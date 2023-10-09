Барнаул вошел в список лучших городов для бизнеса
Здесь проживают 623 057 человек, у них средняя зарплата 52 607 рублей
09 октября 2023, 17:04, ИА Амител
Барнаул занял 21-е место в топ-30 лучших российских городов для ведения бизнеса, пишет Forbes. Столица Алтайского края получила 53,2 итогового балла.
"Объем отгруженных товаров крупными и средними предприятиями Барнаула за два года, с 2020 по 2022-й, вырос на 45% – до 157,4 млрд рублей. В среднем 34 190 рублей частных инвестиций в основной капитал пришлось на одного жителя в 2020-2022 годах", – говорится в карточке города.
Также отмечается, что в Барнауле проживает 623 057 человек, средняя зарплата – 52 607 рублей. Доходы бюджета города – 24,9 млрд рублей.
В список также вошли еще четыре сибирских города: Новосибирск (9-е место), Иркутск (10-е), Кемерово (23-е), Красноярск (25-е).
В рейтинг не включили Москву и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделили в отдельный кластер.
18:46:05 09-10-2023
21 место из 30. Гм. Как-то так. А вот если 10 с конца, то звучит куда лучше.
18:49:12 09-10-2023
Дешевая раб. сила?
03:29:32 10-10-2023
Гость (18:49:12 09-10-2023) Дешевая раб. сила?... Вроде того. А вроде на огороде..
01:26:49 10-10-2023
Хрень . Для незаконного бизнеса, то да. Незаконно занимайся. Все будет прикрываться
05:11:41 10-10-2023
Быть этого не может. Врите правдивее. Самая дорогая электроэнергия. Подъем производства только у предприятий военного профиля. Зло разбирает читать всё это враньё.
09:00:19 10-10-2023
Гость (05:11:41 10-10-2023) Быть этого не может. Врите правдивее. Самая дорогая электроэ... ЗАВРАЛИСЬ!!!!!!!!!!! и про среднюю з/п - сплошная дискриминация!
05:47:09 10-10-2023
Из 623000 тысяч уберите всех кто уехал в другие города, но прописан в Барнауле. Так и средняя зарплата повысится. Как можно запудрить себе мозги, чтобы писать это.
09:00:58 10-10-2023
Гость (05:47:09 10-10-2023) Из 623000 тысяч уберите всех кто уехал в другие города, но п... Надоели запудриванием мозгов, людей за быдло держат!
07:41:34 10-10-2023
Откуда такие цифры - 52607 рубликов?
08:36:26 10-10-2023
Вот куда деваются все эти богатства и где это средняя зарплата?Прямо какое то паранормальное явление.
09:02:07 10-10-2023
Афиноген (08:36:26 10-10-2023) Вот куда деваются все эти богатства и где это средняя зарпла... Народ за людей не считают, постоянно несут околесицу с дивным житьём на Алтае!
09:22:33 10-10-2023
Гость (09:02:07 10-10-2023) Народ за людей не считают, постоянно несут околесицу с дивны... Да я смотрю ,что эту околесицу несут у нас повсюду ,независимо от места .Ну а здесь то мы ,точно,впереди всех.Однем словом благолепие свалилось на всех нас.
11:35:43 10-10-2023
16 шестнадцатичасовой рабочий день в Барнауле, 2, 5 часа на поездки от дома до работы и обратно, это уже 18 с половиной на рабочий день из 24! Весь день на ногах, рабский труд и нищенские зарплаты, на которых никогда не будет своей квартиры и детей, потому что землю освобождают для иностранцев по заветам англичанки Маргарет Тетчер! Везде платят нищенскую минималку МРОТ и зарплаты сдельные, пенсия будет как у бомжей, копающихся в мусорных баках от безнадеги. Правительство загнало россиян и Алтай в кредитные долги, а кто отдавать будет эту отсутствующую доходность и чем? Римским правом?
13:08:35 10-10-2023
15 миллионов россиян на трубе (11:35:43 10-10-2023) 16 шестнадцатичасовой рабочий день в Барнауле, 2, 5 часа на ... Истину говорите.
13:20:36 10-10-2023
15 миллионов россиян на трубе (11:35:43 10-10-2023) 16 шестнадцатичасовой рабочий день в Барнауле, 2, 5 часа на ... В вашем пассаже превосходно все) и слог, и содержание) более отборного бреда я давно не слышал. Позвольте предположить - вы преклонного возраста. Скорее мужчина. Поверьте, вам трудно оппонировать ибо бесполезно. Про железную Мэгги вы как гвоздь в разговор вбили) я просто ради разнообразия - а представьте, что люди не добираются с работы/на работу по 2,5 часа в день. Ну реально такое бывает. А представьте, что они зарабатывают не 20-25 тысяч, а 120-125 тысяч. Ну ок, инженеры меньше - тысяч 80. Но ведь это правда. Надо вам в лицо «фишку» показать? Могу.
13:35:26 10-10-2023
Гость (13:20:36 10-10-2023)А представьте, что они зарабатывают не 20-25 тысяч, а 120-125 тысяч. Ну ок, инженеры меньше - тысяч 80. Но ведь это правда. Надо вам в лицо «фишку» показать? Могу. а вам фишки с меньшими суммами показать? или это будет неправда, потому что вас не касается?
13:56:25 10-10-2023
Прошлым летом поинтересовался в торговом зале у сотрудника одной известной сети ретейла- сколько он и за какую работу получает? Здоровенный такой детина... получает 27000! За 12тичасовой рабочий день, правда, "два через два"... И, похоже, ему тупо хватает, или мозгов, кроме как перебирать гнилой лук и морковь у него нет... Так что, если кто считает, что хорошо работать в "команде лидеров" за 27, драя толканы и разгружая подвозы- его право, и не надо нам ваших квитков...