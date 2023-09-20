Актер Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет
Последние восемь лет 40-летний артист боролся с последствиями инсульта
20 сентября 2023, 06:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Скончался актер Алексей Янин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Последние восемь лет 40-летний артист боролся с последствиями инсульта и нарушением кровоснабжения головного мозга.
Алексей Янин родился в 1983 году в Москве. Играл в РАМТе, а также в сериалах и кино: "Дочки-матери", "Одноклассницы", "Опережая выстрел", "Сильнее судьбы" и других.
В начале сентября стало известно о его госпитализации. Тогда по ошибке СМИ сообщили о смерти Янина, что позже опровергла его жена.
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