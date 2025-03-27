Акцию по раздельному сбору отходов проведут 29 марта в Барнауле
Весь собранный на мероприятии мусор отправят на переработку
27 марта 2025, 12:40, ИА Амител
Мусорный бак / Фото: Sigmund / unsplash.com
В Барнауле в субботу, 29 марта, пройдет акция по раздельному сбору отходов, сообщают в телеграм-канале мэрии.
Стационарная точка будет работать с 12:00 до 15:00 у ДК "Трансмаш" на Ленина, 152. Мобильные пункты проедут по маршрутам:
№ 1, 2
- 10:00-10:30 – пос. Южный, ул. Чайковского, 19;
- 11:00-11:30 – пр. Комсомольский, 44;
- 11:40-12:10 – ул. Чкалова, 57;
- 12:20-12:50 – пр. Ленина, 71(ТЦ "Россия");
- 13:00-13:30 – пр. Калинина, 1а, к. 2 ("Зеленый Сквер").
№ 3, 4
- 10:00-10:40 – пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;
- 10:50-11:30 – н-н "Дружный", ул. 280-летия Барнаула, 8, к. 2;
- 11:40-12:10 – пл. Народная (парковка перед ТРЦ "БУМ");
- 12:20-12:50 – ТРЦ "Огни", ул. Антона Петрова, 219б;
- 13:00-13:20 – ул. Телефонная, 54.
Изображения: t.me/barnaul_org
Все собранное вторсырье отправят на переработку. Подробности об акции можно посмотреть в группе общественной организации "Мусора.Больше.Нет".
29 марта в Барнауле также пройдут продовольственные ярмарки.
19:31:22 27-03-2025
Лучше после акции, пусть покажут куда дальше этот разделенный мусор девается!!!?
Снимут видео одним дублем без вырезок и остановок, куда увезли и что сделали...!!!
Вот тогда мы им поверим!...
А так... Я лично им не верю!