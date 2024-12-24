31 декабря 2024 года выйдет уже третья комедия от ТНТ по мотивам советской классики, на этот раз авторы вдохновились "Бриллиантовой рукой" Леонида Гайдая

24 декабря 2024, 07:00, Антон Дегтярев

Андрей Шелков на презентации фильма "Небриллиантовая рука" / Фото предоставлено ТНТ

31 декабря выйдет уже третья комедия от канала ТНТ по мотивам советской классики. На этот раз фильм возьмет за основу культовую ленту Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" и будет называться "Небриллиантовая рука". Картина станет завершающей главой в линейке оммажей ТНТ к советской классике – после "СамоИронии судьбы" и ленты "Иван Васильевич меняет все". 17 декабря 2024 года на пресс-ужине в Красноярске продюсер и сценарист трилогии Андрей Шелков рассказал журналистам, чем на самом деле являются эти комедии, какой будет новая "Небриллиантовая рука" и ждать ли зрителям еще оммажей к кинематографу СССР.

"Мы не претендуем на лавры великого советского кинематографа"

"Небриллиантовая рука", как и предыдущие два фильма, ни в коем случае не является ремейком советской классики, подчеркнул Андрей Шелков. Комедии – лишь оммаж к культовым лентам, отметил он.

"Мы не делаем ремейки и ни в коем случае не претендуем на лавры великого советского кинематографа, а используем классику для создания некого оммажа. И на лейтмотиве этих произведений создаем свое творчество. Для нас очень важно придумать дополнительный движок, который бы развил дальше привычную сюжетную линию", – объяснил Шелков.

По его словам, если в прошлогоднем фильме "Иван Васильевич меняет все" сюжет "двинули" образы из трилогии "Назад в будущее", то в "Небриллиантовой руке" использовали мотивы из фильмов о Джеймсе Бонде, а именно Семен Семенович Горбунков попадет в "секретный шпионский отдел по борьбе с контрабандой".

Вывеска "Небриллиантовой руки" / Фото: телеканал ТНТ

Шелков отметил, что у части пользователей соцсетей отсылки к советской и голливудской классике вызывают негодование, однако критика – это нормально, считает он. Многим людям, наоборот, очень нравятся комедии по мотивам советской классики. Кого-то телефильмы ТНТ побуждают посмотреть и шедевры СССР, подчеркнул сценарист.

"Мы с большим пиететом и любовью подходим к нашим произведениям. "Иван Васильевич меняет все" побил сумасшедшие рейтинги по просмотрам на стриминге и на ТВ. И молодые люди после выхода нашей комедии отправились смотреть еще и оригинал. В этом я чувствую свою внутреннюю победу. Если удается приобщать молодого зрителя к советским ценностям, к золотому кинофонду, к нашей истории – это не может не радовать", – отметил он.

По словам Шелкова, к советским лентам съемочная команда относится очень бережно. Например, в "СамоИронии судьбы" создатели не смогли найти человека, который повторил бы камео режиссера Эльдара Рязанова из "Иронии судьбы" (Рязанов сыграл пассажира самолета, на которого спящий Лукашин кладет голову). Поэтому кресло осталось пустым, ведь "нет такого режиссера, который смог бы переплюнуть Рязанова", подчеркнул Шелков.

Андрей Шелков / Фото: amic.ru

Каким получился новый фильм?

На этот раз в качестве источника вдохновения авторы использовали именно "Бриллиантовую руку", потому что это "позитивный и солнечный фильм, способный вызвать у зрителя теплые чувства", отметил Шелков.

"Бриллиантовая рука" – очень теплый, солнечный фильм. У нас, конечно, был спор на тему того, что там нет зимы, но ведь в это время года нам как раз таки очень не хватает именно солнца и тепла", – объяснил он.

Андрей Шелков / Фото предоставлено ТНТ

Сюжет "Небриллиантовой руки", правда, будет сильно отличаться от оригинала. В ленте от ТНТ Горбункову в гипс вложат уже не бриллианты, а редкие вещи – например, фены "Дайсон", айфоны и другие "дефицитные" товары. Контрабандисты Геша и Лелик будут пытаться снять гипс с Горбункова.

По словам Шелкова, "Небриллиантовая рука" получилась "беспрецедентной для телевидения картиной" и настоящим "большим кино на маленьком экране". Этот фильм более масштабный, чем прошлая лента авторов "Иван Васильевич меняет все", заверил он.

