Один из самых труднодоступных районов Горного Алтая привлекает все больше туристов

Tele2 отметила рост туристического трафика в Усть-Коксинском районе Республики Алтай

31 июля 2024, 19:00, ИА Амител erid: LjN8KPbLJ

Горный Алтай / Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Tele2 проанализировал активность клиентов в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. С начала 2024 года его посетили клиенты оператора из 50 регионов. Осматривая природные и археологические достопримечательности юго-западного Алтая, туристы использовали больше 15 тысяч гигабайт мобильного интернета.

С начала года в Усть-Коксинском районе побывали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Кузбасса, Татарстана, Свердловской, Ярославской, Псковской, Мурманской областей и еще 40 регионов России. При этом интернет-трафик, потребляемый туристами, вырос в 2,6 раза по сравнению с первым полугодием 2023-го. Напомним, в этом районе находится знаменитая гора Белуха, Мультинские озера, живописные долины и горные перевалы.

Tele2 обеспечивает стабильную голосовую связь и скоростной мобильный интернет в девяти населенных пунктах Усть-Коксинского района, в том числе в селе Нижний Уймон, поселках Маргала и Октябрьское, где связь появилась в прошлом году благодаря федеральной программе устранения цифрового неравенства.

Кстати, и местных жителей тоже можно отнести к категории активных пользователей мобильного интернета. Каждый клиент Tele2 в Усть-Коксинском районе ежемесячно использует не менее 19 гигабайт. Средний трафик на одного жителя за год увеличился на 5%.

"В Республике Алтай проект устранения цифрового неравенства несет двойную пользу. Благодаря ему доступ к современным видам связи получают и местные жители, и туристы. Мы видим, что в отдаленных и труднодоступных местах наши услуги особенно востребованы, поэтому продолжаем расширять покрытие в регионе. Нашу сеть мы развиваем с учетом постоянно растущего туристического трафика. Важно, чтобы и жители, и гости республики имели доступ к стабильной связи и скоростному интернету", – прокомментировал директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.

Tele2 (Теле2)

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