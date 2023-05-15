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Актер Данила Козловский решил уйти в отпуск до конца 2023 года

В графике МДТ есть изменения в спектаклях с участием артиста

15 мая 2023, 23:05, ИА Амител

Фото: m.kino-teatr.ru
Фото: m.kino-teatr.ru

Российский актёр и кинорежиссёр Данила Козловский заявил, что уходит в отпуск до конца года. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в своём Telegram-канале.

"Майские спектакли в МДТ-театре Европы, с моим участием отменены. Соответствующая информация уже есть на сайте театра. Также мною принято решение уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам", – заявил он.

Издание отвечает, что в графике МДТ есть изменения. В частности, там отменили спектакли "Гамлет" (21 и 22 мая) и "Коварство и любовь" (23 и 24 мая). Кроме того, ранее в театре перенесли "Гамлета" – с 20 и 21 апреля на 21 и 22 мая. Причину этого решения тогда не указали.

Напомним, что ранее в Генпрокуратуру с просьбой проверить артиста обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Поводом для этого стали публичные высказывания Козловского о СВО и призывы выходить на антиправительственные митинги. В ответ Козловский заявил, что у него нет второго гражданства, а из РФ он уезжал, чтобы навестить своего ребёнка в США. Также он сказал, что не призывал к митингам, а  антиправительственные лозунги выкрикивал на съёмочной площадке.

Комментарии 8

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Гость

23:47:33 15-05-2023

В мире существуют незаменимые актёры?Тем более в спектаклях.Или таковые только в России?

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Гость

05:57:48 16-05-2023

Гость (23:47:33 15-05-2023) В мире существуют незаменимые актёры?Тем более в спектаклях.... Не заменим людей нет. Поменяют на бузову или на тухляша из Заринска...

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Гость

11:07:46 16-05-2023

Гость (05:57:48 16-05-2023) Не заменим людей нет. Поменяют на бузову или на тухляша из З... Эти перечисленные актёры?

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Гость

05:52:56 16-05-2023

Решил соответствовать своей фамилии...

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Гость

05:58:11 16-05-2023

Гость (23:47:33 15-05-2023) В мире существуют незаменимые актёры?Тем более в спектаклях.... Не заменим людей нет. Поменяют на бузову или на тухляша из Заринска...

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Гость

08:30:57 16-05-2023

Также он сказал, что не призывал к митингам, а антиправительственные лозунги выкрикивал на съёмочной площадке---Это все меняет! Оправдан :)

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Гость

13:04:28 16-05-2023

уработался бедняга

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Гость

15:01:18 16-05-2023

Российский актёр и кинорежиссёр Данила Козловский заявил, что уходит в отпуск до конца года ---- вряд ли ему это поможет. Тут в консерватории что-то надо менять.

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