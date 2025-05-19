Алтайская прокуратура начала проверку после возгорания отходов в Бийске

Бийчане пожаловались на дым и запах гари, доносящиеся с мусорного полигона

19 мая 2025, 20:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил начать проверку связи с возгоранием отходов на мусорном полигоне в Бийске, сообщили в региональной прокуратуре.

"По результатам мониторинга соцмедиа было установлено обращение общественности в связи с появившимся дымом и запахом гари из-за возгорания твердых бытовых отходов на полигоне в городе Бийске", – говорится в сообщении.

Антон Герман отреагировал на сигнал общественности и поручил проверить исполнение требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации объекта.

Прокурору Бийска поручили выехать на место с контролирующими органами, чтобы установить причины и условия, способствовавшие произошедшему, а также принять комплекс мер для полного восстановления прав граждан.

Ранее прокуратура заинтересовалась горящей свалкой в Каменском районе.