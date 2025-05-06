Прокуратура заинтересовалась горящей свалкой в Каменском районе

Антон Герман отреагировал на недовольство горожан и поручил проверить исполнение законодательства

06 мая 2025, 20:30, ИА Амител

Свалка в Каменском районе / Фото: прокуратура Алтайского края

Прокурор Алтайского края Антон Герман отреагировал на недовольство жителей Камня-на-Оби, которые пожаловались на едкий дым от горящий свалки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По результатам мониторинга соцмедиа было установлено обращение общественности в связи с появившимся дымом и запахом из-за возгорания на площадке временного накопления отходов, расположенной в Каменском районе", – говорится в сообщении.

Напомним, жители Камня-на-Оби пожаловались, что дым от горящей свалки на протяжении нескольких дней доводил их до рвоты и головокружения. Тогда в МЧС сообщили, что пожарные и местная администрация контролируют тление мусора. Выяснилось, что на свалке произошло самовоспламенение в результате нагрева.

Антон Герман поручил проверить исполнение федерального законодательства. Межрайонному прокурору с контролирующими органами предстоит установить причины и условия произошедшего и принять "исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования до полного восстановления прав граждан".