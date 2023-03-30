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Депутат Госдумы от Алтая призвал власти сделать бесплатную медпомощь доступнее

Александр Терентьев уверен: сделать медпомощь для граждан доступной и бесплатной – прямая обязанность государства

30 марта 2023, 13:05, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: пресс-служба "Справедливой России – За правду"
Александр Терентьев / Фото: пресс-служба "Справедливой России – За правду"

Государство должно активнее развивать бесплатную систему здравоохранения и не допустить увеличения числа платных услуг для населения, чтобы частная медицина перестала вытеснять бюджетную. Об этом постоянно говорят социалисты.

Недавно председатель партии "Справедливая Россия – За правду", руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов напомнил, что попытки использовать частные медучреждения в рамках системы ОМС были вызваны оптимизацией государственных клиник. Вместо них зачастую создавались коммерческие учреждения, часть из которых были связаны с чиновниками, отвечавшими за ту самую оптимизацию.

О том же говорит и глава алтайского отделения партии, депутат Госдумы Александр Терентьев.

"Охрана здоровья граждан – первоочередная задача государства. Человек должен быть уверен, что, придя в поликлинику, ему бесплатно окажут любую медицинскую помощь, возьмут анализы и назначат лечение. Сейчас же люди доплачивают за те или иные услуги, оплачивают дорогостоящие операции. Получается, платная медицина не дополняет бесплатную, а старается задвинуть последнюю. Чтобы такого не было, финансирование сферы здравоохранения необходимо поднять в два раза – как минимум до 7% ВВП, на чём наша партия настаивает уже давно", – подчеркнул он.

В партии предупреждают: "хвалёная оптимизация продолжает заглядывать в кошельки граждан". Особенно после включения частных клиник в программу обязательного медицинского страхования. И уже есть негативные примеры. Так, в Территориальном фонде ОМС Севастополя обсуждают возможность введения санкций для коммерческих клиник, которые заявились на оказание медпомощи по ОМС, но затем уклонились от исполнения обязательств.

"Очередная попытка вылечить врождённую "хромоту" системы ОМС при помощи "костыля-подпорки". Попытка, скажем прямо, запоздалая, потому что ответственность частных подрядчиков надо было прописывать с самого начала. Тогда бы не было медицинского саботажа, в результате которого страдают пациенты", – заявил Сергей Миронов.

Книги / Фото: jcomp / Freepik

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Комментарии 11

  • Куда еще доступнее? приходить в регистратуру занимать очередь не в 6 утра в 3 ночи, что бы урвать талон к неврологу что выкинули 7 штук на все участки и то на 2 недели вперед?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Отличная новость. Спасибо.
    30 марта, Гость   Ответить
  • как далеки все эти от реальности...
    30 марта, Гость   Ответить
  • только федеральный и региональный уровни государственности делают все с точностью до наоборот. федеральный уровень привлекает частников, а регианальный и такие вот депутаты экономят на всем, думая прежде всего о своем кармане.
    30 марта, Гость   Ответить
  • .......если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!......
    30 марта, Гость   Ответить
  • А когда будет закон что бы они все на равных лечились как и мы?
    30 марта, Гость   Ответить
  • вам аденому простаты вырезать бесплатно? Вырежем, ну только готовьтесь, стоять не будет...
    30 марта, Гость   Ответить
  • да куда еще доступнее-то, а? -вам к терапевту? -да -пожалуйста, вот вам талон через две недели. у вас еще направление на МРТ? ну в течение года пройдете точно. врач выписал анализы, чтобы контролировать заболевание? а мы такие не делаем. это вам платно нужно. 30+ тыс. на анализы? ну что мы можем сделать, в ОМС они не входят, у вас заболевание редкое... еще нужно ЭНДО-УЗИ? а у нас в крае нигде не делают! раньше делали в трех местах, а сейчас или аппарат не работает или работать на нем некому. - я звонила в Надежду, там можно сделать. -да? раньше они не делали, но мы все равно направление не дадим? зачем вам такая процедура неприятная? вот примерно так приходится общаться с представителями бесплатной медицины. да, с октября - 200+ тыс. на платную.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Точнее не скажешь, к терапевту раньше можно было попасть в этот-же или в крайнем случае на следующей день, сейчас через 2 неделе.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Депутат Госдумы по положению не призывает "власти", а принимает законы, обязывающие "власти" их выполнять. Кстати, Депутаты тоже "власть" и за все отвечают. Но источником власти по Конституции РФ является НАРОД.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Если в бесплатной медицине будет квалифицированный мед.персонал (а это зависит от ЗП и возможности повышения квалификации) и будет достойное оборудование на диагностику, то и проблемы то не будет. А сейчас смысла ходить в бесплатную к сожалению нет, талонов к специалистам или нет или долго ждать или не считают необходимым. Своей диагностики практически нет. Специалисты квалифицированные почти все ушли в платные услуги. Ну вот пусть и решают. По мне так, дали бы возможность платным клиникам и центрам обслуживать по ОМС и уже часть проблемы решена была бы
    30 марта, Гость   Ответить
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