Депутат Госдумы от Алтая призвал власти сделать бесплатную медпомощь доступнее

Александр Терентьев уверен: сделать медпомощь для граждан доступной и бесплатной – прямая обязанность государства

30 марта 2023, 13:05, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: пресс-служба "Справедливой России – За правду"

Государство должно активнее развивать бесплатную систему здравоохранения и не допустить увеличения числа платных услуг для населения, чтобы частная медицина перестала вытеснять бюджетную. Об этом постоянно говорят социалисты.

Недавно председатель партии "Справедливая Россия – За правду", руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов напомнил, что попытки использовать частные медучреждения в рамках системы ОМС были вызваны оптимизацией государственных клиник. Вместо них зачастую создавались коммерческие учреждения, часть из которых были связаны с чиновниками, отвечавшими за ту самую оптимизацию.

О том же говорит и глава алтайского отделения партии, депутат Госдумы Александр Терентьев.

"Охрана здоровья граждан – первоочередная задача государства. Человек должен быть уверен, что, придя в поликлинику, ему бесплатно окажут любую медицинскую помощь, возьмут анализы и назначат лечение. Сейчас же люди доплачивают за те или иные услуги, оплачивают дорогостоящие операции. Получается, платная медицина не дополняет бесплатную, а старается задвинуть последнюю. Чтобы такого не было, финансирование сферы здравоохранения необходимо поднять в два раза – как минимум до 7% ВВП, на чём наша партия настаивает уже давно", – подчеркнул он.

В партии предупреждают: "хвалёная оптимизация продолжает заглядывать в кошельки граждан". Особенно после включения частных клиник в программу обязательного медицинского страхования. И уже есть негативные примеры. Так, в Территориальном фонде ОМС Севастополя обсуждают возможность введения санкций для коммерческих клиник, которые заявились на оказание медпомощи по ОМС, но затем уклонились от исполнения обязательств.

"Очередная попытка вылечить врождённую "хромоту" системы ОМС при помощи "костыля-подпорки". Попытка, скажем прямо, запоздалая, потому что ответственность частных подрядчиков надо было прописывать с самого начала. Тогда бы не было медицинского саботажа, в результате которого страдают пациенты", – заявил Сергей Миронов.