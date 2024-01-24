"Аж хрустнуло". Барнаульцы пожаловались на очень скользкий тротуар у ТРЦ "Гулливер"

Мужчина рассказал amic.ru, что прогулка по городу превратилась для него в сущий кошмар

24 января 2024, 12:14, ИА Амител

Барнаульцы и гололед / Фото: amic.ru

Барнаульцы просят обратить внимание на скользкий тротуар рядом с торговым центром "Гулливер" на Красноармейском проспекте. Один из жителей города рассказал amic.ru, что из-за ледяной корки, которую никак не обрабатывают ни солью, ни песком, он несколько раз чуть не поскользнулся и не упал. Причем не только он, но и другие посетители "Гулливера" на цыпочках крадутся по тротуарам рядом с торговым центром. При этом около соседних зданий сумели убрать лед.

"Так поскользнулся, что едва не подлетел вверх, но вовремя устоял на ногах. Аж хрустнуло что-то в спине. Неужели у руководства "Гулливера" нет денег, чтобы убрать лед? У соседних заведений весь лед убрали, чисто и комфортно. А здесь реально невозможно ходить", – рассказал amic.ru житель города.

По его словам, после прогулки по скользкому Барнаулу у него заболела спина, и на следующий день он не смог пойти на работу. В итоге мужчина вынужден пользоваться услугами такси, потому что по городу сейчас очень сложно ходить.

Ранее жительница краевой столицы в соцсетях также пожаловалась на скользкие тротуары возле ТЦ "Первомайский" на Красноармейском проспекте. По ее мнению, это место можно признать "наиболее проходимым маршрутом" и тем самым оно в первую очередь нуждается в обработке. Также добавила, что если кто-то возле ТЦ заработает переломы, то отвечать за это будет собственник комплекса.

Власти Барнаула сообщили, что дорожники усилили обработку улиц от гололеда. На некоторых участках будут убирать снег и сбивать наледь, на других – обрабатывать поверхности реагентами.