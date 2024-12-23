Алтай оказался в конце рейтинга регионов по ключевым сферам развития в 2024 году
Оба Алтая – и край, и республика – показали не самые лучшие результаты
23 декабря 2024, 12:00, ИА Амител
Алтайский край находится на 61-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в итоговом рейтинге регионов за 2024 год, а Республика Алтай – на 82-м, сообщает РИА Новости.
Рейтинговый балл в исследовании – это среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2024 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.
"В Алтайском крае итоговый рейтинговый балл – 46,81", – говорится в исследовании.
Республика Алтай находится в рейтинге значительно ниже – на 82-м месте. Здесь итоговый балл составляет 30,71.
Среди регионов Сибири выше всего закрепились Новосибирская область (15-е место, 61,42 балла) и Красноярский край (20-е, 59,43).
Лидерами стали Москва (86,48) и Санкт-Петербург (83,37). В конце списка оказались Республика Тыва (25,74) и Республика Ингушетия (24,99).
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае семьи вынуждены отдавать "адские" 66,6% дохода на ипотеку.
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Это называется стабильность