"Съемки проходили в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Туапсе, Сочи, Новороссийск. Мы работали и на той самой скале Киселева, на которой в "Бриллиантовой руке" была сцена с рыбалкой Геши. Также была экспедиция в Бухару, там мы делали эпизод, который в оригинале у Гайдая снимался в Баку", – рассказал Шелков.

Кадр из фильма "Небриллиантовая рука"/ Фото предоставлено ТНТ

Авторы нашли даже корабль для съемок сцен с пиратами – им стало судно "Полтава".

"При помощи технологий мы "состарили" судно, сделали его пиратским. Даже получили разрешение выйти на большую воду и сняли, в том числе, один из клипов Юры Музыченко, фронтмена группы The Hatters. Очень круто вышло! Но были и неудачи. В Туапсе случилась такая история: мы построили целый остров, чтобы воссоздать эпизод, в котором Козодоева выбрасывает на сушу, где он встречает мальчика, гуляющего по воде. Но стихия взяла свое: остров просто смыло. В итоге у нас не будет такой сцены, но фильм от этого не померкнет", – отметил он.

Постер фильма "Небриллиантовая рука" / Фото предоставлено ТНТ

Андрей Шелков пообещал, что в фильме будет много актуальных шуток, создавать которые помог многолетний опыт в Comedy Club.

"За время работы в Comedy Club я научился осознавать, что ждет зритель. При написании шуток мы полагаемся на это выработанное годами чутье и ко всему подходим деликатно", – отметил он.

И, конечно, в картине будет много музыки. Всего в ленте можно будет увидеть десять клипов от десяти исполнителей. Так, например, в фильме прозвучит песня, вдохновленная треком Skyfall певицы Adele, который звучал в фильме о Джеймсе Бонде "007: Координаты "Скайфолл".

Андрей Шелков / Фото предоставлено ТНТ

Кто сыграл в фильме?

В комедии примет участие много российских звезд, отметил Шелков. Главную роль, как и в прошлых трех лентах, исполнит Тимур Батрутдинов. В комедии есть и другие юмористы – Михаил Галустян и Павел Воля. Из последнего, кстати, сделали самого полного персонажа, и на комика накладывали килограммы пластического грима.

"Тимур Батрутдинов очень дисциплинированный и талантливый актер. Поэтому он играет главную роль третий фильм подряд. Роль Геши у нас исполняет блестящий актер и вокалист Алексей Воробьев – в нем есть бродвейская эстетика, он эксцентричен, как Миронов. Регина Тодоренко играет соблазнительницу – персонажа Светланы Светличной. В фильме также снялся Максим Лагашкин, который сыграл Лелика, а Никита Кологривый исполнил роль "агента 006", – рассказал Шелков.

В фильме можно будет увидеть уже упомянутого фронтмена группы The Hatters Юрия Музыченко, а также Сергея Дружко, Дмитрия Губерниева, Марину Кравец и других знаменитостей.

Кадр из фильма "Небриллиантовая рука" / Фото: предоставлено ТНТ

"Это закрытие советского триптиха"

Новогодняя комедия "Небриллиантовая рука" станет завершающим фильмом так называемого советского триптиха, отметил Андрей Шелков. Однако в финале "Небриллиантовой руки" зритель узнает, что ждет его в следующих годах.

"В конце "Небриллиантовой руки" мы специально сделали финал открытым, и вы увидите наши планы не просто на следующий год, а на годы вперед. Обязательно дождитесь окончания титров. Как и во вселенной Marvel, вас ждет ответ на очень важный вопрос, который будет возникать на протяжении всего фильма", – заинтриговал Шелков.

Андрей Шелков/ Фото: предоставлено ТНТ

При этом весь триптих делался на авантюризме и "любви к продукту", отметил он. "Небриллиантовую руку" сняла та же самая команда, которая создала предыдущие два фильма.

"Снимать три года подряд по новому фильму – невероятно сложно. Если бы мы выходили в кинопрокат, там у нас были бы иные сроки. А мы делаем телевизионный продукт. Но это не мешает нам выполнять работу качественно, мы полны авантюризма и любви к своему делу. В этом плане вся команда, в том числе я, немного сумасшедшие люди", – признался Шелков.

Когда выйдет фильм?

Фильм выпустят вечером 31 декабря 2024 года на ТНТ, затем он появится в онлайн-кинотеатрах.