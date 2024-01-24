"Аж хрустнуло". Барнаульцы пожаловались на очень скользкий тротуар у ТРЦ "Гулливер"
Мужчина рассказал amic.ru, что прогулка по городу превратилась для него в сущий кошмар
24 января 2024, 12:14, ИА Амител
Барнаульцы просят обратить внимание на скользкий тротуар рядом с торговым центром "Гулливер" на Красноармейском проспекте. Один из жителей города рассказал amic.ru, что из-за ледяной корки, которую никак не обрабатывают ни солью, ни песком, он несколько раз чуть не поскользнулся и не упал. Причем не только он, но и другие посетители "Гулливера" на цыпочках крадутся по тротуарам рядом с торговым центром. При этом около соседних зданий сумели убрать лед.
"Так поскользнулся, что едва не подлетел вверх, но вовремя устоял на ногах. Аж хрустнуло что-то в спине. Неужели у руководства "Гулливера" нет денег, чтобы убрать лед? У соседних заведений весь лед убрали, чисто и комфортно. А здесь реально невозможно ходить", – рассказал amic.ru житель города.
По его словам, после прогулки по скользкому Барнаулу у него заболела спина, и на следующий день он не смог пойти на работу. В итоге мужчина вынужден пользоваться услугами такси, потому что по городу сейчас очень сложно ходить.
Ранее жительница краевой столицы в соцсетях также пожаловалась на скользкие тротуары возле ТЦ "Первомайский" на Красноармейском проспекте. По ее мнению, это место можно признать "наиболее проходимым маршрутом" и тем самым оно в первую очередь нуждается в обработке. Также добавила, что если кто-то возле ТЦ заработает переломы, то отвечать за это будет собственник комплекса.
Власти Барнаула сообщили, что дорожники усилили обработку улиц от гололеда. На некоторых участках будут убирать снег и сбивать наледь, на других – обрабатывать поверхности реагентами.
12:19:24 24-01-2024
Это вы еще по А.Петрова не гуляли....
12:20:31 24-01-2024
Да весь Барнаул - один сплошной каток!
12:20:37 24-01-2024
половина тротуаров во льду
15:33:48 24-01-2024
Гость (12:20:37 24-01-2024) половина тротуаров во льду... где вы увидели половину очищенных тротуаров? процентов 10 чищено
12:24:50 24-01-2024
"ХрусТнуло" .Пишите правильно. Учите русский язык!
12:29:05 24-01-2024
хрясть .. и попотам!
12:32:23 24-01-2024
- "Аж хрустнуло что-то в спине." Чтобы не хрустело нужно по утрам делать зарядку, а если хилый сразу в гроб.
12:46:53 24-01-2024
Гость (12:32:23 24-01-2024) - "Аж хрустнуло что-то в спине." Чтобы не хрустело нужно по ... Вот. То есть можно лед не убирать. Пенсам все одно на тот свет пора, всяким там больным и убогим тоже не место в нашем светлом обществе, пусть сидят дома и не отсвечивают. А то ишь, даже инвалиды на улицу выползают. Бабы с детьми и колясками тем более. Родила - до 18 лет держи его дома, потом выпустишь в свет готовенького. А сама можешь вообще не выходить, все равно тебе завещано быть босой и беременной, нефиг. А кто упал из мужиков - все равно сам виноват, зарядку плохо делал. Выживают сильнейшие и самые правильные. Ой, где-то когда-то это уже, помнится, было...
14:47:43 24-01-2024
Гость (12:46:53 24-01-2024) Вот. То есть можно лед не убирать. Пенсам все одно на тот св... Гость, ты зря нагнал столько жути. Гололед, это дело временное, наши верхи об этом думают. Если хочешь написать фельетон, то пишу с большими красками.
17:44:25 24-01-2024
Гость (14:47:43 24-01-2024) Гость, ты зря нагнал столько жути. Гололед, это дело временн... Ну да, временное. Всего-навсего до весны, сколько там до нее осталось-то. Месяца два, а там, глядишь, и из дома можно будет выйти, не покалечившись. Власти, они завсегда о нас думают. Как в соседнем городе Н. - а чего его чистить, снег-то. Весной все равно растает)
12:46:14 24-01-2024
А почему фотка с Папанинцев а не с Гулливера?
12:48:34 24-01-2024
Гость (12:46:14 24-01-2024) А почему фотка с Папанинцев а не с Гулливера?... Что попалось под руки.
12:58:29 24-01-2024
Хотела зайти пообедать в Ипонкин на Ленина, 56, но не дошла. плюнула, развернулась и пошла в другое заведение. Если они считают, что отдолбить 50 см перед дверью-это норма, то пусть сами у себя обедают.
14:49:53 24-01-2024
Гость (12:58:29 24-01-2024) Хотела зайти пообедать в Ипонкин на Ленина, 56, но не дошла.... На зло маме, отморозила себе ухи?
13:07:37 24-01-2024
У нас весь Южный.сплошной каток
13:07:49 24-01-2024
На обработку дорожек "надейся, а сам не плошай". Приобрести крупнозернистую наждачку на тканевой основе, вырезать нужную форму, обезжирить поверхности и по инструкции нанести клей для обуви на наждачку и подошву, ...приклеить. Когда изотрётся, удалить остатки, очистить подошву и наклеить новую.
13:08:13 24-01-2024
Да что же ж некоторые пришибленные просят ещё сыпать дороги то?!!!! Уже из-за черного грязного смрада и снега не видно! Весь город одна безобразная черная грязь, а им всё мало! Не помогает эта гадость в "борьбе" с гололедом!
15:23:42 24-01-2024
Гость (13:08:13 24-01-2024) Да что же ж некоторые пришибленные просят ещё сыпать дороги ... Свинотам нравится грязь. Они этим еще весной дышать будут, когда все подсохнет. Ведь никто потом это убирать не собирается. Дождиком смоется.
14:13:40 24-01-2024
У Гулливера так каждую зиму, хозяйке просто все равно, парковку если раз за зиму почистят, то хорошо. Там лифты год не работал и никого это не заботило.
14:21:18 24-01-2024
Дело то житейское.Дворникам не платят да их и нет.На лето устраиваются а на зиму увольняются.А каток так и будет пока снег не пойдет и в обще - терпите люди ,скоро лето.
17:49:46 24-01-2024
Также добавила, что если кто-то возле ТЦ заработает переломы, то отвечать за это будет собственник комплекса.------- кукла, хрен когда ты, что то с Ракшиных высудишь.