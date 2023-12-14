В Барнауле пожаловались на скользкие тротуары
Местная жительница рассказала о сильном гололеде на Красноармейском
14 декабря 2023, 07:53, ИА Амител
Фото: "ЧБ Барнаул"
Жительница Барнаула пожаловалась на скользкие тротуары возле ТЦ "Первомайский" на Красноармейском проспекте, сообщает "ЧБ Барнаул".
По мнению горожанки, это место можно признать "наиболее проходимым маршрутом" и тем самым оно в первую очередь нуждается в обработке.
Также добавила, что если кто-то возле ТЦ заработает переломы, то отвечать за это будет собственник комплекса.
Ранее рассказали, кто в Барнауле должен убирать снег и куда жаловаться, если этого не делают.
08:00:56 14-12-2023
Обь рядом(((Песка можно привезти.
08:25:43 14-12-2023
У Белых домов, все чудненько и пристойнько, и песочком посыпано. Идет "хозяин" этого дома и думает, значит везде так.
08:31:28 14-12-2023
Действительно, обдолбите, наконец, лёд на тротуаре напротив Красноармейского, 58Б! Ждёте травматизма?
08:38:06 14-12-2023
Те, кто отвечает за уборку дорог от снега и льда, видимо по тротуарам не ходят, иначе бы знали, что это гололед по всему городу. Снега нет сильного больше недели, что мешает за это время проехать и посыпать хотя бы главные проспекты города песком - остается загадкой. Баварин ножками до работы ходил, а потом стружку снимал с тех, на чьем участке был непорядок. А сейчас? Кто-то видел мэра идущего пешком? Это фантастика.
10:02:44 14-12-2023
ыть (08:38:06 14-12-2023) Те, кто отвечает за уборку дорог от снега и льда, видимо по ... Видел. Он с Тони Шеломенци и Петровичем по мосту гулял на открытии)
09:05:10 14-12-2023
Невозможно подойти к магазину ,и на ступенях и вокруг горы льда. Стоят магазины , по обеим сторонам ,в ряд и практически не подойти ни к одному, просто невозможно. Кое-как пробрались ,возмущались и не смогли получить вразумительного ответа . Кто обязан удалять лёд рядом с входом в магазины и хотя бы по 5 метроврядом . Травматизма меньше . Безразличие и принебряжение к покупателям. Адрес: тр. Павловский 275 и 283 .
09:25:51 14-12-2023
К остановке "Кинотеатр мир" подойти невозможно. Каток.
11:13:00 14-12-2023
Гость (09:25:51 14-12-2023) К остановке "Кинотеатр мир" подойти невозможно. Каток.... можно подумать, что к следующей остановке "Аптека" можно подойти. нет, тоже нельзя. давно живу, но такого катка не помню. вообще администрации перестали что-то делать и дворников нет.
11:22:11 14-12-2023
Элен без ребят (11:13:00 14-12-2023) можно подумать, что к следующей остановке "Аптека" можно под... Ну почему же) Жд администрация около себя в день, когда шел дождь, прогнала трактор. Тот все сгреб. На итого у них тротуар безо льда, остатки воды выморозило до асфальта. То есть им из машины выйти и дойти до двери администрации окнорм. А дальше трактор не ходил, на итого все тротуары около соседних домов - лед, местами лед с колдобинами. Но сказать, что они ничего не делали, нельзя) Делали же.
13:27:57 14-12-2023
Элен без ребят (11:13:00 14-12-2023) можно подумать, что к следующей остановке "Аптека" можно под... Зато замов себе наклепал, комитетов наплодил! Молодец!
09:46:45 14-12-2023
Да уж скверно. Однако ещё в 2002 году утверждено в законном порядке распоряжение городской администрации Барнаула о том что прилегающие территории магазинов и других посещаемых гражданами объектов города в обязательном порядке в зимний период должны очищаться сотрудниками этих самых объектов и этот регламент действует до сих пор . Просто нет никакого надзора со стороны наших с вами" благодетелей" т.е. администрации . Вывод - "спасение утопающего дело рук самого утопающего ".
09:51:37 14-12-2023
везде гололед, дворы, тротуары, остановки. Песок у нас наверно совсем закончился. Кто там борется с гололедом в отчетах?
10:05:34 14-12-2023
Всю Москву реагентом обработали, а у нас песка не могут найти?
10:07:44 14-12-2023
А сверните с Красноармейского на строителей, до октября катушка. Причем широкий тротуар, на пять минут пустить грейдер и все, а то лед вздыбившимися волнами. Проблема что каждый магазин отвечает за свой кусочек тротуаре, а там максимум бабушка с ломом.
15:43:36 14-12-2023
Гость (10:07:44 14-12-2023) А сверните с Красноармейского на строителей, до октября кату... Пусть хотя бы посыпят возле садиков,школ,поликлиник и больниц. Пусть власти края задумаются,как тяжело старикам ходить по таким улицам.
10:23:35 14-12-2023
на Попова в районе Семенова и сама Семенова - сплошной лед. А там тоже магазины сплошь и рядом, но ни одной песчинки не насыпано. Я такого кошмара давно не помню, бардак на тротуарах
11:02:14 14-12-2023
Ленина, Строителей, Красноармейский... нигде невозможно пройти, а во дворах вообще натуральный адЪ!
11:06:41 14-12-2023
КАТОК ТОТАЛЬНЫЙ НА ТРОТУАРАХ!!!!!!!!!! и никому до этого дела нет!
12:33:20 14-12-2023
Гость (11:06:41 14-12-2023) КАТОК ТОТАЛЬНЫЙ НА ТРОТУАРАХ!!!!!!!!!! и никому до этого дел... А что Вы хотели? Выборы то прошли.
12:30:44 14-12-2023
вообще администрации перестали что-то делать и дворников нет ------ Как нет? Уже неделю целый батальон дворников лестницу к Драм. театру с раннего утра до позднего вечера долбит)
13:12:52 14-12-2023
Как вы там живете, вопли из всех закутков Барнаула? Замов больше, чем у Мишустина.