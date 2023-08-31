Барнаульцы смогут получить автографы олимпийских чемпионов на "Алтайской регате"

На международных соревнованиях по гребле запланирована автограф сессия с Юрием Постригай и Александром Дьяченко

31 августа 2023, 13:28, ИА Амител erid: LjN8JtM87

Соревнования по гребле / Фото: ФГБК Алтайского края

С 15 по 17 сентября 2023 года на барнаульском гребном канале пройдут международные соревнования "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ". В рамках события запланирована автограф сессия с чемпионами. Желающие могут получить не только автографы звезд спорта, но и памятные фотографии с ними.

Юрий Викторович Постригай – российский гребец-байдарочник, спринтер, выступающий за сборную России с 2006 года. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, победитель летней Универсиады в Казани, восемнадцатикратный чемпион России.

Александр Игоревич Дьяченко – российский гребец-байдарочник, спринтер, выступающий за сборную России с 2007 года. Чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпион Европы и мира среди юниоров, неоднократный призер взрослых мировых, европейских и национальных первенств. Заслуженный мастер спорта России, Мастер спорта международного класса Приднестровской Молдавской Республики.

Олимпийские чемпионы / Фото: ФГБК Алтайского края

На сервисе Kassy.Ru* (ООО "Городские Зрелищные Кассы", г. Барнаул, пр-т Социалистический, 109, офис 434, ОГРН 1102225008225 )уже сейчас можно купить билеты отдельно на каждый из трех соревновательных дней:

Стоимость: 200−300 рублей за каждый день.

Также их будут продавать в кассе на гребном канале в дни события. Но чтобы не стоять в очереди, лучше приобрести их заранее.

А еще билеты на мероприятие будут разыгрывать в официальном Telegram*-канале "Алтайской регаты" , советуем подписаться, следить за новостями и участвовать во всех активностях.

Возрастное ограничение 12+

* Kassy.Ru ("Кассы.Ру"); Telegram-канал ("Телеграм-канал").

РОО "ФГБК Алтайского края"

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