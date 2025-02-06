Мусорный коллапс отменяется. Кто будет вывозить ТКО в Рубцовске и Змеиногорске?
Региональный оператор продолжит свою работу на 60% территории Рубцовской и Каменской зон
06 февраля 2025, 11:11, ИА Амител
Жителям Рубцовской и Каменской зон Алтайского края, которые с 11 февраля могли остаться без регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, мусорный коллапс не грозит. Действующая организация ООО "Автотранс" продолжит оказывать услуги по вывозу ТКО в 78 населенных пунктах до момента создания аналогичного краевого предприятия. В оставшихся 15 муниципалитетах главы заключат договоры с организациями, которые начнут работать уже со следующей недели, сообщили amic.ru в региональном Минстрое.
"До создания краевого предприятия услуги по обращению с ТКО для 60% населения продолжит оказывать ООО "Автотранс". Речь идет о городах Рубцовск, Змеиногорск, Горняк, Камень-на-Оби, а также о селе Поспелиха, Рубцовском, Егорьевском и Каменском районах. Оплачивать услугу по обращению с ТКО 218 тысячам жителей этих населенных пунктов нужно по ранее установленному тарифу и реквизитам", – уточнили в ведомстве.
При этом ООО "Автотранс" официально уведомило, что с 11 февраля в остальных пятнадцати муниципальных образованиях Каменской и Рубцовской зон оказывать услуги не сможет. Здесь вывозить мусор будут под контролем и при координации правительства Алтайского края в рамках режимов повышенной готовности, которые объявили органы местного самоуправления.
"В настоящее время главы муниципалитетов заключают договоры с организациями, которые со следующей недели будут вывозить ТКО. В этих селах ООО "Автотранс" не будет начислять плату за вывоз ТКО", – сообщили в региональном Минстрое.
Как ранее писал amic.ru, 31 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил на заседании правительства задачу до мая 2025 года создать организацию с краевым участием, которая сможет работать как региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Поводом для решения стало подробное изучение ситуации в Рубцовской и Каменской зонах, где зимой не состоялись конкурсы по выбору регоператора из-за отсутствия заявок.
11:17:38 06-02-2025
В Новосибирске создали, денег отмыли и смотались. Концессия с МЭРией и Администрацией.
11:20:57 06-02-2025
Родители школьников садистов, пьянь и торопыги за рулём, дебоширы всех мастей, извращенцы предлагающие секс на сайтах, собаководы не убирающие за питомцами, пешеходы без наклеек светоотражаек, псевдомастера-разводилы с сайтов, нарушители тишины. Этих категорий у нас на 200 лет припасено. Они не отдыхать безнаказанно вечером должны, а вкалывать на общественных работах десяток лет каждый! Тележки, мётлы, лопаты вручить им, пусть мусор сгребают, потом сортируют. Раз у них дури избыток, пусть дурь на благое дело идёт. Тогда у нас будет чисто и безопасно за недорого и молодым отличный пример наука.
11:49:39 06-02-2025
Гость (11:20:57 06-02-2025) Родители школьников садистов, пьянь и торопыги за рулём, деб... +100500! И авто у таких сразу конфисковывать не ждать пока бед натворят!
11:47:50 06-02-2025
Министерства мусорного хозяйства нет-из-за этого все проблемы! Но бензин подорожает!
11:55:41 06-02-2025
Долой этот автотранс! Деньги дерут, а мусор не вывозят!
12:20:11 06-02-2025
Гость (11:55:41 06-02-2025) Долой этот автотранс! Деньги дерут, а мусор не вывозят!... Долой! Даешь пятилетку за три года! 🤔 Из искры возгорится пламя! 😄 Будь готов-всегда готов! 🤔 Внимание-противник подслушивает!