2025

Гость (10:17:00 11-04-2025) А говорят, что учителя мало получают.... Говорят кур доят, учителя получают по разному от категории зависит, нагрузки, и т.д. в 55 учителя уже еще и пенсию получают.

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Гость

10:27:09 11-04-2025

учительница --- она детей учит

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Musik

10:32:09 11-04-2025

Гость (10:27:09 11-04-2025) учительница --- она детей учит... чему?

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Жора

10:38:25 11-04-2025

Гость (10:27:09 11-04-2025) учительница --- она детей учит... преподает предмет. Учит ваших детей смартфон.

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Жора

10:37:00 11-04-2025

Горжусь земляками!

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Гость

10:40:02 11-04-2025

ну и чему она научит?

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гость

11:51:49 11-04-2025

Гость (10:40:02 11-04-2025) ну и чему она научит?... как голосования проводить правильно

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гость

21:32:31 20-04-2025

Гость (10:40:02 11-04-2025) ну и чему она научит?... Ну например истории или географии, она навряд ли учитель по финансовой грамотности или информационной безопасности.

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Гость

11:37:12 11-04-2025

Он начал запугивать тем, что, по его сведениям, женщина переводит деньги в помощь недружественному государству, ---- ну значит переводила, иначе как можно запугать этим)

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Гость

11:46:35 11-04-2025

Вот наверное ее ученики поржали.

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doc_СФ

12:03:57 11-04-2025

Все мошенничества основаны как правило, на запугивании - "она якобы сотрудничает с недружественным государством" .. Как поступать, бояться или не бояться или до последнего хитрить и выкручиваться?

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Гость

13:37:28 11-04-2025

doc_СФ (12:03:57 11-04-2025) Все мошенничества основаны как правило, на запугивании - "он... Все мошенничества основаны на том, что жертвы эти любят со всеми подряд по телефону разговаривать.

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Гость

12:57:39 11-04-2025

Пора уже слабоумных "переводчиков" наказывать за финансирование врагов, работы у мошенников и правоохранителей сразу станет меньше

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Гость

19:44:09 11-04-2025

Гость (12:57:39 11-04-2025) Пора уже слабоумных "переводчиков" наказывать за финансирова... Ширялись бы в ковидобесие всяким г.. меньше, может и ума не убавилось. Хотя...

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