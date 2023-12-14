В Барнауле пожаловались на скользкие тротуары

Местная жительница рассказала о сильном гололеде на Красноармейском

14 декабря 2023, 07:53, ИА Амител

Фото: "ЧБ Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на скользкие тротуары возле ТЦ "Первомайский" на Красноармейском проспекте, сообщает "ЧБ Барнаул".

По мнению горожанки, это место можно признать "наиболее проходимым маршрутом" и тем самым оно в первую очередь нуждается в обработке.

Также добавила, что если кто-то возле ТЦ заработает переломы, то отвечать за это будет собственник комплекса.

Ранее рассказали, кто в Барнауле должен убирать снег и куда жаловаться, если этого не делают.