Аграрии Сибири получили весь запланированный объем топлива от крупного поставщика

Во время уборочной кампании объем поставок был увеличен

27 ноября 2025, 16:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Газпромнефть-Региональные продажи"

"Газпром нефть" обеспечила устойчивые поставки топлива тысячам сельхозпроизводителей из 17 регионов России. Основные объемы поставок направлены в Сибирь. Топливо получили аграрии Алтайского края, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Ярославской областей, а также Краснодарского края.

Снабжение аграриев ведется через сеть терминалов, в том числе в Кемеровской, Тюменской, Ленинградской и Свердловской областях.

В период уборочных кампаний "Газпром нефть" направила сельхозпроизводителям дополнительные объемы. Обновленный план топливообеспечения, сформированный Минэнерго и Минсельхозом России, выполнен полностью.

«Своевременные поставки топлива необходимы агробизнесу для эффективной работы и обеспечения продовольственной устойчивости страны. В пиковые периоды посевных и уборочных кампаний всем участникам рынка важно действовать быстро и слаженно», – отметил директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский.

Добавим, что поставки топлива сельхозпроизводителям осуществляет специализированное предприятие "Газпромнефть – Региональные продажи".