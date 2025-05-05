В Камне-на-Оби тушат свалку, едкий дым от которой пять дней доводил горожан до рвоты

Мусор на свалке загорелся из-за нагрева

05 мая 2025, 22:45, ИА Амител

Свалка / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Камне-на-Оби тушат свалку, которая горит на протяжении пяти дней. Как пишет "Инцидент Барнаул", едкий дым все это время доводил горожан до рвоты и головокружения.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили, что пожарные и администрация контролируют тление мусора. Как выяснилось, на свалке произошло самовоспламенение в результате нагрева. Спасатели не допустили открытого горения. На месте работали восемь человек, потребовалось две автоцистерны.

Под контролем местной администрации на площадке временного накопления с помощью двух тракторов провели бортовку, пожарные пролили тлеющий мусор.

"Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Продолжается умеренное тление. Обстановка на месте контролируется местной администрацией", – заверили в МЧС.

Ранее в Алтайском крае в поселке Целинном Ключевского района загорелась свалка. Местный житель рассказал, что свалка находится близко к домам, из-за чего дышать стало очень трудно. Причем люди сталкиваются с этим ежегодно.