Врач из Новоалтайска перевел на "безопасный счет" 350 тысяч рублей
Мошенники убедили мужчину, что это необходимо "для сохранения денег от преступных посягательств"
06 апреля 2025, 15:30, ИА Амител
Мошенники обманули врача из Новоалтайска по распространенной схеме "безопасный счет", рассказали в региональном МВД.
"Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и пояснил, что для сохранения денег от преступных посягательств ему нужно срочно переводить все его сбережения на "безопасный счет", созданный специально для него", – говорится в сообщении.
Мошенники порекомендовали мужчине установить специальное приложение и перевести деньги через него. Врач последовал указаниям и лишился 350 тысяч рублей.
Напомним, схема "безопасный счет" действительно очень распространена, в том числе и в Алтайском крае. Подобные новости появляются практически ежедневно. Так, 28 марта 60-летняя жительница Барнаула перевела мошенникам 420 тысяч рублей все по той же схеме. Ранее, 25 марта, барнаулец отдал мошенникам 956 тысяч рублей – ему позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и убедил перевести сбережения на "безопасный счет".
До этого учительница химии из Барнаула перевела телефонным мошенникам более одного миллиона рублей. Злоумышленники предложили ей взять кредит и перевести деньги на "безопасный счет", пообещав, что все средства вернутся. С учетом процентов женщине предстоит выплатить полтора миллиона.
В январе мошенники похитили у 70-летней пенсионерки из Рубцовска 400 тысяч рублей. Позже, в феврале, 60-летний житель села Порожнее лишился более 400 тысяч рублей, поверив аферисту, который представился следователем-подполковником.
Недавно две барнаульские студентки 2006 года рождения перевели мошенникам почти 450 тысяч рублей, другой студент, 19-летний барнаулец, отдал лжесотруднику МФЦ более 540 тысяч рублей, и все – на "безопасный счет".
18:34:08 06-04-2025
как же он работает?
21:35:35 06-04-2025
Гость (18:34:08 06-04-2025) как же он работает?... Сотрудник росфинмотиронга всё расскажет подробно. Не пропустите звонок с незнакомого номера. Да и денежки приготовьте, если нет приличной суммы, возьмите кредит.
20:27:51 06-04-2025
Срочно понизить зарплату врачам. С жиру бесятся. Не знают куда деньги девать.
09:41:19 07-04-2025
Гость (20:27:51 06-04-2025) Срочно понизить зарплату врачам. С жиру бесятся. Не знают ку... вы прямо как депутат.
11:24:30 07-04-2025
какой из него врач,если нет мозгов? диплом отобрать.
15:09:32 07-04-2025
медики сейчас очень богатые