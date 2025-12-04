Алтайская логистическая компания увеличила выработку, применив бережливые технологии

ООО "ЛТБ" завершило участие в федпроекте "Производительность труда"

04 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Повышение производительности / Фото: ru.freepik.com

Алтайская логистическая компания ООО "ЛТБ" успешно завершила участие в федеральном проекте "Производительность труда", который реализуют в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". За шесть месяцев сотрудничества с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) команда предприятия выстроила новый, более совершенный подход к работе.

Каких результатов достигли?

Внедрение бережливых технологий позволило поднять выработку крытых вагонов для перевозки на 22,6%. Это стало возможным благодаря в том числе инструментам ИТ‐платформы производительность.рф, где собраны теоретические материалы, а также лучшие практики повышения производительности.

Кроме того, в компании теперь есть два сертифицированных инструктора по бережливому производству и специальный проектный офис. Все это станет основой для дальнейших улучшений в других подразделениях предприятия.

Участие в проекте стало серьезным шагом, подчеркнул директор ООО "ЛТБ" Антон Теслин.

«В апреле 2025 года наша компания подписала соглашение о сотрудничестве для реализации федерального и регионального проектов "Производительность труда". Пилотный этап позволил нам на практике оценить эффективность предлагаемых методик. Мы уже видим первые положительные результаты в оптимизации ключевых процессов и уверены, что полноценная реализация соглашения позволит нам выйти на новый уровень операционной эффективности», – сказал Антон Теслин.

И отметил, что оптимизация производства не только усилит конкурентоспособность компании, но и окажет значительное влияние на экономику региона. Отдельно директор поблагодарил экспертов РЦК за их профессионализм и конструктивное сотрудничество на всех этапах работы.

Кто может участвовать и как подать заявку?

Участвовать в федеральном проекте "Производительность труда" могут предприятия из несырьевых отраслей, если их годовая выручка составляет не менее 400 млн рублей. Для компаний, работающих в сфере туризма, действует более низкий порог – 180 млн рублей. Подать заявку можно через официальный сайт производительность.рф либо обратиться в Региональный центр компетенций по телефонам +7 (3852) 20‐65‐39, 20‐65‐56. Электронная почта innov@alregn.ru.

Участие в проекте – возможностью обновить процессы, повысить эффективность и укрепить позиции на рынке. Подобный подход уже помог и другим участникам. Например, компания "Амейзин Фуд" ускорила производство в 1,5 раза, сократила незавершенное производство на 30% и подняла выработку готовой продукции на 27%. А фирма "Горизонт" добилась роста производительности на 22%. Эти цифры подтверждают – федеральный проект приносит реальные результаты.

Фото: ru.freepik.com