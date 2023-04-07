В Алтайском крае за байкерами начали пристально следить полицейские

На дорогах возросло число ДТП с участием мототранспорта

07 апреля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае с наступлением тепла на дорогах стало больше мотоциклов, мопедов и скутеров, в связи с чем возросло и количество ДТП, в большинстве из которых виновными являются водители двухколёсного транспорта.

В связи с этим на протяжении всего весенне-летнего периода сотрудники Госавтоинспекции направят усилия на профилактику таких нарушений.

"При управлении скутером, мопедом или мотоциклом соблюдайте правила безопасности, используйте средства защиты (мотошлемы и другую защитную экипировку). Помните, что любая неисправность или оплошность при управлении мототранспортом может привести к непоправимым последствиям", – отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее на Алтае осудили подростка за гибель ребёнка во время катания на мотоцикле.