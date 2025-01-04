Актер из Барнаула снялся в комедии с Дмитрием Нагиевым
В фильме также снялся Пухляш из Заринска Дмитрий Красилов, для которого лента стала одной из последних работ
04 января 2025, 13:45, ИА Амител
Актер из Барнаула Никита Плахотнюк снялся в комедии "Зять" с Дмитрием Нагиевым. Плахотнюк получил в ленте эпизодическую роль. Также в фильме сыграл уроженец Заринска Пухляш Дмитрий Красилов, который умер 18 декабря 2023 года. Информация об этом есть на сайте "Кинопоиск".
Никита Плахотнюк исполнил в фильме "Зять" эпизодическую роль пьяного пассажира. Известно, что актеру 24 года, он окончил ГИТИС и уже играл в сериалах "Последний министр", "Последствия" и других проектах.
Отметим, что главные роли в комедии "Зять" исполнили Дмитрий Нагиев, Ян Цапник и Ирина Пегова. В прокат фильм вышел 21 ноября 2024 года, сейчас комедия доступна в интернете. По сюжету стареющий ловелас влюбляется в дочь друга юности, однако отец выступает против этих отношений.
Судя по информации на "Кинопоиске", фильм "Зять" стал последней лентой шоумена из Заринска Дмитрий Красилова, он исполнил в комедии роль сисадмина. В 2024 году выходили и другие фильмы с Красиловым – комедии "Бар "МоскваЧики" и "Как я встретил ее маму". Также его можно было увидеть в новом сезоне сериала "Сергий против нечисти". Скончался Красилов в Москве 18 декабря 2023 года на 30-м году жизни. Причиной смерти шоумена были последствия эндокринопатии, вызванной нарушением работы эндокринных желез. Похоронили Красилова в родном Заринске.
23:13:03 04-01-2025
Кто они все?
07:35:12 05-01-2025
Musik (23:13:03 04-01-2025) Кто они все? ... Вот что значит человек дальше своего тиктока не вылезает и не интересуется что происходит в мире.
Тебе сколько лет мальчик?
Нагиев знаменитый актер и телеведущий таких проектов как Голос, Большие Гонки, Окна,Дом-1 и тд.
Так же Нагиев появился в качестве камео в 1 выпуске 1 сезона Дом 2.
Помимо прочего он снимался в сериалах Осторожно модерн и его продолжениях.
Пухляш наш земляк, все что о нем знаю так это из новостей.
А пацанчик что снялся с Нагиевым в эпизоде так вообще красавчик я поясню почему.
У нас в Барнауле редко снимают фильмы и сериалы и вот так попасть пусть даже в эпизод да к самому Нагиеву это уже успех, в Барнауле будет самым популярным.
Хотя тут столько хейтеров набежит что из-за зависти начтут гнобить пацана.
А ты мусик давай заканчивай со своим тиктоком и иди руки мой мирамистином а то волосы вырастут от регулярного фапа.
14:16:08 05-01-2025
Дюша (07:35:12 05-01-2025) Вот что значит человек дальше своего тиктока не вылезает и н..дюша, я так понимаю ты очередной любовник Нагиева, питер пэн.
15:44:28 05-01-2025
Славян (14:16:08 05-01-2025) ... вырвать слова из контекста это сильно а не ты ли тот гей любовник?