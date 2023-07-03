АКЗС обратилось в Госдуму с просьбой разработать закон о частной медицине

Необходимо определить права, обязанности и ответственность частных медорганизаций, считают депутаты

03 июля 2023, 10:06, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru

Комитет АКЗС по здравоохранению направил в комитет Госдумы по охране здоровья несколько предложений. В числе инициатив — разработка закона о частной медицине и пересмотр методики расчета субвенции по ОМС, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Важным для здравоохранения края является предложение по закреплению конкретных полномочий муниципалитетов в сфере охраны здоровья граждан. Предлагается вернуть в число полномочий задачи по созданию условий для оказания медпомощи населению и привлечению медицинских и фармацевтических работников в города и районы. Для этого потребуется внесение соответствующих изменений в законы "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".

На региональном уровне профильный комитет АКЗС и краевой Минздрав уже ведут такую работу. Это организация доставки граждан на диспансеризацию, работа с группами риска, поддержка медиков и заключение договоров со студентами-целевиками.

Кроме того, комитет предложил урегулировать на федеральном уровне вопрос дифференцированного выделения субвенций из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС. Для этого необходимо внести изменения в методику распределения субвенций, чтобы учесть уровень заболеваемости на конкретной территории. Например, в Алтайском крае по ряду заболеваний она выше, чем в целом по стране.

Также комитет по здравоохранению предложил рассмотреть возможность разработки федерального закона "О частной медицине", который регулировал бы вопросы оказания медпомощи частными организациями. По оценке председателя комитета Владимира Лещенко, в документе целесообразно детализировать деятельность частных медицинских организаций, их права, обязанности и ответственность.