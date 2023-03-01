Томенко назвал главную проблему приближающегося паводка в Алтайском крае

Уже сейчас необходимо принимать решения, направленные на минимизацию рисков

01 марта 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Основную проблему развития паводкоопасной ситуации представляет сильное промерзание верхних слоёв почвы при отсутствии снежного покрова, что стало результатом сильных морозов в ноябре 2022 года", – отметил глава региона.

Томенко подчеркнул, что ситуация может осложниться высокими температурами и дождями в весенний период.

"Необходимо максимальное внимание уделить отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья. Все превентивные мероприятия у нас разработаны, подготовлены нормативно-правовые документы, необходимо их последовательно шаг за шагом выполнять. Мы уже сейчас должны принять решение, направленное на минимизацию рисков", – указал губернатор.

Ранее начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров отметил, что ведомство готовится к наихудшему сценарию прохождения паводка.