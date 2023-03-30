Два алтайских подростка без шлемов врезались на мотоцикле в легковушку

Детям оказали медицинскую помощь, один из них госпитализирован

30 марта 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай двое подростков ехали на мотоцикле и попали в ДТП, сообщили в местном МВД.

Вечером 28 марта в селе Ынырга Чойского района 14-летний местный житель на байке Racer 200 выехал на встречку и столкнулся с Nissan X-Trail, водитель которого поворачивал налево.

"В результате ДТП в районную больницу с травмами различной степени тяжести был госпитализирован несовершеннолетний водитель мотоцикла. Кроме того, за медицинской помощью обращался его 13-летний пассажир. Госпитализация ему не потребовалась. Оба ребёнка были без мотошлемов", – рассказали в полиции.

В ходе разбирательства установили, что мотоцикл принадлежит матери пострадавшего подростка. В отношении сельчанки составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Также женщину собираются привлечь к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка.