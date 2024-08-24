Напряженная концовка. Какие расклады в суперфинале по шахматам перед седьмым туром

Евгений Наер присоединился к лидерам

24 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Суперфинал чемпионата РФ по шахматам / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжаются суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин. Шестой тур соревнований состоялся 22 августа. По его итогам Евгений Наер присоединился к лидеру в суперфинале, у женщин впереди Екатерина Лагно и Александра Горячкина. 24 августа состоится 7-й из 11 туров. Рассказываем, какие расклады на вторую часть чемпионатов.

Мужской турнир

Сейчас гонку возглавляют гроссмейстеры Евгений Наер и Арсений Нестеров. Оба одержали по две победы – над Артемом Тимофеевым и Павлом Понкратовым, а остальные свои партии закончили вничью.

Положение после шестого тура:

1-2. Евгений Наер, Арсений Нестеров – по 4 очка;

3-5. Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Александр Грищук – по 3,5 очка;

6-7. Даниил Дубов, Алексей Гребнев – по 3 очка;

8-10. Рудик Макарян, Максим Матлаков, Алексей Дреев – по 2,5 очка;

11-12. Павел Понкратов, Артем Тимофеев – по 2 очка.

Женский турнир

Там события пока развиваются более ожидаемо: лидируют фавориты Екатерина Лагно и Александра Горячкина, набравшие по 4,5 очка. В шестом туре они сыграли вничью между собой, а Лея Гарифуллина, которая возглавляла турнирную таблицу наравне с ними, в драматичной борьбе уступила Валентине Гуниной и теперь отстает от лидеров на пол-очка.

Положение после шестого тура:

1-2. Екатерина Лагно, Александра Горячкина – по 4,5 очка;

3. Лея Гарифуллина – 4 очка;

4. Ольга Гиря – 3,5 очка;

5-7. Валентина Гунина, Дарья Войт, Дарья Чарочкина – по 3 очка;

8-10. Полина Шувалова, Наталья Погонина, Баира Кованова – по 2,5 очка;

11. Екатерина Гольцева – 2 очка;

12. Ольга Карманова – 1 очко.

Кто сыграет в седьмом туре?

В мужском турнире сыграют: Есипенко – Наер, Грищук – Гребнев, Дреев – Макарян, Нестеров – Артемьев, Тимофеев – Дубов, Понкратов – Матлаков.

В женском турнире сыграют: Погонина – Гунина, Горячкина – Войт, Карманова – Лагно, Чарочкина – Гиря, Шувалова – Кованова, Гарифуллина – Гольцева.

А что вообще за суперфиналы?

Именно в Барнауле определят новых чемпионов России. Турнир проходит раздельно для мужчин и для женщин по круговой системе в 11 туров с одним выходным днем. Игровые дни – 17-22 и 24-28 августа. Начало всех туров – в 15:00 по местному времени (11:00 мск). При дележе первого места двумя или более участниками (участницами) играется дополнительное соревнование.

Спортсмены, занявшие с первого по пятое место, получают право участия в Кубке мира ФИДЕ среди мужчин в 2025 году. У женщин на Кубок мира выходят три лучшие спортсменки.