Замгенпрокурора РФ перечислил проблемы Алтайского края

Дмитрий Демешин провёл совещание, на котором обратил внимание на множество вопросов

14 февраля 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин 14 февраля провёл заседание коллегии прокуратуры Алтайского края по подведению итогов работы, на котором указал на проблемы региона. На мероприятии в том числе присутствовали губернатор Виктор Томенко, председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко и главный прокурор края Антон Герман. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Говоря о проблемных местах региона, Демешин обратил внимание на соблюдение трудовых прав граждан, доступность и качество оказания медпомощи населению в условиях дефицита медперсонала, необходимость обеспечения жильём 5827 детей-сирот и земельными участками более 12 тысяч многодетных семей, полного решения в 2023 году проблемы дольщиков, а также соблюдения прав мобилизованных.

Кроме того, требует постоянного контроля вопрос своевременного исполнения обязательств публичных заказчиков перед предпринимателями.

Также замгенпрокурора указал на необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению надлежащей работы объектов энергетики и ЖКХ, проведения дальнейшего надзора за вопросами по росту тарифов на коммунальные услуги.

Демешин добавил, что нарекания граждан также вызывают проблемы организации транспортного обслуживания, качества автодорог и несоблюдения условий перевозок пассажиров.

Ещё он обратил внимание на преступность, поскольку в крае возросло количество зарегистрированных особо тяжких преступлений (+45,7%); преступлений, совершённых в группе лиц по предварительному сговору (+28,5%), организованной группой или преступным сообществом (+162,6%); особо тяжких (+93,9%) и тяжких (+9,8%) преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии, а также на 5,3% (с 2047 до 2156) преступлений, совершённых в отношении них.