"Алтайская регата" дарит автомобили: на соревнованиях по гребле разыграют призы

А также зрителей ожидает насыщенная развлекательная программа и автограф-сессия с олимпийскими чемпионами

06 сентября 2023, 13:16, ИА Амител erid: LjN8KFC85

Соревнования по гребле / Фото: ФГБК Алтайского края

С 15 по 17 сентября 2023 года на барнаульском гребном канале пройдут международные соревнования "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ". Каждый день в рамках развлекательной программы пройдут большие розыгрыши для зрителей. Среди призов – три автомобиля, 15 велосипедов, 15 SUP*-бордов, бытовая техника, абонементы в фитнес-клуб и многое другое.

Напомним, гонки объединят три дисциплины:

гребля на байдарках и каноэ;

гребля на лодках "Дракон";

гребля на доске стоя.

Ожидают около 400 спортсменов из России и Белоруссии, Колумбии, Болгарии, Турции. Среди них участники и призеры олимпийских игр, призеры и чемпионы мира.

Каждый день на воде будет разворачиваться борьба сильнейших спортсменов мира, а на суше пройдут турниры по волейболу и футболу. Главную сцену в этом году установят на зрительском берегу, чтобы гости смогли увидеть все награждения.

Кроме большого розыгрыша призов, зрителей ожидает полноценная насыщенная развлекательная программа:

шоу и концерты;

игровые и лаундж-зоны;

конкурсы и другие развлечения.

На территории гребного канала откроется ярмарка, на которой можно будет приобрести сувениры и продукты алтайских производителей.

За финальным расписанием заездов и подробностями развлекательной программы можно следить в официальном Telegram*-канале "Алтайской регаты". А также там проходят розыгрыши билетов, советуем подписаться, следить за новостями и участвовать во всех активностях.

На сервисе Kassy.ru* уже сейчас можно купить билеты отдельно на каждый из трех соревновательных дней:

Стоимость: 200−300 рублей за каждый день.

Также билеты будут продаваться в кассе на гребном канале в дни события.

* SUP-бордов ("сап-бордов"); Telegram-канал ("телеграм-канал"); Kassy.ru ("Кассы.ру").

Билеты в Kassy.ru (ООО "Городские зрелищные кассы", г. Барнаул, пр. Социалистический, 109, офис 434, ОГРН 1102225008225).

Барнаульский гребной канал. Розыгрыш "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ". Срок проведения мероприятия: с 15 по 17 сентября 2023 г. Источник информации об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения: телеграм-канал "Алтайской регаты".

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РОО "ФГБК Алтайского края"

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