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Алтай сохранил 69-ю позицию в рейтинге регионов по качеству жизни населения

Оба Алтая – и край, и республика – имеют не самые лучшие результаты

17 февраля 2025, 13:29, ИА Амител

Граница Алтайского края / Фото: amic.ru
Граница Алтайского края / Фото: amic.ru

Алтайский край находится на 69-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2024 год, а Республика Алтай – на 78-м, сообщает РИА Новости.

Исследование строилось на основе 66 показателей, оценивающих фактическое состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе этих данных рассчитан рейтинговый балл.

"Рейтинговый балл Алтайского края за 2024 год – 47,383. В 2023 году этот показатель составлял 45,139. Год назад регион так же находился на 69-м месте", – говорится в исследовании.

Республика Алтай находится в рейтинге ниже – на 78-м месте. Причем в прошлом году регион был на 80-м месте: рейтинговый балл за учетный период вырос с 37,254 до 42,079.

Среди регионов Сибири лидирует Новосибирская область (21-е место). А Республика Тыва расположилась ниже не только сибирских, но и всех российских регионов (85-е место).

Первые позиции в рейтинге, как и в прежние годы, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают список Еврейская автономная область, Республика Ингушетия и Республика Тыва.

Напомним, Алтай оказался в конце рейтинга регионов по ключевым сферам развития в 2024 году.

Алтайский край рейтинги

Комментарии 8

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Гость

13:37:34 17-02-2025

Такое чувство, что Республику Алтай и Алтайский край опять перепутали московские статистики. 78-е место наше законное в лучшем случае, а по справедливости 82-е.

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Гость

14:38:42 17-02-2025

Гость (13:37:34 17-02-2025) Такое чувство, что Республику Алтай и Алтайский край опять п... Кто там будет в таких мелочах разбираться?

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Гость

14:09:36 17-02-2025

Стабильность! А вы - прорыв, рывок...

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Musik

15:38:10 17-02-2025

Гость (14:09:36 17-02-2025) Стабильность! А вы - прорыв, рывок...... краю нужен толчек!!!

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Гость

15:57:20 17-02-2025

Musik (15:38:10 17-02-2025) краю нужен толчек!!!... Войцех Толчек

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Гена

17:03:35 17-02-2025

Нигерия

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Жора

22:09:20 17-02-2025

Ровно идём по дну.

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Имяесть

23:57:23 17-02-2025

А как подняться рейтингу,если местные плутократы,как наперсточники,играют с зарплатами,то расценки уменьшают,то оклады режут,то часовую ставку под нож пускают,так как районный коэффициент требуют в расчетки завести. Особо отличилась краевая офтальмология,мало им платы за операции,решили на санитарках отыграться. Не удивлюсь,если успевают и пациента подоить и в страховую компанию документы подать.

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