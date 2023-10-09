Барнаул вошел в список лучших городов для бизнеса

Здесь проживают 623 057 человек, у них средняя зарплата 52 607 рублей

09 октября 2023, 17:04, ИА Амител

Фото: amic.ru

Барнаул занял 21-е место в топ-30 лучших российских городов для ведения бизнеса, пишет Forbes. Столица Алтайского края получила 53,2 итогового балла.

"Объем отгруженных товаров крупными и средними предприятиями Барнаула за два года, с 2020 по 2022-й, вырос на 45% – до 157,4 млрд рублей. В среднем 34 190 рублей частных инвестиций в основной капитал пришлось на одного жителя в 2020-2022 годах", – говорится в карточке города.

Также отмечается, что в Барнауле проживает 623 057 человек, средняя зарплата – 52 607 рублей. Доходы бюджета города – 24,9 млрд рублей.

В список также вошли еще четыре сибирских города: Новосибирск (9-е место), Иркутск (10-е), Кемерово (23-е), Красноярск (25-е).

В рейтинг не включили Москву и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделили в отдельный кластер.