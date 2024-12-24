Хоккеист из Барнаула привел свою команду к победе в матче чемпионата НХЛ
Барнаулец забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи
24 декабря 2024, 17:30, ИА Амител
Сегодня утром по алтайскому времени нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи в домашней игре с "Монреаль Канадиенс", и "жакеты" праздновали трудную победу со счетом 5:4.
После финальной сирены Марченко признали первой звездой матча.
Он родился в 2000 году в Барнауле. Начал заниматься хоккеем в спортшколе имени Алексея Черепанова. Затем играл в МХЛ за "Мамонтов Югры", а также в КХЛ за СКА (Санкт-Петербург). В мае 2022-го Марченко заключил контракт с "Коламбусом".
В сезоне 2024/25 года 24-летний хоккеист является самым результативным игроком "Коламбуса". В 35 матчах чемпионата НХЛ на счету Марченко 37 очков по системе "гол плюс пас" (13+24).
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