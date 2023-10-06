Чтобы люди относились к шаурме не просто как к уличной еде, а воспринимали ее как полноценное и абсолютно безопасное блюдо

06 октября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайская сеть ресторанов быстрого питания поддержала инициативу депутата Госдумы, который предложил ввести особую маркировку для популярного фастфуда. Инициатором стал вице-спикер Владислав Даванков. В своем телеграм-канале он написал, что идея родилась на почве "волны отравлений" этим блюдом. По мнению депутата, шаурма остается самым народным фастфудом, который едят все, независимо от возраста и социального статуса. А вот гарантий, что продукт не навредит здоровью и не станет причиной отравления, у покупателей порой просто нет.

Политик предложил, чтобы предприниматели, которые сохраняют высокие стандарты приготовления блюда, имели возможность добровольно получать своеобразную эмблему, подтверждающую безопасность и качество продукта. Об этом радиостанции Бизнес ФМ Барнаул рассказал председатель регионального отделения партии "Новые люди" в Алтайском крае Никита Федюнин.

"Инициатива Владислава Даванкова о стандарте шаурмы – это добровольная мера, которая позволит добросовестным производителям привлечь дополнительных клиентов, пройдя процедуру на определение стандарта. Процедура будет разработана совместно с Роспотребнадзором. Сейчас направлено предложение по рассмотрению этого стандарта, его разработке и последующему внедрению", – пояснил Федюнин.

Роспотребнадзор инициативу поддержал. И сейчас ведомство прорабатывает критерии, которым должна будет соответствовать действительно хорошая шаурма.

Бизнес не остался в стороне и отреагировал на инициативу. Франчайзинговая сеть "Грильница" направила депутату Госдумы официальное письмо. Подробностями поделилась руководитель юридической службы АО "Вкусная Франшиза" Елена Кукушкина.

"Наша компания действительно хочет, чтобы население относилось к шаурме не просто как к уличной еде, а воспринимало ее как полноценное, абсолютно безопасное блюдо. Поэтому мы уже обратились к депутату Госдумы с официальным обращением, в котором мы выразили свою готовность оказать любую поддержку, принять участие в разработке или обсуждении данных стандартов. Потому что мы готовы поделиться имеющимся у нас практическим опытом. На настоящий момент какие-либо единые разработанные стандарты приготовления шаурмы не приняты. При этом популярность блюда растет с каждым днем. И с учетом такого вот массового присутствия данного блюда на рынке общепита, конечно, и возникла сама потребность в том, чтобы стандартизировать процесс ее приготовления. На наш взгляд, это вполне закономерный шаг развития рынка. Безусловно, любое предприятие общепита должно соблюдать действующие санитарные нормы и требования безопасности общественного питания, чтобы потребитель был уверен не только в его вкусе, но и в качестве", – подчеркнула Кукушкина.

К слову, "Грильница" уже давно разработала свои стандарты качества, поэтому на их продукции есть своеобразная маркировка. Ярлычки "контроль качества" подтверждают, например, что в филе для шаурмы нет кожи или хрящей, в приготовлении не используют устаревшие пресс-грили, а заказы отслеживают с помощью трекинга движения. Такая маркировка, по словам представителя компании, это не только подтверждение качества, но и способ собирать обратную связь от клиентов с помощью QR-кода.

Кстати, о качестве шаурмы задумалось и Роскачество. На их сайте идет опрос, в котором россияне могут поделиться мнением о вкусе блюда в тех или иных торговых точках, рассказать, какую начинку чаще выбирают и что может заставить отказаться от покупки этого фастфуда. Также пользователи интернета могут предложить торговую марку или заведение, в котором готовят шаурму, для проведения исследования Роскачеством. Вполне возможно, что и эти данные будут учтены в разработке критериев "знака отличия" для популярного у россиян фастфуда.