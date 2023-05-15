Актер Данила Козловский решил уйти в отпуск до конца 2023 года
В графике МДТ есть изменения в спектаклях с участием артиста
15 мая 2023, 23:05, ИА Амител
Российский актёр и кинорежиссёр Данила Козловский заявил, что уходит в отпуск до конца года. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в своём Telegram-канале.
"Майские спектакли в МДТ-театре Европы, с моим участием отменены. Соответствующая информация уже есть на сайте театра. Также мною принято решение уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам", – заявил он.
Издание отвечает, что в графике МДТ есть изменения. В частности, там отменили спектакли "Гамлет" (21 и 22 мая) и "Коварство и любовь" (23 и 24 мая). Кроме того, ранее в театре перенесли "Гамлета" – с 20 и 21 апреля на 21 и 22 мая. Причину этого решения тогда не указали.
Напомним, что ранее в Генпрокуратуру с просьбой проверить артиста обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Поводом для этого стали публичные высказывания Козловского о СВО и призывы выходить на антиправительственные митинги. В ответ Козловский заявил, что у него нет второго гражданства, а из РФ он уезжал, чтобы навестить своего ребёнка в США. Также он сказал, что не призывал к митингам, а антиправительственные лозунги выкрикивал на съёмочной площадке.
23:47:33 15-05-2023
В мире существуют незаменимые актёры?Тем более в спектаклях.Или таковые только в России?
05:57:48 16-05-2023
Гость (23:47:33 15-05-2023) В мире существуют незаменимые актёры?Тем более в спектаклях.... Не заменим людей нет. Поменяют на бузову или на тухляша из Заринска...
11:07:46 16-05-2023
Гость (05:57:48 16-05-2023) Не заменим людей нет. Поменяют на бузову или на тухляша из З... Эти перечисленные актёры?
05:52:56 16-05-2023
Решил соответствовать своей фамилии...
05:58:11 16-05-2023
Гость (23:47:33 15-05-2023) В мире существуют незаменимые актёры?Тем более в спектаклях.... Не заменим людей нет. Поменяют на бузову или на тухляша из Заринска...
08:30:57 16-05-2023
Также он сказал, что не призывал к митингам, а антиправительственные лозунги выкрикивал на съёмочной площадке---Это все меняет! Оправдан :)
13:04:28 16-05-2023
уработался бедняга
15:01:18 16-05-2023
Российский актёр и кинорежиссёр Данила Козловский заявил, что уходит в отпуск до конца года ---- вряд ли ему это поможет. Тут в консерватории что-то надо менять.