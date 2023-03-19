Алтай попал в зону риска затоплений при вскрытии рек и ледоходе – Минприроды РФ

Росгидромет уже направил в регион информацию об ожидаемом характере весеннего половодья

19 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский край и Республика Алтай получили неблагоприятный прогноз таяния снега и вскрытия рек, сообщает Минприроды РФ.

"Нужно обратить особое внимание на населённые пункты Алтайского, Красноярского, Приморского края, Кемеровской, Томской области, Республики Саха (Якутия)", – отметили на заседании федерального штаба в министерстве.

При интенсивном таянии снега "возможно подтопление от стока со склона и разлива малых рек" в южных и центральных районах Алтайского края, Республики Алтай, Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской областей.

Глава Росгидромета Игорь Шумаков подчеркнул, что служба уже подготовила и направила всем регионам справку об ожидаемом характере весеннего половодья и предварительный прогноз притока воды в крупные водохранилища.

На заседании отметили, что полученная регионами информация поможет запланировать мероприятия по предупреждению и минимизации последствий природной стихии.

Ранее начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров отметил, что ведомство готовится к наихудшему сценарию прохождения паводка.