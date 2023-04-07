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В Алтайском крае за байкерами начали пристально следить полицейские

На дорогах возросло число ДТП с участием мототранспорта

07 апреля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае с наступлением тепла на дорогах стало больше мотоциклов, мопедов и скутеров, в связи с чем возросло и количество ДТП, в большинстве из которых виновными являются водители двухколёсного транспорта.

В связи с этим на протяжении всего весенне-летнего периода сотрудники Госавтоинспекции направят усилия на профилактику таких нарушений.

"При управлении скутером, мопедом или мотоциклом соблюдайте правила безопасности, используйте средства защиты (мотошлемы и другую защитную экипировку). Помните, что любая неисправность или оплошность при управлении мототранспортом может привести к непоправимым последствиям", – отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее на Алтае осудили подростка за гибель ребёнка во время катания на мотоцикле.  

Комментарии 4

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Начали следить?

13:19:24 07-04-2023

Это прогресс.

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Гость

13:21:31 07-04-2023

начали пристально следить полицейские---- палочкой грозить будут или пальчиком?

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Гость

15:45:30 07-04-2023

Только что на Красноармейском мимо меня пролетел на бешеной скорости и с оглушительным рёвом мотоцикл. И что? А ничего. И так на все лето...

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Гость

20:34:51 07-04-2023

Гость (15:45:30 07-04-2023) Только что на Красноармейском мимо меня пролетел на бешеной ... Я тоже возмущен! почему за этим козлом не бежал следом полицейский и гости с амика?

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