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Актер Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет

Последние восемь лет 40-летний артист боролся с последствиями инсульта

20 сентября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Скончался актер Алексей Янин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Последние восемь лет 40-летний артист боролся с последствиями инсульта и нарушением кровоснабжения головного мозга.

Алексей Янин родился в 1983 году в Москве. Играл в РАМТе, а также в сериалах и кино: "Дочки-матери", "Одноклассницы", "Опережая выстрел", "Сильнее судьбы" и других.

В начале сентября стало известно о его госпитализации. Тогда по ошибке СМИ сообщили о смерти Янина, что позже опровергла его жена.

Происшествия культура Кино

Комментарии 3

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Гость

08:15:26 20-09-2023

То-то я смотрю, и кажется, что он уже умирал.

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Гость

09:26:42 20-09-2023

От современной синтетической еды сердечно-сосудистая система напрочь забивается прогоркшим жиром уже у детей. Вот и результат.

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гость

09:36:52 20-09-2023

это как с кадыровым. фейк )

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