Алтай показал "самое заметное снижение" в рейтинге по состоянию науки и технологий
Аналитики назвали несколько причин
23 октября 2023, 14:00, ИА Амител
Алтайский край занял 54-е место в рейтинге по научно-технологическому развитию регионов России, сообщает РИА Новости.
Для анализа использовались показатели, характеризующие состояние сферы науки и технологий: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики задействованных человеческих ресурсов, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.Рейтинговый балл Алтайского края в 2022 году – 29,33. Отмечается, что в 2021 году регион занимал 42-е место. Таким образом, произошло падение на 12 позиций.
"Самое заметное снижение – у Алтайского края. Наибольшее влияние на это оказало снижение уровня инновационной активности организаций, сокращение доли высококвалифицированных работников, снижение доли машин и оборудования в возрасте до пяти лет, сокращение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей, снижение доли осуществлявших технологические инновации организаций", – говорится в исследовании.
Республика Алтай на 75-м месте с рейтинговым баллом 16,8. Год назад регион занимал 78-ю строчку.
Самая низкая оценка у Республики Ингушетия (85-е место и 8,13 балла), самая высокая – у Москвы (1-е место и 79,66 балла).
Ранее столица Алтайского края вошла в список лучших городов для ведения бизнеса.
14:16:31 23-10-2023
Ну так мы на кинокомпаний рассчитывали. А они не хотят. Спасибо губернатору и его команде
15:20:22 23-10-2023
В прошлом году компании ИТ-разработчиков съехали с Алтайского края в Казахстан, вот и нет ничего. Что же вы хотите. Теперь наверное инноваций в Казахстане добавилось )))
15:20:54 23-10-2023
Много талантливой молодежи и высококвалифицированных специалистов просто уезжают в другие регионы. ВСЕ ПРО ЭТО ЗНАЮТ. Низкая зарплата,дорогое жилье ит.д и т.п.
15:37:55 23-10-2023
Скажу за "наукоград" город пивнушек и нелепых торговых центров.....
15:57:27 23-10-2023
Результат вполне закономерный,если здесь уровень жизни никуда не годится.Люди то стремятся туда где лучше.Что самое печальное ,это мало кого волнует.
16:30:14 23-10-2023
зато полутех каждый год выблевывает "илиту"
16:46:59 23-10-2023
74% на выборах губернатора. Остальное не важно.
17:49:53 23-10-2023
Гость (16:46:59 23-10-2023) 74% на выборах губернатора. Остальное не важно.... 74% от явки меньше 30%? И кого вы хотите этим обмануть?
14:06:42 24-10-2023
Все это закономерно. Дальше будет, как дохтур прописал. Отсутствие промышленности, развал инфраструктуры, рост преступности...Обязательно!! Нет денег - пошел воровать, или убивать. Убогое образование и такая же медицина не оставляет шансов. Никаких.