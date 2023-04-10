Клещи особенно активизируются при температуре +9...+10 градусов

10 апреля 2023, 14:10, Анастасия Бичакова

Фото: pikabu

В Алтайском крае зафиксировали первые случаи укусов клещей, ранее писал amic.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С жалобами на присасывание клещей в поликлиники края обратились четыре человека из Благовещенского, Краснощёковского, Рубцовского районов и из Барнаула, среди них – три ребёнка до 14 лет. "Всем подлежащим детям введён иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение", – отметили в ведомстве.

Чем опасны клещи, как вытащить их из кожи и куда потом обращаться – в материале amic.ru.

1 Чем опасны клещи? Клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, в том числе клещевого энцефалита и боррелиоза. Напомним, клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, – это инфекционное заболевание, которое вызывают спирохеты (спиральные бактерии). Чем опасен боррелиоз и как им не заразиться – в разборе amic.ru.

2 Как кусает клещ? Присасываясь, клещ впрыскивает в кровь обезболивающие вещества. Так что, как правило, человек ничего не чувствует. Клещи любят участки с нежной кожей. Зачастую они присасываются к шее и голове. Но обнаружить насекомое можно и в паху. Следует быть как можно бдительнее. Клещ успевает полностью погрузить ротовой аппарат в кожу примерно за полчаса – и удалить его после этого довольно сложно. Надо действовать быстро.

3 Как вытащить клеща из кожи самостоятельно? В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно вытащить клеща из кожи самостоятельно, если нет возможности быстро добраться до медицинского учреждения. 1. Нужно захватить клеща пинцетом или пальцем, обёрнутым чистым бинтом. Держать насекомое следует ближе к головке и хоботку. 2. Поверните тело клеща вокруг оси. При этом держите его строго перпендикулярно поверхности кожи. 3. Аккуратно выньте клеща. 4. Продезинфицируйте место укуса йодом или спиртом.

4 Что делать с клещом дальше? После того как клещ был вынут, его необходимо поместить в прозрачную ёмкость, закрыть плотной крышкой и доставить в лабораторию. Там его проверят на опасные заболевания, в том числе клещевой энцефалит. Чтобы клещ остался живым, в банку к нему советуют класть травинку или влажную вату. А до поездки в лабораторию его хранят в холодильнике. Анализ клеща на инфекции проводит вирусологическая лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края на ул. Максима Горького, 28 (телефон: 50-40-34).

5 А если клещ погиб? Если клещ погиб или от него остался только фрагмент, его смогут проверить только на боррелиоз.

6 Где ввести иммуноглобулин в Барнауле? Если ранее вы не поставили прививку от клеща, медики должны решить, вкалывать ли иммуноглобулин: препарат вводят в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща, а также если установлен факт его заражения клещевым энцефалитом. Поэтому следует обратиться в травмпункты медицинских организаций по месту жительства. Пункты серопрофилактики (введения иммуноглобулина) находятся на: ул. Малая Олонская, 17, "Аско-Мед-Плюс", телефон: 8(3852) 63-09-09;

ул. Малахова, 146, "Аско-Мед-Плюс", телефон: 8(3852) 72-34-53;

ул. Малахова, 51, травмпункт городской больницы № 11, телефон: 8 (3852) 40-06-49;

ул. Георгиева, 13, детская поликлиника № 9, телефон: 8(3852) 72-08-15;

ул. Георгиева, 51, городская поликлиника № 9, телефон: 8(3852) 47-77-26. Кроме того, от укусов клещей можно застраховаться.