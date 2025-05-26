Алтай оказался в конце рейтинга регионов по уровню благосостояния семей

У семьи с двумя детьми после минимальных расходов в месяц остается лишь 14 тысяч рублей

26 мая 2025, 10:20, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял 70-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самым быстрым ростом зарплат, а Республика Алтай – 69-е, сообщает РИА Новости.

Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с медианной для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое работающих взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых медианных зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов.

"В Алтайском крае потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2024 году в месяц – 14 438 рублей, а с одним ребенком – 29 765 рублей", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай в семье с двумя детьми остается в месяц 16 083 рубля, с одним – 31 888 рублей.

Среди сибирских регионов выше всего находятся Кемеровская область (12-е место), Иркутская область (14-е) и Красноярский край (15-е): здесь у семей с двумя детьми остается в месяц 48 703 рубля, 45 867 рублей и 45 610 рублей соответственно.

Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, где у семей с двумя детьми остается 125 162 рубля, а с одним – 145 239.

В аутсайдерах находится Республика Ингушетия, там семьи с двумя детьми вообще уходят в минус на 16 094 рубля, а если ребенок один – остается лишь 2162 рубля.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае лишь через десять лет большинство жителей будут получать 100 тысяч рублей в месяц.