Один из самых труднодоступных районов Горного Алтая привлекает все больше туристов
Tele2 отметила рост туристического трафика в Усть-Коксинском районе Республики Алтай
31 июля 2024, 19:00, ИА Амител erid: LjN8KPbLJ
Tele2 проанализировал активность клиентов в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. С начала 2024 года его посетили клиенты оператора из 50 регионов. Осматривая природные и археологические достопримечательности юго-западного Алтая, туристы использовали больше 15 тысяч гигабайт мобильного интернета.
С начала года в Усть-Коксинском районе побывали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Кузбасса, Татарстана, Свердловской, Ярославской, Псковской, Мурманской областей и еще 40 регионов России. При этом интернет-трафик, потребляемый туристами, вырос в 2,6 раза по сравнению с первым полугодием 2023-го. Напомним, в этом районе находится знаменитая гора Белуха, Мультинские озера, живописные долины и горные перевалы.
Tele2 обеспечивает стабильную голосовую связь и скоростной мобильный интернет в девяти населенных пунктах Усть-Коксинского района, в том числе в селе Нижний Уймон, поселках Маргала и Октябрьское, где связь появилась в прошлом году благодаря федеральной программе устранения цифрового неравенства.
Кстати, и местных жителей тоже можно отнести к категории активных пользователей мобильного интернета. Каждый клиент Tele2 в Усть-Коксинском районе ежемесячно использует не менее 19 гигабайт. Средний трафик на одного жителя за год увеличился на 5%.
"В Республике Алтай проект устранения цифрового неравенства несет двойную пользу. Благодаря ему доступ к современным видам связи получают и местные жители, и туристы. Мы видим, что в отдаленных и труднодоступных местах наши услуги особенно востребованы, поэтому продолжаем расширять покрытие в регионе. Нашу сеть мы развиваем с учетом постоянно растущего туристического трафика. Важно, чтобы и жители, и гости республики имели доступ к стабильной связи и скоростному интернету", – прокомментировал директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.
Tele2 (Теле2)Реклама
10:35:21 01-08-2024
Была 2 там, очень нравится эта местность
11:38:46 01-08-2024
не могу сказать что меня это радует, все меньше остается диких уголков...(((
18:57:06 01-08-2024
Был на Алтае 52 года назад, заметьте бесплатно, в ремесленном дали, ходили в горы-- 200 км, а потом ещё по телецкомк .озеру- на ялике плыли, вот это запоминающее зрелище.это сказка. Сейчас это простому смертному не доступно, только грефам, Миллера, ротенбергам с их зарплатами.,мишустину,и проч.русским- нувориша. Пропадет Алтай, как и байкал
22:12:18 01-08-2024
Александр (18:57:06 01-08-2024) Был на Алтае 52 года назад, заметьте бесплатно, в ремесленно... Ездили летом семьёй. На 3 человека уложились в 70 тысяч. Из них около 20 ушло на не самое дешевле жильё. Не ликовали конечно, но и особо не экономили. Если семья не способна накопить за год на отдых 70 тысяч, то тут, скорее всего, проблема в семье, а не в олигархах.
17:25:21 02-08-2024
Александр (18:57:06 01-08-2024) Был на Алтае 52 года назад, заметьте бесплатно, в ремесленно... И я была там в 1991. Девственная природа, действительно сказка) И на яле по Телецкому озеру гребли, как могли. Незабываемые впечатления. Отрыв от цивилизации. А сейчас ((... Так хочется, чтобы в нашей природе оставались места, защищённые от потоков информации и коммерции!
00:07:42 02-08-2024
как жаль, что туризм и до этих диких местечек добрался
16:25:57 03-08-2024
Согласна на 100%
Я была там 30 лет назад и видела девственную природу, люди жили в палатках по берегу, красота невероятная.
А что сейчас к пещерам положен асфальт, 🫣 к берегу не подойти, все застроили, в общем, там где появляются деньги, там уходит все настоящее. Манжерок загубили, там рос водный орех, где он теперь?
Почему местные жители молчат? Да потому что из за денег готовы продать свою Родину, природу🙏
Грустно на все это смотреть 🙏
21:20:54 03-08-2024
Жаль, что столько народу стало бывать на Алтае. Там была нетронутая природа, красотища неимоверная
Алтайцы очень бережно относятся к своим местам, это их места силы. Охраняют свою территорию, природу, зверя, всё что растёт вокруг. А сейчас из-за нашествия многочисленных богатых людей, которые своим строительством портят всё, просто жаль коренных жителей. Ведь лет через пять мы не узнаем этих мест. Очень жаль....