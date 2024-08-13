Алаудинов заявил о провале "блицкрига" ВСУ в Курской области

Он пояснил, что лишь на одном из участков боев противник потерял до 45 единиц военной техники за двое суток

13 августа 2024, 17:30, ИА Амител

Российские военные / Фото: Минобороны РФ

Российские военные остановили продвижение украинских подразделений в Курской области. Как сообщает телеканал "360", командование противника уже осознало, что запланированный "блицкриг" провалился, заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Он пояснил, что лишь на одном из участков боев противник потерял до 45 единиц военной техники за двое суток. Бесконтрольное "катания" украинских войск удалось остановить.

Напомним, с 6 августа на территории Курской области идут бои с подразделениями украинской армии. По данным зарубежных СМИ, операция ВСУ разрабатывалась совместно с НАТО.