Алтай сохранил 69-ю позицию в рейтинге регионов по качеству жизни населения

Оба Алтая – и край, и республика – имеют не самые лучшие результаты

17 февраля 2025, 13:29, ИА Амител

Граница Алтайского края / Фото: amic.ru

Алтайский край находится на 69-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2024 год, а Республика Алтай – на 78-м, сообщает РИА Новости.

Исследование строилось на основе 66 показателей, оценивающих фактическое состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе этих данных рассчитан рейтинговый балл.

"Рейтинговый балл Алтайского края за 2024 год – 47,383. В 2023 году этот показатель составлял 45,139. Год назад регион так же находился на 69-м месте", – говорится в исследовании.

Республика Алтай находится в рейтинге ниже – на 78-м месте. Причем в прошлом году регион был на 80-м месте: рейтинговый балл за учетный период вырос с 37,254 до 42,079.

Среди регионов Сибири лидирует Новосибирская область (21-е место). А Республика Тыва расположилась ниже не только сибирских, но и всех российских регионов (85-е место).

Первые позиции в рейтинге, как и в прежние годы, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают список Еврейская автономная область, Республика Ингушетия и Республика Тыва.

Напомним, Алтай оказался в конце рейтинга регионов по ключевым сферам развития в 2024 году.