Актер из Барнаула снялся в комедии с Дмитрием Нагиевым

В фильме также снялся Пухляш из Заринска Дмитрий Красилов, для которого лента стала одной из последних работ

04 января 2025, 13:45, ИА Амител

Актер из Барнаула в фильме "Зять" / Фото: кадр из фильма

Актер из Барнаула Никита Плахотнюк снялся в комедии "Зять" с Дмитрием Нагиевым. Плахотнюк получил в ленте эпизодическую роль. Также в фильме сыграл уроженец Заринска Пухляш Дмитрий Красилов, который умер 18 декабря 2023 года. Информация об этом есть на сайте "Кинопоиск". Никита Плахотнюк исполнил в фильме "Зять" эпизодическую роль пьяного пассажира. Известно, что актеру 24 года, он окончил ГИТИС и уже играл в сериалах "Последний министр", "Последствия" и других проектах. Отметим, что главные роли в комедии "Зять" исполнили Дмитрий Нагиев, Ян Цапник и Ирина Пегова. В прокат фильм вышел 21 ноября 2024 года, сейчас комедия доступна в интернете. По сюжету стареющий ловелас влюбляется в дочь друга юности, однако отец выступает против этих отношений. Судя по информации на "Кинопоиске", фильм "Зять" стал последней лентой шоумена из Заринска Дмитрий Красилова, он исполнил в комедии роль сисадмина. В 2024 году выходили и другие фильмы с Красиловым – комедии "Бар "МоскваЧики" и "Как я встретил ее маму". Также его можно было увидеть в новом сезоне сериала "Сергий против нечисти". Скончался Красилов в Москве 18 декабря 2023 года на 30-м году жизни. Причиной смерти шоумена были последствия эндокринопатии, вызванной нарушением работы эндокринных желез. Похоронили Красилова в родном Заринске.