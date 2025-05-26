Алтай оказался в конце рейтинга регионов по уровню благосостояния семей
У семьи с двумя детьми после минимальных расходов в месяц остается лишь 14 тысяч рублей
26 мая 2025, 10:20, ИА Амител
Алтайский край занял 70-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самым быстрым ростом зарплат, а Республика Алтай – 69-е, сообщает РИА Новости.
Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с медианной для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое работающих взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых медианных зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов.
"В Алтайском крае потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2024 году в месяц – 14 438 рублей, а с одним ребенком – 29 765 рублей", – говорится в исследовании.
В Республике Алтай в семье с двумя детьми остается в месяц 16 083 рубля, с одним – 31 888 рублей.
Среди сибирских регионов выше всего находятся Кемеровская область (12-е место), Иркутская область (14-е) и Красноярский край (15-е): здесь у семей с двумя детьми остается в месяц 48 703 рубля, 45 867 рублей и 45 610 рублей соответственно.
Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, где у семей с двумя детьми остается 125 162 рубля, а с одним – 145 239.
В аутсайдерах находится Республика Ингушетия, там семьи с двумя детьми вообще уходят в минус на 16 094 рубля, а если ребенок один – остается лишь 2162 рубля.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае лишь через десять лет большинство жителей будут получать 100 тысяч рублей в месяц.
10:23:57 26-05-2025
остаётся?! у большинства ничего не остается
14:30:16 26-05-2025
Элен без ребят (10:23:57 26-05-2025) остаётся?! у большинства ничего не остается...
Речь про среднюю зарплату! У некоторых остается!
К примеру, в мае в Алтайском крае выросли зарплаты чиновников и депутатов. Изменения утвердил Виктор Томенко.
10:35:35 26-05-2025
ну а где он, спрашивается, должен быть?
где у нас нормальные зарплаты платят? не средние по палате, а реальные,
не айтишникам и банковским работниками среднего звена, а всем остальным?
нигде, люди выживают.
поэтому, какое к черту благосостояние семей.
семьи - по уши закредитованы, на 20 лет вперед.
10:37:42 26-05-2025
Гость (10:35:35 26-05-2025) ну а где он, спрашивается, должен быть?где у нас нормаль... !!!!!!
11:40:11 26-05-2025
Гость (10:35:35 26-05-2025) ну а где он, спрашивается, должен быть?где у нас нормаль... Ну у айтишнеков ЗП в алтайском крае то же не ахти на сравнить с другими регионами у продажников всяко больше.
12:17:32 26-05-2025
Гость (11:40:11 26-05-2025) Ну у айтишнеков ЗП в алтайском крае то же не ахти на сравнит... зачем зп айтишников с другими регионами сравнивать.
по профессиям сравнивайте.
не всех хотят быть программистами, есть другие профессии.
речь о том, что люди работают и денег нет
11:04:06 26-05-2025
Ну а теперь расскажите, как Администрация Города уже более 10 лет не строит инженерную инфраструктуру в посёлке Бельмесёво для многодетных, хотят есть решение суда, и эти же суды постоянно давали отсрочку на выполнение своего решения, и даже штрафы за неисполнение решения суда тот же суд решал не брать с Администрации. Редакции было бы неплохо осветить этот вопрос, уже у многих семей дети выросли - а заботы государства о многодетных так никто и не увидел из более чем тысячи семей, получивших в Бельмесево землю.
Зато теперь более пяти тысяч человек (мама+папа+3++ детей) точно знают, что государство им ничего не дало, суд не на их стороне, и у них тоже получается долгов перед этим государством особо и нет.
11:43:28 26-05-2025
! (11:04:06 26-05-2025) Ну а теперь расскажите, как Администрация Города уже более 1... Увы это не самый яркий пример заботы государства и местных властей в частности. Не стоит строить иллюзий по этому поводу.
11:10:29 26-05-2025
А у семей господ алтайских чиновников всё в порядке. О чём это Вы?
12:24:56 26-05-2025
Гость (11:10:29 26-05-2025) А у семей господ алтайских чиновников всё в порядке. О чём э... Порадуемся все дружно и громко! И пойдем ещё дружнее работать.
11:45:16 26-05-2025
Ничего не остаётся, долги растут за все! Платить рыночные зарплаты никто не платит, только ноют нет работников, нет работников!
11:50:19 26-05-2025
Тревожно? Привыкли. Значит можно. Есть куда уменьшать доход.
12:32:22 26-05-2025
При этом миллиарды рублей тратятся на продвижение идей рождения детей и многодетности. Но сколько не говори "халва", во рту слаще не становится.
14:13:55 26-05-2025
Так-то вполне закономерно для региона с самыми низкими зарплатами. Неужели кто-то ждал иного?? Вывод вполне закономерный - валить надо отсюда. И чем дальше - тем лучше.
15:11:11 26-05-2025
Мимопроходящий (14:13:55 26-05-2025) Так-то вполне закономерно для региона с самыми низкими зарпл... Куда валить? Где нас ждут с милионными зарплатами? Надо на месте, здесь, дома, решать проблему.
16:05:07 26-05-2025
Надежда (15:11:11 26-05-2025) Куда валить? Где нас ждут с милионными зарплатами? Надо на м... а вы попробуйте откройте свое дело и платите з/п своим работникам в сто тыщ миллионов рублей. А потом поделитесь своими впечатлениями.
15:39:41 26-05-2025
Хотели бы сделать, лучше жизнь и здоровье детей. Облегчить жизнь родителям. Бесплатное питание в школах ввели бы, один ребёнок в 4000 тр , а второй в 4 класс пойдёт, так что ? Математика проста, - 8000 руб.Говорят в спорт детей , а то что спортсмены, извините -едят побольше, при движении из воздуха им что ли энергию вырабатывать. Вот машины без заправки не ездят , а дети должны. Это как раз была бы адресная помощь.
18:11:30 26-05-2025
ну не знаю, все базы пригорода, беседки, бани - битком, народ на 1 день гуляний закупается на 30 000 рублей, аренда базы минимум 20 000 и с ними там аниматоры и пони и пр.!! не верю я в эти данные, это наверное субсидий требуют