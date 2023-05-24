Алтай вошёл в список регионов с самым активным развитием кемпингов

Кемпинги – это дешёвый способ отдохнуть на природе

24 мая 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Республика Алтай вошла в десятку регионов с самым активным развитием кемпингов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Контур.Фокуса".

Напомним, кемпинги – дешёвый способ отдохнуть на природе, который не требует трат на отели или домики. Этот вариант особенно привлекателен на фоне снижения покупательной способности населения.

Согласно исследованию, лучше всего кемпинговый бизнес развивается в Краснодарском крае – там этим занимаются 82 организации. Далее идут Москва и Башкортостан – 70 и 62 организации соответственно. В Приморском крае – 46, в Московской области – 44, в Свердловской области – 43, в Санкт-Петербурге – 41.

"Замыкают десятку три республики – Алтай, Крым и Карелия", – говорится в исследовании.

Примечательно, что в некоторых регионах кемпинги это ещё и единственный вариант отдохнуть в лесу, поскольку из-за высокой пожароопасности любые стоянки разрешены только на территории кемпингов.

Ранее Республика Алтай попала в список регионов с самыми гламурными глэмпингами.