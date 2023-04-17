Алексей Пахоменко занял должность председателя комитета ЖКХ Барнаула

Ранее он работал в комитете в должности зампреда по работе с общественностью

17 апреля 2023, 13:23, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Председателем комитета ЖКХ в администрации Барнаула станет Алексей Пахоменко. О кадровых перестановках сообщили в пресс-центре краевой мэрии.

Ранее Пахоменко работал в должности зампредседателя по работе с общественностью комитета ЖКХ.

Кресло главы комитета освободилось после того, как руководитель комитета Денис Ращепкин занял должность вице-мэра краевой столицы по защите населения и информации. В зону его ответственности попали органы самоуправления в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мобилизационная деятельность, взаимодействие с военкоматами и защита гостайны.