Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" стал лучшим снайпером в истории лиги

07 апреля 2025, 07:05, ИА Амител

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает РИА Новости.

Овечкин стал лучшим снайпером в истории лиги во время гостевого матча "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс". Сейчас на счету 39-летнего хоккеиста 895 шайб в 1487 матчах.

Гретцки вышел на лед лично поздравить россиянина. Также его чествовали комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, владелец "Вашингтона" Тед Леонсис, мать хоккеиста Татьяна Овечкина, его супруга Анастасия и сыновья Сергей и Илья.

Напомним, 5 апреля Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в НХЛ, забросив 894-ю шайбу в матче против "Чикаго Блэкхокс".