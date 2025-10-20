АГМУ проведет осенние интенсивы по химии и биологии для выпускников школ

С 27 по 31 октября старшеклассники смогут улучшить подготовку к ЕГЭ под руководством преподавателей медицинского университета

20 октября 2025, 16:15, ИА Амител

Школьник делает домашние задания / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В период осенних каникул Алтайский государственный медицинский университет организует очные интенсивные курсы для учеников 11-х классов, решивших углубить знания по химии и биологии перед предстоящими экзаменами. Программу ведут специалисты профильных кафедр АГМУ, знакомые с форматом ЕГЭ и требованиями к заданиям.

АГМУ продолжает реализовывать профориентационные проекты, направленные на поддержку будущих абитуриентов. Организаторы подчеркивают: в преддверии единого государственного экзамена важно не только владеть теорией, но и уметь применять знания в условиях ограниченного времени и психологической нагрузки.

С 27 по 31 октября 2025 года участники интенсива под руководством опытных преподавателей смогут научиться решать задачи повышенной сложности, ознакомиться с актуальными экзаменационными материалами и получить рекомендации по улучшению результатов.

«Мы разберем как базовые, так и сложные задания из вариантов прошлых лет, уделим внимание наиболее трудным темам. Каждый школьник получит персональную обратную связь и советы по устранению пробелов. Наш опыт показывает, что выпускники, прошедшие такие курсы, демонстрируют более высокие результаты и чувствуют себя увереннее на экзамене», – отметила ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

Кроме занятий по предметам, программа включает культурно-просветительские мероприятия. Старшеклассникам расскажут об истории медицины в Алтайском крае, познакомят с выдающимися учеными и врачами региона. По словам организаторов, это поможет участникам почувствовать преемственность поколений и вдохновиться традициями российской медицинской школы.