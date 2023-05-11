Алтайская агрокомпания подвела первые итоги участия в нацпроекте

Там уже три месяца занимаются оптимизацией процесса производства сырого молока

11 мая 2023, 12:15, ИА Амител

Работники ООО "Чарышское" / Фото: ackr22.ru

На ООО "Чарышское" подвели промежуточные итоги трёх месяцев участия предприятия в национальном проекте "Производительность труда". Его реализуют при поддержке регионального центра компетенций в сфере повышения производительности (РЦК).

Предприятие занимается растениеводством, мясным скотоводством и молочным животноводством. И занимается успешно, но и проблемы есть. Только при анализе пилотного потока "Оптимизация процесса производства сырого молока" рабочая группа выявила 41 пункт, которые так или иначе ограничивают развитие. Собственно, с ними и призван бороться национальный проект.

В рамках нацпроекта на эталонном участке сейчас создают удобные и безопасные рабочие места по системе 5С. Для этого там разработали стандарты рабочих мест, внедрили производственный анализ, лист решения проблем, анализ эффективности работы оборудования (ОЕЕ), инфоцентр фермы. На предприятии теперь есть два обученных инструктора по инструментам бережливого производства.

На недавнем совещании с сотрудниками пилотного потока и рабочей группы, руководитель проекта РЦК Елена Моргуль презентовала промежуточные результаты проекта, целевые ориентиры на следующий трёхмесячный цикл внедрения улучшений. За результативную работу генеральный директор Марлен Мкртчян поблагодарил команду и торжественно наградил 17 самых активных участников рабочей группы ценными подарками.

С первым результатами команду поздравил замначальника управления, начальник отдела развития инновационной деятельности Министерства экономического развития Алтайского края Александр Косарев. Он выразил благодарность руководству за высокую активность и вовлечённость в проект, а рабочей группе и сотрудникам производства пожелал сохранения активности и результативности.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.