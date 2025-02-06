Мусорный коллапс отменяется. Кто будет вывозить ТКО в Рубцовске и Змеиногорске?

Региональный оператор продолжит свою работу на 60% территории Рубцовской и Каменской зон

06 февраля 2025, 11:11, ИА Амител

Свалка / Фото: Вячеслав Мельников / из архива amic.ru

Жителям Рубцовской и Каменской зон Алтайского края, которые с 11 февраля могли остаться без регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, мусорный коллапс не грозит. Действующая организация ООО "Автотранс" продолжит оказывать услуги по вывозу ТКО в 78 населенных пунктах до момента создания аналогичного краевого предприятия. В оставшихся 15 муниципалитетах главы заключат договоры с организациями, которые начнут работать уже со следующей недели, сообщили amic.ru в региональном Минстрое.

"До создания краевого предприятия услуги по обращению с ТКО для 60% населения продолжит оказывать ООО "Автотранс". Речь идет о городах Рубцовск, Змеиногорск, Горняк, Камень-на-Оби, а также о селе Поспелиха, Рубцовском, Егорьевском и Каменском районах. Оплачивать услугу по обращению с ТКО 218 тысячам жителей этих населенных пунктов нужно по ранее установленному тарифу и реквизитам", – уточнили в ведомстве.

При этом ООО "Автотранс" официально уведомило, что с 11 февраля в остальных пятнадцати муниципальных образованиях Каменской и Рубцовской зон оказывать услуги не сможет. Здесь вывозить мусор будут под контролем и при координации правительства Алтайского края в рамках режимов повышенной готовности, которые объявили органы местного самоуправления.

"В настоящее время главы муниципалитетов заключают договоры с организациями, которые со следующей недели будут вывозить ТКО. В этих селах ООО "Автотранс" не будет начислять плату за вывоз ТКО", – сообщили в региональном Минстрое.

Как ранее писал amic.ru, 31 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил на заседании правительства задачу до мая 2025 года создать организацию с краевым участием, которая сможет работать как региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Поводом для решения стало подробное изучение ситуации в Рубцовской и Каменской зонах, где зимой не состоялись конкурсы по выбору регоператора из-за отсутствия заявок.