Томенко назвал главную проблему приближающегося паводка в Алтайском крае
Уже сейчас необходимо принимать решения, направленные на минимизацию рисков
01 марта 2023, 11:29, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Основную проблему развития паводкоопасной ситуации представляет сильное промерзание верхних слоёв почвы при отсутствии снежного покрова, что стало результатом сильных морозов в ноябре 2022 года", – отметил глава региона.
Томенко подчеркнул, что ситуация может осложниться высокими температурами и дождями в весенний период.
"Необходимо максимальное внимание уделить отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья. Все превентивные мероприятия у нас разработаны, подготовлены нормативно-правовые документы, необходимо их последовательно шаг за шагом выполнять. Мы уже сейчас должны принять решение, направленное на минимизацию рисков", – указал губернатор.
Ранее начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров отметил, что ведомство готовится к наихудшему сценарию прохождения паводка.
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