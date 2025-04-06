Врач из Новоалтайска перевел на "безопасный счет" 350 тысяч рублей

Мошенники убедили мужчину, что это необходимо "для сохранения денег от преступных посягательств"

06 апреля 2025, 15:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Мошенники обманули врача из Новоалтайска по распространенной схеме "безопасный счет", рассказали в региональном МВД.

"Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и пояснил, что для сохранения денег от преступных посягательств ему нужно срочно переводить все его сбережения на "безопасный счет", созданный специально для него", – говорится в сообщении.

Мошенники порекомендовали мужчине установить специальное приложение и перевести деньги через него. Врач последовал указаниям и лишился 350 тысяч рублей.

Напомним, схема "безопасный счет" действительно очень распространена, в том числе и в Алтайском крае. Подобные новости появляются практически ежедневно. Так, 28 марта 60-летняя жительница Барнаула перевела мошенникам 420 тысяч рублей все по той же схеме. Ранее, 25 марта, барнаулец отдал мошенникам 956 тысяч рублей – ему позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и убедил перевести сбережения на "безопасный счет".

До этого учительница химии из Барнаула перевела телефонным мошенникам более одного миллиона рублей. Злоумышленники предложили ей взять кредит и перевести деньги на "безопасный счет", пообещав, что все средства вернутся. С учетом процентов женщине предстоит выплатить полтора миллиона.

В январе мошенники похитили у 70-летней пенсионерки из Рубцовска 400 тысяч рублей. Позже, в феврале, 60-летний житель села Порожнее лишился более 400 тысяч рублей, поверив аферисту, который представился следователем-подполковником.

Недавно две барнаульские студентки 2006 года рождения перевели мошенникам почти 450 тысяч рублей, другой студент, 19-летний барнаулец, отдал лжесотруднику МФЦ более 540 тысяч рублей, и все – на "безопасный счет".